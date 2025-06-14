Война против Трампа началась

Владимир Можегов
Как совершаются революции
14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.
Тимофей Бордачёв
Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией
Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.
Андрей Медведев
Русским дали вспомнить, что они есть
Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.