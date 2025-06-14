Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

Редкоземельное оружие Китая попало точно в цель США и Китай пошли на уступки друг другу, заключив торговое соглашение. Судя по всему, точечный удар Пекина по доступу американцев к редкоземельным металлам сработал. Слишком много на нем завязано – не только мировой автопром и электроника, но и оборонка. Подробности Перейти в раздел

В МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов В России продолжается работа по регулированию пребывания иностранных граждан. Так, глава МВД заявил о необходимости высылки мигрантов, которые не приносят пользу российскому обществу. О каких критериях полезности мигрантов идет речь и как призыв министра связан с истекающим сроком легализации мигрантов в России? Подробности Перейти в раздел

Пустеющая Эстония решила стать всеевропейской тюрьмой Крупный политический скандал разворачивается в Эстонии, а все из-за намерения правительства страны поместить в местные тюрьмы иностранных преступников. Таллин заявляет, что это даст бюджету государства доход в десятки миллионов евро. Однако внезапно всплыли некоторые детали соглашения, которые в эстонском руководстве предпочли скрыть или даже солгать. Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел