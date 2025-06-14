  • Новость часаВ иранском Бушере заметили столб дыма у строящейся с участием России АЭС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пустеющая Эстония решила стать всеевропейской тюрьмой
    Военный аналитик оценил возможности Ирана ответить на ракетные атаки Израиля
    Военный эксперт заявил о вынужденном приеме Украиной тел своих погибших
    Зюганов не согласился со словами Степашина о присоединении Западной Украины
    В Иране задержали автомобили с дронами-камикадзе разведки «Моссад»
    Появилось видео катапультирования летчицы из сбитого Ираном F-35
    Аналитик Берлетик раскрыл, что под видом переговоров с Ираном скрывал Трамп
    Прилепин объяснил отказ от российского паспорта покушавшегося на него Пермякова
    Российские военные обманули ВСУ и зашли в Петровское с двух сторон
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как совершаются революции

    14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    36 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    34 комментария
    14 июня 2025, 18:00 • Видео

    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили - и не случайно.

    Главное
    Власти Ирана задумались о закрытии Ормузского пролива
    Рябков заявил о чувстве безнаказанности Израиля на фоне поддержки Запада
    Зеленский возмутился поздравлением Рубио с Днем России
    Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения мужчины подростками из-за внешнего вида
    Росавиация рекомендовали Turkish Airlines оперативно вернуть багаж
    Ученые раскрыли необычный трюк с ногой для быстрого засыпания
    Приятель принца Уильяма миллиардер Санджай Капур проглотил пчелу и умер

    Редкоземельное оружие Китая попало точно в цель

    США и Китай пошли на уступки друг другу, заключив торговое соглашение. Судя по всему, точечный удар Пекина по доступу американцев к редкоземельным металлам сработал. Слишком много на нем завязано – не только мировой автопром и электроника, но и оборонка. Подробности

    Перейти в раздел

    Немецкие сказки про «зеленых человечков» в Эстонии служат низким целям

    Глава внешней разведки Германии Бруно Каль перед своей предполагаемой отставкой заявил о наличии твердых доказательств того, что Россия хочет проверить страны НАТО на единство и может послать в Эстонию «зеленых человечков». С чего это вдруг? Подробности

    Перейти в раздел

    В МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов

    В России продолжается работа по регулированию пребывания иностранных граждан. Так, глава МВД заявил о необходимости высылки мигрантов, которые не приносят пользу российскому обществу. О каких критериях полезности мигрантов идет речь и как призыв министра связан с истекающим сроком легализации мигрантов в России? Подробности

    Перейти в раздел

    Пустеющая Эстония решила стать всеевропейской тюрьмой

    Крупный политический скандал разворачивается в Эстонии, а все из-за намерения правительства страны поместить в местные тюрьмы иностранных преступников. Таллин заявляет, что это даст бюджету государства доход в десятки миллионов евро. Однако внезапно всплыли некоторые детали соглашения, которые в эстонском руководстве предпочли скрыть или даже солгать. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили - и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации