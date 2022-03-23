Ремонт на трубопроводе КТК осложняется отсутствием комплектующих

Ремонтные работы на выносных причальных устройствах (ВПУ) в нефтеналивном терминале Новороссийского порта продлятся не менее двух месяцев, ситуация осложняется отсутствием достаточного количества необходимых для ремонта комплектующих, заявил заместитель регионального менеджера по морским операциям морского терминала КТК-Р Игорь Флоровский в эфире «Первого канала».

«Спрогнозировать точные сроки работ мы не можем. Заявки на приобретение оборудования были поданы вовремя, однако поставщики не смогли выполнить свои обязательства», – передает его слова «Российская газета». Флоровский отметил, что одновременно починить оба ВПУ невозможно.

Глава компании «Каспийский трубопроводный консорциум» Николай Горбань также отмечает проблему с поставкой комплектующих для проведения ремонта ВПУ. Компания столкнулась «с недобросовестным поведением» партнеров, подчеркнул он.

«Нам на сегодняшний день отказано в поставке плавучих шлангов всех типов и размеров, нам отказано в поставке гидрокомпенсаторов. Как вы знаете, это очень критичная деталь для выносного причального устройства. Нам отказано в поставке запчастей для шарниров», – передает его слова ТАСС.

Между тем Казахстан прорабатывает альтернативные варианты экспорта нефти после аварии на КТК. «В настоящее время министерство энергетики ведет консультации с КТК о сроках возобновления работы морского терминала, при этом прорабатываются возможности увеличения отгрузки нефти на экспорт по альтернативным маршрутам», – сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана.

Авария на морском терминале КТК произошла из-за аномального шторма и ветра на Черном море. Первоначально был остановлен только один ВПУ, но после дополнительного обследования второго ВПУ водолазами было принято решение об остановке и второго причального устройства.

Глава КТК Николай Горбань заявил, что из-за аварии погрузка нефти на терминале КТК полностью остановлена. Причем прием в трубопровод нефти пока продолжается, но резервуаров хватит лишь до конца четверга.

КТК – основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. После завершения проекта расширения в 2018 году мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год. Потребителями поставляемой по этому трубопроводу нефти являются Италия, США, Испания, КНР, Франция и другие страны.