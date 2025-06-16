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    16 июня 2025, 22:05 • В мире

    ВВС Израиля обманули ПВО Ирана «столпотворением в небе»

    ВВС Израиля обманули ПВО Ирана «столпотворением в небе»
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Израиль в рамках конфликта с Ираном продемонстрировал одно из наиболее масштабных применений пилотируемой авиации в новейшей истории. Территорию Исламской республики атаковали 200 истребителей, а ЦАХАЛ уже отчитывается о полном контроле воздушного пространства противника. Какую роль выполняют самолеты в конфликте на Ближнем Востоке, и в чем заключаются основные сложности координации боевых действий в небе?

    Израильские ВВС контролируют небо над Тегераном, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. «Мы на пути к достижению наших двух главных целей: устранению ядерной угрозы и устранению ракетной угрозы», – цитирует его издание Al-Arabiya. Он также подчеркнул, что Тель-Авив находится на пути к победе в текущем конфликте.

    Напомним, в пятницу Израиль начал масштабную атаку на ядерные объекты Ирана. По словам Эфи Дефрина, пресс-секретаря ЦАХАЛ, в рамках воздушной операции было использовано 200 истребителей, пишет CNN. Представитель армии отметил, что в ходе обстрела территории Исламской республики Тель-Авив применил 330 различных боеприпасов, поразив тем самым более 100 целей.

    Кроме того, Дефрин также сообщил, что израильская армия добилась «полной свободы действий» в воздушном пространстве Ирана. Широкое применение авиации продолжилось и во второй день конфликта: 70 истребителей еврейского государства провели более двух часов над Тегераном, информирует Axios.

    При этом в ЦАХАЛ добавляют, что ВВС страны впервые действуют в данном регионе. Пресс-секретарь армии подчеркнул, что речь идет о «самой глубокой зоне» организации боевых вылетов в истории Израиля. Западные СМИ пишут, что данная операция планировалась Тель-Авивом на протяжении восьми месяцев.

    Важно отметить, что еврейское государство от Исламской республики отделяет около полутора тыс. км. Таким образом, в рамках боевых вылетов истребителям приходилось пересекать границу как минимум двух государств: Сирии и Ирака. И хотя многие из заявленных достижений ВВС Израиля являются классическим примером военной пропаганды, сам факт столь масштабной операции в воздухе является предметом для серьезного анализа.

    «В рамках конфликта с Ираном Израиль полагается на комбинированное применение пилотируемой авиации и БПЛА. На наших глазах происходит эволюция боевых действий: дроны восполняют пробелы в работе самолетов, делают ее более эффективной», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Важно понимать, что и Тель-Авив, и Тегеран обладают широкой авиационной инфраструктурой, создание которой приходилось на 60-е и 70-е годы прошлого века. Обе страны регулярно проводят подготовку пилотов, под истребители «подгоняются» характеристики боеприпасов. Все это требует большого количества средств. Поэтому отказываться от классической авиации было бы глупо», – поясняет он.

    «Самолеты также имеют более широкий ударный потенциал, чем БПЛА. Но в то же время для систем ПВО они являются крайне удобной целью. Поэтому в современных конфликтах их применение ограничено. Однако здесь Израилю приходят «на выручку» колоссальные недостатки системы противовоздушной обороны противника», – добавляет собеседник.

    «Иранская ПВО устарела в техническом плане. Ее относительно легко «перегрузить», что и позволило ЦАХАЛ так масштабно задействовать истребители. Но авиация – достаточно требовательный армейский ресурс. Если конфликт с Тегераном продлится хотя бы месяц, рано или поздно Израилю придется переосмыслить подходы к использованию истребителей. Да,

    к первой атаке самолетов ЦАХАЛ Иран был не готов.

    Но теперь армия страны получила огромный опыт отражения подобных ударов. Поэтому систему ПВО в ближайшие дни адаптируют к новым вызовам. Сами военные, задействованные в противовоздушной обороне, смогут выстроить собственные тактики и методики по реагированию на схожие угрозы», – рассуждает он.

    «Кроме того, столь масштабные операции крайне требовательны к пилотам. В военном деле люди данной профессии всегда испытывают наибольшее давление: как психологическое, так и физическое. Не исключаю, что в ближайшее время они попросту начнут «выдыхаться» и совершать ошибки», – напоминает собеседник.

    «Велика нагрузка и на технический персонал. На один час применения F-16 или F-35 приходится около десяти часов обслуживания. Кроме того, сложна и координация подобных полетов. Большую часть пути истребители проводят в небе над третьими странами. Этот путь техника преодолевает за счет собственного топлива.

    Но уже у границ Ирана машины встречают самолеты-заправщики.

    Пополнение запасов происходит прямо в воздухе – это тоже нелегкая процедура, каждая минута которой должна быть тщательно рассчитана. Конечно, Тель-Авив уже не раз производил подобные операции, но все же – идет большая нагрузка даже на командный состав», – подчеркивает он.

    «Тем не менее, отказаться от использования авиации Израиль не в состоянии. Многие детали военной доктрины страны были почерпнуты из США, где пилотируемым самолетам уделяется немало внимания. Соответственно, армия Израиля изначально затачивалась с акцентом на авиацию», – уточняет собеседник.

    «Тель-Авив преимущественно использует два вида истребителей. Первый – американские F-15 и F-16. Они являются основным ударным корпусом государства – применяют наиболее разрушительные боеприпасы. Однако степень их заметности достаточно высока.

    «Призраками» выступают их собратья – F-35.

    Данные самолеты сложно обнаружить, однако из-за этой особенности технике приходится жертвовать грузоподъемностью: дополнительных топливных баков сюда не установить. Их применяют для подлета к наиболее важным стратегическим целям. Первостепенная задача – непосредственное поражение объекта», – рассуждает он.

    «При этом Израиль осуществляет налеты в ночное время. Дело в том, что пилоты, пытаясь «обмануть» иранские радары, двигаются на минимальных высотах. Тем самым они «подставляются» под удар малых систем ПВО. Отсутствие солнечного света, темнота и призваны нивелировать риск ликвидации истребителя со стороны ПЗРК», – акцентирует Анпилогов.

    Масштабное применение самолетов Тель-Авивом диктовалось относительной слабостью иранского ПВО, соглашается Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации. «Речь идет о хорошо спланированной операции, в которой деятельность пилотов обеспечивали даже операторы БПЛА.

    Очевидно, что Израиль воспользовался широчайшей агентурной сетью.

    Дроны запускались прямо с территории Ирана. Таким образом еврейскому государству удалось «перегрузить» ПВО Исламской республики», – добавляет собеседник.

    «Скорее всего, в обстрелах Ирана также принимали участие и самолеты, оснащенные средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Думаю, именно этим и объясняется «столпотворение» истребителей в небе над соседними странами. Тель-Авив выстроил своеобразную зону прикрытия ударных групп», – полагает он.

    «Кроме того, применялись и самолеты-заправщики. Каждой эскадрильей, относящейся к различным типам авиации, необходим индивидуальный подход. Поэтому кооперация между ними расписывается с особой тщательностью. Важно просчитать все, вплоть до секунды», – акцентирует эксперт.

    «Помогло Израилю и отсутствие прямой границы с Ираном. Благодаря фактору географии Тель-Авиву удалось избежать воздушных боев над собственной территорией, что спасло Израиль от сопутствующего ущерба», – заключил Попов.

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