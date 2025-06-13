Число жертв ударов Израиля по иранской провинции Восточный Азербайджан выросло до 18 человек

Tекст: Мария Иванова

Число жертв ударов Израиля в иранской провинции Восточный Азербайджан выросло до 18 человек, еще не менее 35 получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars и региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

Данные продолжают уточняться, поскольку под завалами еще могут находиться люди.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки Израиля в Тегеране погибло 78 человек.

В ходе нападения погибли шесть иранских ученых-ядерщиков. ВВС Израиля утром в пятницу заявляли, что нанесли удары по главному объекту обогащения урана в Натанзе и по ведущим специалистам, связанным с ядерной программой Ирана.