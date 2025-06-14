14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.14 комментариев
От ударов Израиля по иранской провинции Восточный Азербайджан погибли 30 военных
Губернатор Восточного Азербайджана Бахрам Сармаст сообщил о гибели не менее 30 военнослужащих в ходе ударов Израиля, нанесенных на территории провинции за последние два дня.
Губернатор отметил: «В результате нападения сионистского режима на провинцию, начавшегося в пятницу утром, к настоящему моменту погибли 30 военных, один сотрудник Красного полумесяца... еще 55 человек пострадали», передает РИА «Новости» со ссылкой на ISNA.
Накануне сообщалось, что в иранской провинции Восточный Азербайджан число погибших в результате ударов Израиля достигло 18 человек, травмы получили не менее 35 жителей.
Ранее армия обороны Израиля сообщила об уничтожении свыше 20 высокопоставленных командиров вооруженных сил Ирана в ходе операции, среди которых оказались глава управления военной разведки генерального штаба и командующий ракетным комплексом «земля-земля» Корпуса стражей исламской революции.