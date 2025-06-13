В результате атаки Израиля в Тегеране погибли 78 человек

Tекст: Ольга Иванова

В результате атаки Израиля на столицу Ирана, по неофициальным данным, погибли 78 жителей Тегерана, еще 329 получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на агентство NourNews. Официального подтверждения этой информации от иранских властей пока не поступало.

Агентство подчеркивает, что сведения о числе погибших и пострадавших остаются предварительными. На месте трагедии продолжают работать экстренные службы и медики.

Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

Иран направил к Израилю более сотни беспилотников, которые, по оценкам военных, будут лететь несколько часов до достижения цели.