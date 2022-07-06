Суд на месяц приостановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума

Названы последствия забастовки норвежских газовиков и нефтяников

«Из-за норвежских забастовок странам ЕС, вероятно, придется еще больше сократить свои производственные мощности и потребление топлива. Повлиять на это Европа никак не сможет, но норвежскому правительству все же придется идти на какие-то компромиссы с профсоюзами», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. Ранее в Норвегии началась забастовка работников нефтегазовой отрасли ради повышения зарплат.

«Норвегия является крупным поставщиком газа в ЕС. Это второй после России игрок. Поставки Осло составляют приблизительно две трети от того, что дает Москва. И это довольно большие объемы», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

«Если поставки будут сокращенны на четверть, создастся дополнительный стресс в ЕС. На деле это будет означать, что странам Евросоюза станет сложнее заполнять свои хранилища, возможно, придется и дальше ограничивать потребление, двигаться к закрытию производственных мощностей, ну и цены могут дополнительно вырасти на время проведения забастовки», – утверждает собеседник.

В связи с этим, замечает эксперт, властям Норвегии придется договариваться с бастующими. «Когда такой крупный поставщик, как Норвегия, сокращает поставки на 25%, это не может не повлиять на рынок. Вероятно, будет достигнут некий компромисс между работодателями и властями. Зарплаты, разумеется, поднимут, но лишь частично. Также будут предприняты еще какие-то шаги для урегулирования спора. Европа же не в силах вмешаться в этот процесс для более скорого достижения договоренностей», – рассуждает собеседник.

Митрахович также рассказал, что в этом году Осло хочет увеличить добычу газа на 8%. «Это довольно неожиданные планы, поскольку сейчас Норвегия находится на плато добычи и резко увеличить эти показатели она не сможет. Вместе с тем, и 8% плюсом будут ощутимы», – пояснил он.

«Кроме того, в ближайшие дни на профилактические работы будет закрыт Северный поток. При этом Запад опасается, что после этого поставки могут вообще прекратиться. Однако об этом говорить пока рано, поскольку все будет зависеть от внешнеполитической ситуации», – заключил Митрахович.

Ранее глава норвежской профсоюзной организации Lederne Аудун Ингвартсен объявил о начале забастовки работников нефтегазовой сферы Норвегии. Цель – добиться повышения заработной платы. Для начала планируется прекратить работу на трех нефтегазовых месторождениях на континентальном шельфе в Северном море, передает Reuters. С 6 июля к забастовке намерены подключиться работники с трех других месторождений, 9 июля – еще с трех. В результате суточная добыча газа в Норвегии может упасть на 25%, нефти – на 15%.

О закрытии трех месторождений из-за забастовки уже сообщила компания Equinor, еще столько же закроются в ночь со вторника на среду. Общее снижение добычи газа составит 291,5 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (б. н. э.) в сутки. Теперь Equinor несет убытки в размере более полумиллиарда норвежских крон в сутки. «В связи с единовременным закрытием семи месторождений ежедневные убытки составят 521 млн норвежских крон (52,1 млн долларов)», – сказано в заявлении компании.

Так, были закрыты месторождения Gudrun, Oseberg South и Oseberg East, суточная добыча которых оставляет около 89 тыс. б. н. э., из которых 27 тыс. б. н. э. приходится на природный газ, передает ТАСС. В среду, 6 июля, будут остановлены месторождения Heidrun, Kristin/Tyrihans и Aasta Hansteen. Общий объем добычи на этих трех месторождениях составляет около 333 тыс. б. н. э., из которых 264 тыс. б. н. э. – газ.

Напомним, стоимость газа в Европе на закрытии торгов превысила 1800 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с 9 марта. Мировые цены на нефть в понедельник также начали расти на опасениях снижения предложения.

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