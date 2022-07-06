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Суд на месяц приостановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума
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Суд в Новороссийске постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 суток после обнаружения экологических нарушений.
«Несмотря на то, что срок исполнения предписания истекает 30 ноября 2022 года, Южное УГМРН Ространснадзора обратилось в Приморский районный суд Новороссийска Краснодарского края с намерением о приостановлении деятельности на 90 суток. Постановлением суда от 5 июля 2022 года требования Ространснадзора удовлетворены в части: АО «КТК-Р» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток», – передает РИА «Новости» сообщение компании.
При этом в КТК отметили, что обжалуют это решение. В компании добавили, что суд оставил без удовлетворения ее ходатайство с об отложении рассмотрения дела для направления возражений по приостановке деятельности.
Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Пропускная способность нефтепровода – 67 млн тонн, к 2023 году ее планируется увеличить примерно до 80 млн тонн.
Причиной волнений на нефтяном рынке стали обсуждения в Евросоюзе запрета на импорт российской нефти и новости о перебоях с поставками в Черном море в связи с повреждением причалов Каспийского трубопроводного консорциума.
Россия отказалась признавать решения сессии ПА ОБСЕ
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Российская делегация не будет признавать решения, принятые на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит без участия России, заявил заместитель председателя Госдумы, руководитель делегации Российской Федерации в ПА ОБСЕ Петр Толстой.
«Мы сегодня встречаемся в момент, когда в Бирмингеме завершает свою работу 29-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Как вы знаете, британские власти отказали в возможности участия в работе этой сессии делегации России и Белоруссии, нарушив все правила ОБСЕ. По всей видимости, для Британии такой организации не существует и правил тоже не существует», – передает его слова РИА «Новости».
«Российская делегация, не участвуя в Парламентской ассамблее, не признает ее решения, они для нас являются нелегитимными и ничтожными. Соответственно, писать они в своих резолюциях сейчас могут все что угодно», – подчеркнул Толстой.
Он добавил, что на сессии в отсутствие российской делегации обсуждаются вопросы, касающиеся РФ, которые «занимают большую часть дискуссии».
«Среди вынесенных дополнительных пунктов в итоговую декларацию предлагается включить совместный американо-литовско-украинский пункт, который называется «Агрессивная война РФ против Украины и ее народа и обусловленная ею угроза безопасности региона ОБСЕ», – пояснил Толстой.
«На самом деле включение второго пункта предложили поляки – это «Человеческие измерения в контексте текущих угроз безопасности в регионе, обусловленных российской агрессией в отношении Украины», – сказал он.
Предложенные в декларацию пункты, по словам главы российской делегации, являются крайне политизированными, не исключено, что Россия даст должную ответную реакцию.
«Если они войдут в итоговую декларацию, естественно, мы будем соответствующим образом реагировать», – сказал Толстой.
Ежегодная сессия ПА ОБСЕ проходит со 2 по 6 июля в Бирмингеме. В ходе сессии может быть поставлен вопрос об исключении российской делегации из состава ассамблеи.
В июне стало известно, что британские власти отдают приоритет обработке заявлений на визу украинских беженцев, а для всех остальных процесс занимает больше времени. Так в МВД Соединенного Королевства прокомментировали ситуацию с невыдачей виз российской делегации для участия в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ.
Толстой заявил по этому поводу, что отказ в выдаче виз делает решения сессии для России нелегитимными и ничтожными, Москва оставляет «за собой право выхода из организации, которая, идя на поводу у русофобов, фактически блокирует работу России на своей парламентской площадке».
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Историк: Зеленский рискует повторить судьбу Мазепы
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«Зеленский пытается внушить западным кураторам мысль о величии и независимости Украины с помощью документов XVIII века, но выглядит это смешно», – сказал газете ВЗГЛЯД Владимир Скачко. Ранее президент Украины похвастался копией письма Карла XII о Запорожской Сечи.
«Во-первых, шведский король Карл XII ничьей свободы, кроме Швеции, не признавал. Во-вторых, Украины как таковой тогда не было. На этой территории были различные объединения, в том числе – государственные образования. Самая большая часть этой территории входила в состав Российской империи. Таким образом, ни о какой «свободе» этих земель в письме Карла XII речи идти не могло, а лишь об их переподчинении. Так что ажиотаж Зеленского непонятен», – пояснил киевский историк, политолог Владимир Скачко.
Собеседник напомнил: именно о переподчинении территорий вел переговоры с Карлом XII и с польским королем гетман Мазепа, предавший Петра I и намеревавшийся передать земли тому, кто победит: либо Польше, либо Швеции.
«Для себя же Мазепа требовал именной майорат в Витебском и Полоцком воеводствах. Если бы не Полтавская битва и упорство Петра I, то Карл XII действительно взял бы эти территории, и тогда Мазепа мог бы рассчитывать на майорат. Но главное тут вот что: любые параллели и проецирование международных отношений XVIII века на нынешние реалии чреваты горькими разочарованиями. Именно это и ждет нынешнего украинского лидера», – подчеркнул Скачко.
«Педалирование Зеленским темы с письмом шведского короля Карла XII, в котором содержится наставление послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь», историк назвал попыткой Зеленского поднять свой рейтинг, а также показать западным кураторам величие и глубокие корни «независимости» Украины.
«Я бы сказал, что это все выглядит смешно, если бы по вине Зеленского не гибли люди. Тут, скорее, подходит термин «ужасно». Кроме того, Зеленский зависит от почестей и славы, и любые отсылы – даже натянутые – к великим королям и вообще знатным особам ему невероятно льстят», – заметил эксперт.
Собеседник также напомнил, что по одной из версий сам Мазепа умер от того, что был «заеден вшами». «Думаю, Зеленский может закончить так же. Или же с ним что-то сделает его британская охрана, чтобы потом во всем обвинить Россию», – добавил он.
Ранее пресс-служба главы украинского государства сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал представителям СМИ копию письма шведского короля Карла XII с наставлением послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь.
Копию письма 1711 года, хранящегося в Государственном архиве Швеции, Зеленскому передала посетившая Украину премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Зеленский зачитал фрагмент о свободе Украины и всех казаков, назвав его актуальным сегодня, передает ТАСС.
После того как Петр I взял Нарву в 1704 году, Карл XII в ответ двинул войска на Украину, рассчитывая нанести удар по России с юга. Предатель – украинский гетман Мазепа обещал шведам всяческую помощь и целое войско казаков. Но казачество поддержало Россию, а Карла XII ждал сокрушительный разгром под Полтавой в 1709 году.
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Названы последствия забастовки норвежских газовиков и нефтяников
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«Из-за норвежских забастовок странам ЕС, вероятно, придется еще больше сократить свои производственные мощности и потребление топлива. Повлиять на это Европа никак не сможет, но норвежскому правительству все же придется идти на какие-то компромиссы с профсоюзами», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. Ранее в Норвегии началась забастовка работников нефтегазовой отрасли ради повышения зарплат.
«Норвегия является крупным поставщиком газа в ЕС. Это второй после России игрок. Поставки Осло составляют приблизительно две трети от того, что дает Москва. И это довольно большие объемы», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«Если поставки будут сокращенны на четверть, создастся дополнительный стресс в ЕС. На деле это будет означать, что странам Евросоюза станет сложнее заполнять свои хранилища, возможно, придется и дальше ограничивать потребление, двигаться к закрытию производственных мощностей, ну и цены могут дополнительно вырасти на время проведения забастовки», – утверждает собеседник.
В связи с этим, замечает эксперт, властям Норвегии придется договариваться с бастующими. «Когда такой крупный поставщик, как Норвегия, сокращает поставки на 25%, это не может не повлиять на рынок. Вероятно, будет достигнут некий компромисс между работодателями и властями. Зарплаты, разумеется, поднимут, но лишь частично. Также будут предприняты еще какие-то шаги для урегулирования спора. Европа же не в силах вмешаться в этот процесс для более скорого достижения договоренностей», – рассуждает собеседник.
Митрахович также рассказал, что в этом году Осло хочет увеличить добычу газа на 8%. «Это довольно неожиданные планы, поскольку сейчас Норвегия находится на плато добычи и резко увеличить эти показатели она не сможет. Вместе с тем, и 8% плюсом будут ощутимы», – пояснил он.
«Кроме того, в ближайшие дни на профилактические работы будет закрыт Северный поток. При этом Запад опасается, что после этого поставки могут вообще прекратиться. Однако об этом говорить пока рано, поскольку все будет зависеть от внешнеполитической ситуации», – заключил Митрахович.
Ранее глава норвежской профсоюзной организации Lederne Аудун Ингвартсен объявил о начале забастовки работников нефтегазовой сферы Норвегии. Цель – добиться повышения заработной платы. Для начала планируется прекратить работу на трех нефтегазовых месторождениях на континентальном шельфе в Северном море, передает Reuters. С 6 июля к забастовке намерены подключиться работники с трех других месторождений, 9 июля – еще с трех. В результате суточная добыча газа в Норвегии может упасть на 25%, нефти – на 15%.
О закрытии трех месторождений из-за забастовки уже сообщила компания Equinor, еще столько же закроются в ночь со вторника на среду. Общее снижение добычи газа составит 291,5 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (б. н. э.) в сутки. Теперь Equinor несет убытки в размере более полумиллиарда норвежских крон в сутки. «В связи с единовременным закрытием семи месторождений ежедневные убытки составят 521 млн норвежских крон (52,1 млн долларов)», – сказано в заявлении компании.
Так, были закрыты месторождения Gudrun, Oseberg South и Oseberg East, суточная добыча которых оставляет около 89 тыс. б. н. э., из которых 27 тыс. б. н. э. приходится на природный газ, передает ТАСС. В среду, 6 июля, будут остановлены месторождения Heidrun, Kristin/Tyrihans и Aasta Hansteen. Общий объем добычи на этих трех месторождениях составляет около 333 тыс. б. н. э., из которых 264 тыс. б. н. э. – газ.
Напомним, стоимость газа в Европе на закрытии торгов превысила 1800 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с 9 марта. Мировые цены на нефть в понедельник также начали расти на опасениях снижения предложения.
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Сенатор: По сути норвежцы начали агрессию против граждан РФ
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«После разрыва договора против Норвегии могут быть применены и другие инструменты. Так что на месте политиков в Осло я бы повел себя более осмотрительно», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в российском парламенте начали обсуждение денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств.
«Российская Конституция обязывает власти, в том числе и наш парламент, обеспечивать интересы наших граждан за рубежом. Поскольку Осло действует неправовыми методами, мы вольны принимать любые меры, которые сочтем нужными. Вот почему наши коллеги в Госдуме сейчас изучают возможность денонсации договора 2010 года», – пояснил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
«Дальше пусть голова болит у норвежской стороны. После разрыва договора против Осло могут быть применены и другие инструменты. Так что на месте политиков в Осло я бы повел себя более осмотрительно, или хотя бы более гуманно по отношению к россиянам, оказавшимся на Шпицбергене фактически в статусе пленников», – надеется сенатор.
«Наши люди находятся там, на островах, в командировке на абсолютно законных основаниях, но теперь они стали заложниками русофобской политики, проводимой НАТО. Объявленная россиянам блокада может привести к нехватке продуктов питания. То есть по сути норвежцы начали агрессию против граждан РФ», – подчеркнул Климов. По его мнению, любой антироссийский акт должен получать адекватный сопоставимый ответ. «Так что дело может не ограничится одной лишь денонсацией каких-то юридических документов», – предупредил сенатор.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник поручил комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора между РФ и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.
Вопрос о денонсации на заседании поднял депутат Михаил Матвеев (КПРФ), отметив, что Россия, согласно договору, уступила 175 тыс. кв. км Баренцева моря Норвегии. «Это объяснялось тем, что договор позитивно повлияет на укрепление международной региональной безопасности, на добрососедство и дружбу. Сегодня мы видим, как Норвегия препятствует направлять продовольствие и грузы на Шпицберген», – сказал Матвеев. В свою очередь Володин поручил главе профильного комитета проработать этот вопрос. «Давайте мы попросим Леонида Эдуардовича Слуцкого (глава комитета Госдумы по международным делам – прим. ТАСС) разобраться в этом вопросе и затем проинформировать депутатов», – сказал спикер палаты.
После этого МИД Норвегии выступил с утверждением, что договор с Россией 2010 года не подлежит денонсации: «подобная возможность не предусмотрена в тексте этого документа».
Напомним, в конце июня норвежские власти отклонили заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг».
Правовой статус Шпицбергена определяется так называемым Шпицбергенским трактатом (или Парижским договором) 1920 года. Его подписали почти 40 государств, включая СССР. Согласно этому документу, над архипелагом устанавливался суверенитет Норвегии, однако государства-участники трактата получали право на разработку ресурсов в недрах и территориальных водах Шпицбергена, ввоз грузов участников соглашения не должен быть ограничен.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, чем блокада Шпицбергена отличается от блокады Калининграда.
Политолог: Британия готовит смену власти в Киргизии
В руководстве Киргизии произошел ряд кадровых перестановок, в этом просматривается британский след, заявил глава аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев.
За последнее время в Киргизии прошла волна кадровых перестановок, в частности был уволен советник президента Павел Хрипунов, также досрочно прекращены полномочия главы правления ведущего оператора связи страны «Кыргызтелекома» Нурлана Мадаминова. 4 июля, был уволен замглавы ГКНБ (главной спецслужбы КР) Бекбосун Апсатаров, передает «Ридус».
Кроме того, распространяются слухи о возможной смене руководства Российско-кыргызского фонда развития, системообразующего инвестиционного института страны.
Отмечается, что все уволенные чиновники являются пророссийски настроенными и сторонниками действующего президента Киргизии. При этом на освободившиеся места прочат активных «западников».
Киреев полагает, что за этим может стоять предприниматель Алексей Ширшов, доверенное лицо сына экс-президента Курманбека Бакиева, фигурант ряда уголовных дел и скандально известный автор коррупционных схем в республике.
«Ширшов причастен к отставке советника президента Кыргызстана Павла Хрипунова, который продвигал интересы России в республике», – считает Киреев.
По словам политолога, «нетрудно догадаться, что инициатором таких решений является проживающий в Лондоне Макс Бакиев, ближайшим другом и протеже которого является Ширшов, информации об этом в Сети полно».
«След Великобритании мы можем увидеть еще в стародавние дни «тюльпановой революции» (массовые акции протеста, приведшие к революции в Киргизии в марте 2005 года, и свержению президента республики Аскара Акаева, приходу на его пост Курманбека Бакиева – прим. ВЗГЛЯД), он же прослеживается и в кровавых событиях межнациональных погромов в городе Ош в 2010 году, а также в деле высокогорного золоторудного месторождения Кумтор, когда национальное богатство страны долгие годы утекало в Лондон и Монреаль. А если коснуться истории, то и лютая русофобия, и материальное расслоение общества на богатых и бедных — это традиционно поощряли британцы руками басмачей и религиозных радикалов», – пояснил эксперт.
«Если бы Российская империя в начале прошлого столетия не одержала победу в конкурентной борьбе с британцами, то огромные пространства Средней Азии сегодня представляли бы собой сплошной Афганистан», – добавляет Киреев.
Напомним, в июне в Киргизии по поручению главы страны были временно отстранены от исполнения обязанностей генпрокурор Курманкула Зулушев и подозреваемый в коррупции глава минздрава страны Алымкадыр Бейшеналиев.
Алиханов озвучил ответные меры России на транспортную блокаду Калининграда
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Российские ответные меры на запрет транзита в Калининградскую область могут заблокировать ввоз товаров в Прибалтику, заявил глава региона Антон Алиханов.
«Тот вариант, который я озвучивал одним из последних, это крайний ответ – полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Таким образом, мы запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию России, за исключением Калининграда», – заявил Алиханов в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что это «крайне серьезная ответная мера, самая крайняя».
При этом ответные российские меры возымеют встречные издержки, заявил глава региона Антон Алиханов. Областные власти готовятся к возможному полному переводу всего транспортного потока, связанного с основной территорией страны, на море, сказал губернатор, передает ТАСС.
«Это потребует определенных затрат со стороны федерального бюджета, регионального бюджета для того, чтобы сохранить расходы на транспорт на том же уровне, который имел место до введения этих санкций. Но, понятно, эти ответы имеют издержки. Собственно, как и санкции ЕС имеют издержки для Европейского союза, наши ответные меры будут иметь какие-то встречные издержки», – добавил он.
Глава региона пояснил, что в таких ситуациях неизбежны взаимные ущербы для экономик обеих стран.
Ранее губернатор Калининградской области пригрозил Литве уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на запрет Литвой транзита в российский регион.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала с экспертами, чем может обернуться блокада транзита Литвой. В частности, политолог Вадим Трухачев заявил, что «Литва ведет себя так, будто лишилась тормозов». По словам собеседника, «Вильнюс в своей политике может довести дело до войны».
Захарова напомнила Осло о незаконности санкций Норвегии против России
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Власти Норвегии, говоря о невозможности денонсации договора с Россией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, забывают, что ввели односторонние экономические санкции, противоречащие нормам международного права, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат обратила внимание на заявление пресс-секретаря МИД королевства Ане Хавардсдаттер, которая заявила, что возможность денонсации данного договора не предусмотрена в тексте документа. «Ой, как интересно. То есть право, юриспруденция, законы в международных отношениях все еще существуют для западных режимов? Может, кто-то вспомнит, каким договором предусмотрены односторонние экономические санкции, воровство активов и ксенофобия в отношении целого народа?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. После этого МИД Норвегии выступил с утверждением, что договор с Россией 2010 года не подлежит денонсации: «подобная возможность не предусмотрена в тексте этого документа».
Напомним, в конце июня норвежские власти отклонили заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг». Правовой статус Шпицбергена определяется так называемым Шпицбергенским трактатом (или Парижским договором) 1920 года. Его подписали почти 40 государств, включая СССР. Согласно этому документу, над архипелагом устанавливался суверенитет Норвегии, однако государства-участники трактата получали право на разработку ресурсов в недрах и территориальных водах Шпицбергена, ввоз грузов участников соглашения не должен быть ограничен. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем блокада Шпицбергена отличается от блокады Калининграда.
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Экономист: Турция не станет ссориться с Россией из-за зерна
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«Анкара слишком зависит от России, чтобы арестовывать судно с пшеницей и из-за этого ссориться», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Турция начала расследование о происхождении зерна, которое перевозил арендованный российской стороной сухогруз «Жибек жолы». В Киеве считают, что зерно принадлежит Украине.
«Что будет с задержанным в Турции судном с зерном? Думаю, ничего не будет. В рамках многовекторности своей политики турки не могли судно не задержать, потому что к ним был соответствующий запрос. Далее Анкара проведет «расследование» для соблюдения номинального нейтралитета в глазах Евросоюза и США, и отпустит сухогруз», – считает политолог и экономист Иван Лизан.
По его словам, Анкара слишком сильно зависит от Москвы, чтобы спекулировать такими инцидентами. «Турция нуждается в нашем зерне, газе, в последние месяцы турецкие предприниматели приобрели очень серьезные активы в России – они теперь будут контролировать и пивной бизнес, и продажу спортивной одежды, текстиля, и много что еще. Турция очень выиграла от ситуации, создавшейся после 24 февраля. Так что Анкара не будет арестовывать сухогруз и портить с Москвой отношения», – спрогнозировал собеседник.
К тому же, напомнил аналитик, зерно – взаимозаменяемый товар, который торгуется на бирже, как пшеница с протеином 12,5%. «Такой же процент у французской, американской, российской пшеницы. Она, конечно, делится по сортам, но Турция не сможет определить, откуда это зерно», – указал он.
Впрочем, добавил Лизан, даже если конкретно этот сухогруз будет арестован Турцией, то зерно из Бердянска начнут возить в Таганрог, там перегружать и смешивать с российской пшеницей. «И тогда вообще никто никогда не сможет определить страну происхождения этого товара», – подчеркнул он. При этом само зерно может предназначаться совсем не Турции, а любой другой стране – хоть на Ближнем Востоке, хоть в Африке, пояснил собеседник.
Ранее стало известно, что власти Турции начали расследование о происхождении зерна, которое перевозил арендованный российской стороной сухогруз «Жибек жолы», об этом сообщили турецкие чиновники.
По информации Bloomberg, судно находится в порту Карасу. Оно останется там, пока не будут установлены происхождение и траектория движения груза. Отмечается, что Турция действует осторожно, так как выступает посредником между Москвой и Киевом по вопросу создания безопасного коридора для вывоза украинского зерна. Турецкие чиновники не исключают, что встреча, посвященная зерновой проблеме, с участием Турции, России, Украины и ООН может состояться «уже на следующей неделе», передает ТАСС.
При этом изъятия содержимого российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, не было, а целью слов посла Украины в Турции о «задержании» судна было заложить «политическую мину» в данный вопрос, пишет турецкая газета Aydinlik.
Напомним, Железные дороги Казахстана направили запрос российскому арендатору сухогруза с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.
Представители турецкой таможни задержали российское грузовое судно 3 июля по требованию Киева. Украина утверждает, что судно перевозит якобы украинское зерно. Украинская сторона попросила турецкие власти провести досмотр судна, изъять образцы зерна для экспертизы. Генпрокуратура Украины сообщала Минюсту Турции, что «Жибек жолы» имеет отношение к «незаконному вывозу 7 тыс. тонн украинского зерна» из Бердянска.
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США нашли защиту от гиперзвуковых ракет России
Пентагон планирует использовать оснащенные новейшей аппаратурой аэростаты для наблюдения за гиперзвуковым оружием России и Китая, следует из планов военного ведомства, пишет газета Politiko.
Аэростаты, «поднимающиеся на высоту от 60 до 90 тысяч футов (18-27 км) станут частью обширной системы наблюдения Пентагона и могут использоваться для отслеживания гиперзвукового оружия». Преимуществом считается большая длительность полетов в зоне патрулирования, маневренность и универсальность при использовании, передает ТАСС.
Вашингтон уже потратил около 3,8 млн долларов на разработки и планирует потратить на это еще 27,1 млн долларов в 2023 году. Воздушные шары будут ориентироваться в пространстве при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.
Ранее сообщалось о неудачном испытании американской гиперзвуковой ракеты.
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На Украине женщин призвали готовиться к отправке в армию
Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук призвал всех украинцев готовиться к отправке в армию. Он уточнил, что «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье» и большую часть женщин.
«Предлагаю всем [украинцам] начинать, если кто-то еще не понял, жить с этим… в армии будут все», – заявил Братчук в видеообращении. По его словам, «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье» и большую часть женщин.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о конфликте уехавших и оставшихся в России либералов из-за того, кому из них сытнее и безопаснее живется.
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Экс-глава МИД Австрии покинула страну из-за угроз убийством
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Бывший австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль покинула страну, об этом она заявила в СМИ.
Кнайсль сообщила, что покинула Австрию, поскольку ей поступали угрозы убийством, раскрывать подробности она отказалась, передает RT со ссылкой на Washington Post.
Ранее Кнайсль была в совете директоров «Роснефти», но в мае 2022 года она покинула его.
Европарламент грозил, что примет резолюцию с призывом к Совету ЕС включить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера и Кнайсль в санкционные списки, если они продолжат сотрудничать с российскими компаниями.
В августе 2018 года президент России Владимир Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Путин подарил им картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.
Позднее Кнайсль назвала Путина джентльменом старой школы.
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Шойгу назвал срок окончания госиспытаний ракет «воздух – воздух» для Су-57
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В 2022 году завершатся госиспытания ракет «воздух – воздух» малой и средней дальности для истребителей 5-го поколения Су-57, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.
Он уточнил, что авиационные управляемые ракеты класса «воздух – воздух» средней и малой дальности разработаны конструкторским бюро «Вымпел», которое входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), и «предназначены для оснащения современного авиационного комплекса Су-57 и других носителей».
«В текущем году планируем завершить государственные испытания ракет и поставить первые серийные партии в эксплуатацию», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.
По его словам, новые ракеты позволят истребителям 5-го поколения Су-57 уничтожать малоразмерные воздушные цели, выполненные по технологии «стелс».
Ранее заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов заявил, что уникальное плоское сопло, показанное на второй версии отечественного беспилотного летательного аппарата (БЛА) С-70 «Охотник», скорее всего, будут устанавливать и на следующих модификациях истребителя пятого поколения Су-57.
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Российские электромагнитные комплексы «Ступор» впервые применили на Украине
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Российские электромагнитные «ружья» для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) впервые применили в ходе военной спецоперации на Украине, сообщил источник в силовых структурах.
«Российские электромагнитные комплексы «Ступор» впервые были успешно применены в ходе спецоперации на Украине против украинских дронов», – сообщил источник ТАСС.
По его словам, аппараты показывают достаточно высокую эффективность применения и удобны в использовании. «С помощью наведения прицела на объект и простым нажатием на кнопку «Ступор» глушит управляющий сигнал между оператором и беспилотником, после чего украинский дрон нейтрализуется и принудительно садится в нужное место. Необходимость таких переносных антидронов стала очевидна в связи с большим количеством БПЛА и различных небольших коптеров, применяемых ВСУ», – рассказал он.
Собеседник агентства не стал уточнять, где конкретно применяется подобная техника, однако отметил ее успешное использование на западе Донецкой народной республики.
Напомним, в сентябре 2017-го концерн «Калашников» анонсировал начало испытаний ружья против беспилотников.
В марте 2018 года разработчики назвали основные характеристики ружья радиоэлектронной борьбы REX-1; оно способно выводить из строя беспилотники и различную радиоэлектронную аппаратуру, при этом может непрерывно работать без подзарядки три часа.
Кадыров посоветовал Зеленскому бежать после его заявления о Лисичанске
Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать после его заявления о скором возвращении Лисичанска под контроль Украины.
«Зеленский говорит, что заберет Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет – бегите! Это у вас хорошо получается», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска отвели от Лисичанска. В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
Мединский обвинил Зеленского в незнании истории Украины
Помощник президента РФ Владимир Мединский обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский, выражая благодарность премьеру Швеции Магдалене Андерссон за копию письма шведского короля Карла XII с наставлением послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь, демонстрирует незнание истории.
«Вот что бывает с двоечниками по истории», – написал Мединский в своем Telegram-канале.
Помощник президента России, возглавлявший делегацию РФ на российско-украинских переговорах, обратил внимание на то, что Карл XII считал Запорожскую Сечь колонией Польши, которую в свою очередь считал колонией Швеции. «То есть вассалом вассала. Это к сказкам об обещанной независимости Малороссии», – пояснил он.
Мединский также указал на то, что адресатом этого письма был Филипп Орлик, «гетман Малороссии в изгнании». «Этот Орлик в итоге не дождется ни прощения от Петра I, ни поддержки от евросоюзников и – цитирую презренную Википедию – «переживая от своего бессилия и позора», так и умрет на чужбине. Если это троллинг Зеленского от шведов, то это очень жестко», – добавил помощник президента России.
Ранее Зеленский похвастался копией письма шведского короля Карла XII с наставлением послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь. Копию письма Зеленскому передала премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Историк в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский рискует повторить судьбу Мазепы.
После того, как Петр I взял Нарву в 1704 году, Карл XII в ответ двинул войска на Украину, рассчитывая нанести удар по России с юга. Предатель – украинский гетман Мазепа обещал шведам всяческую помощь и целое войско казаков. Но казачество поддержало Россию, а Карла XII ждал сокрушительный разгром под Полтавой в 1709 году.
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