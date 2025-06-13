При атаке Израиля погибли шесть иранских ученых-ядерщиков

Tекст: Ольга Иванова

Как передает агентство Nour News, не менее шести иранских ученых-ядерщиков стали жертвами атаки Израиля, сообщает РИА «Новости». В числе погибших были названы Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Матлабизаде, Мохаммад Мехди Техранчи и Ферейдун Аббаси.

Агентство уточнило, что данные о погибших являются предварительными.

Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид.

До этого иранский телеканал сообщал о двух погибших после атаки Израиля на Тегеран. Также было подтверждено, что некоторые объекты в Натанзе были атакованы израильскими ВВС.