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Погрузку нефти на терминале КТК полностью остановили
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Погрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) полностью остановлена, прием в трубопровод пока продолжается, но резервуаров хватит лишь до конца четверга, сказал глава КТК Николай Горбань.
Он отметил, что отгрузки нефти на терминале компании в марте и апреле могут упасть в пять раз.
«Погрузка на морском терминале остановлена полностью... Прием по трубопроводу происходит, но емкости резервуарной у нас осталось только до следующего вечера – завтрашнего дня, сокращение в перспективе составит практически в пять раз», – передает слова главы КТК РИА «Новости».
Упасть в три-пять раз в ближайшее время может отгрузка нефти в Италию, Францию, США и Испанию по системе Каспийского трубопроводного консорциума.
Так, в 2021 году КТК отгрузил 585 танкеров. Основным направлением стала Италия – 213 танкеров. Также в направлении Франции отгрузили 39 танкеров, в США – 26, Испанию – 41 судно.
Напомним, КТК ранее сообщал, что выводит из эксплуатации выносное причальное устройство ВПУ-3, чтобы провести на нем ремонт после сильного шторма в Черном море. Ремонт может занять 1,5-2 месяца.
Горбань добавил, что обследование причала пока не проведено.
«ВПУ-1 на сегодняшний день обследованию не проведено, потому что наши водолазные бригады по погодным условиям пока что не могут выйти в море и провести работу», – сообщил Горбань.
Макфол предложил «демократическим странам» брать российскую нефть бесплатно
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Западным странам стоит временно перестать платить за нефть из России, «пока Путин не закончит войну на Украине», заявил экс-посол США в России Майкл Макфол.
«Россия должна продолжать поставлять нефть в демократические страны, но получатели не должны за нее платить и удерживать средства до окончания боевых действий на Украине», – цитирует Sputnik Ближнее Зарубежье Макфола.
«После этого решение за Путиным: прекращать поставки или нет», – заявил экс-посол.
Ранее президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт из России энергоносителей в качестве санкции в связи с военной операцией России на Украине. Речь идет про нефть и нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, продукты их перегонки, а также газ, уголь и угольную продукцию.
Напомним, ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
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Стало известно о намерении стран ЕС запретить поставки нефти из России
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Страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы, сообщили источники Reuters.
«Мы работаем над пятым раундом санкций, предлагается много новых имен», – приводит РИА «Новости» слова неназванного высокопоставленного европейского дипломата.
Как утверждается в публикации, несмотря на четыре этапа санкций Евросоюза, Россия «не изменила курс в отношении Украины», в связи с этим страны Европы должны решить, вводить ли эмбарго на поставки нефти из России. Неназванные дипломаты сообщили Reutersу, что страны Балтии, включая Литву, настаивают на введении таких ограничительных мер, а Германия предостерегает от поспешных действий, поскольку цены на энергоносители в Европе и так высоки.
По словам неназванных европейских дипломатов, эмбарго на энергоресурсы может быть введено в случае «массированной бомбардировки Киева» или использования «химического оружия». В понедельник санкции обсудят министры иностранных дел Евросоюза.
Накануне в Германии выступили против отказа от российских энергоресурсов. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал ЕС отказаться от российских энергоносителей. В свою очередь президент Германского промышленного союза Зигфрид Руссвурм заявил, что эмбарго на поставку энергоресурсов из России угрожает Германии и ЕС.
Депутат Европарламента Тьерри Мариани предупреждал, что если ЕС решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для сообщества катастрофой. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. При этом он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают с партнерами в Евросоюзе и за его пределами над обсуждением возможных альтернатив российским энергоресурсам.
Напомним, 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
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Эксперт: На рынке нефти может подняться «идеальный шторм»
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«Эта авария усугубит дефицит нефти на мировом рынке и, скорее всего, толкнет цены вверх. Это событие, к сожалению, совпало с другими факторами, вроде бомбардировок саудовских нефтепромыслов и постоянных угроз ввести эмбарго на российскую нефть», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее шторм в Новороссийске повредил нефтеналивные терминалы Каспийского трубопроводного консорциума.
«Повредились два из трех выносных терминала, по сути это плавающие выносные терминалы. Танкер подходит и через них загружается нефтью. Такие системы созданы для того, чтобы танкеру не приходилось швартоваться непосредственно к берегу. Там три трубы и одна из них теперь уже точно уйдет на ремонт. Вторую трубу обследуют – скорее всего, она тоже потребует ремонта. В итоге загрузка танкеров, видимо, замедлится в 4–5 раз», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Экономист напомнил, что на мировом рынке и так уже существует дефицит, а теперь весьма крупный игрок – Казахстан – сократит поставки, по крайней мере из Новороссийска. «Именно Казахстан использовал этот терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Он поставлял отсюда около 60 млн тонн. Конечно, он еще может перенаправить нефть на Усть-Лугу или на Баку, но потребуются и время, и дополнительные затраты. В любом случае, авария усугубит дефицит на мировом рынке и, вероятно, толкнет цены вверх», – предположил Юшков.
«Это событие совпало с другими факторами. Например, хуситы бомбардируют нефтепромыслы в Саудовской Аравии. В Евросоюзе постоянно обсуждается, вводить ли эмбарго против российской нефти. Мы видим, что в Европе при этом происходят постоянные забастовки. Там уже рекордные цены на топливо, как и в США. Если события на КТК совпадут с другими факторами, поднимется «идеальный шторм», и цены могут взлететь к 140–150 долларам за баррель. Очень неудачный момент – целый ряд факторов совпали в одно и то же время», – считает Юшков.
«При нормальных условиях, если не будет шторма на море, ремонт одного агрегата продлится от двух недель. Если будет признано, что повреждены два агрегата, то уйдет четыре–пять недель. Если ремонт будет завершен успешно, через несколько недель КТК опять сможет отгружать танкеры с казахской нефтью», – пояснил экономист.
Ранее стало известно, что аномальный шторм в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума привел к серьезным повреждениям инфраструктуры этого крупнейшего нефтяного хаба. Как передает НТВ, смещены силовой каркас и защита одного из трех выносных причальных устройств. Сейчас специалисты, включая водолазов, оценивают последствия случившегося. По предварительным данным, повреждения действительно серьезные.
Глава КТК Николай Горбань сообщил, что замена поврежденного оборудования на одном из выносных причальных устройств займет минимум несколько недель: «Минимальный срок ремонта – три недели. Это при условии благоприятных погодных условий и оперативного подхода танкера для промывки линий. На сегодняшний день пока по подходу танкера у нас нет информации, мы ожидаем, что к вечеру может быть что-то появится от наших партнеров».
По его словам, возможна остановка отгрузок нефти. «Пока два ВПУ (выносные причальных устройства) в работе, поставки будут производиться штатно. Сегодня вечером у меня будут результаты по обследованию оставшихся двух ВПУ и всех шлангов на этих ВПУ», – добавил глава КТК.
Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, организовано проведение проверки, разлива нефтепродуктов не произошло.
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В КТК допустили остановку отгрузки нефти через Новороссийский порт
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В случае обнаружения дефектов при проверке выносных причальных устройств (ВПУ) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) возможна остановка отгрузок нефти, заявил глава компании Николай Горбань.
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) проверяет два оставшихся выносных причальных устройства (ВПУ), в случае обнаружения дефектов возможна остановка отгрузок нефти, заявил глава компании Николай Горбань.
«Пока два ВПУ в работе, поставки будут производиться штатно. Сегодня вечером у меня будут результаты по обследованию оставшихся двух ВПУ и всех шлангов на этих ВПУ», – цитирует Горбаня РИА «Новости».
Он пояснил, что возможна остановка отгрузки вплоть до остановки перекачки в случае обнаружения каких-либо дефектов на ВПУ. При этом поломка одного причала не помешает справиться с заявками на отгрузку нефти, говорит он.
«Мы пока не ощущаем каких-либо сокращений, мы с теми объемами, которые грузоотправители дают, справимся… если не произойдет чего-либо еще с одним из ВПУ», – сообщил Горбань.
К повреждениям ВПУ привел сильнейший пятибалльный шторм и порывы ветра скоростью до 37 метров в секунду в Новороссийске, сообщил телеканал «Россия 24». В связи с этим КТК выводит ВПУ-3 из работы из-за смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов для ремонта.
КТК – крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода, протяженностью более 1,5 тыс. км. Нефть транспортируется до морского терминала компании в поселке Южная Озереевка (западнее Новороссийска), где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки.
КТК – основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. После завершения проекта расширения в 2018 году мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год. Потребителями поставляемой по этому трубопроводу нефти являются Италия, США, Испания, КНР, Франция и другие страны.
Ранее во вторник Горбань сообщил, что выхода нефти в Черное море после поломки оборудования на ВПУ-3 в Новороссийске не допущено.
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В США испугались последствий продажи нефти за юани Саудовской Аравией
Переговоры Саудовской Аравии с Китаем по вопросу продажи нефти за юани являются еще одной «потенциально значительной потерей» США из-за пренебрежительного отношения администрации Джо Байдена к своему стратегически важному союзнику, говорится в редакционной статье The Wall Street Journal.
Как напоминает издание, в 1974 году Саудовская Аравия обязалась вести торговлю нефтью только в долларах в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако нынешняя американская администрация подрывала эти договоренности на каждом шагу, и, судя по всему, саудовцам это надоело.
«Одним из первых внешнеполитических шагов администрации было решение о прекращении поддержки войны Саудовской Аравии против хуситов в Йемене, которым помогает Иран. Соединенные Штаты также сняли с хуситов статус террористов. Затем Белый дом отложил запланированную продажу оружия Эр-Рияду - это стало настоящей пощечиной в области безопасности, и ситуацию удалось урегулировать только в конце прошлого года», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Кроме того, Эр-Рияд «в ужасе» наблюдает за тем, как президент Байден согласовывает новую сделку по иранской ядерной программе, которая обеспечит Тегеран ресурсами, считают авторы статьи.
Вместе с тем США нужны все союзники, которых они могут сохранить в этом сложном регионе, подчеркивает издание. «Высоконравственные интернационалисты в администрации Байдена ошибочно полагают, что такие державы, как Америка, могут позволить себе роскошь взаимодействовать исключительно с нравственно безупречными союзниками», – говорится в статье.
Теперь Эр-Рияд пересматривает свои позиции, так как там поняли, что не стоит надеяться на Вашингтон. «Они видели враждебное отношение администрации Байдена и ужасающий вывод войск из Афганистана. Кронпринц (саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман) ответил отказом на призывы Байдена увеличить добычу нефти, и, если верить сообщениям, он даже отказался принять телефонный звонок президента США», – указывает издание.
При этом Пекин, как пишет издание, рад возможности заполнить образовавшуюся пустоту, и в случае успеха переговоров сможет извлечь немалую выгоду. По мнению журналистов, ошибки в отношениях с Саудовской Аравией подчеркивают недостатки байденовской версии «добродетельного либерального интернационализма».
«В нынешнюю эпоху соперничества великих держав Соединенные Штаты не могут позволить себе отталкивать союзников, способных оказать помощь в сдерживании авторитарных агрессоров, которые стремятся нанести ущерб интересам и ценностям Америки. Соединенные Штаты платят высокую цену на Украине за то, что они потеряли Саудовскую Аравию», – заключает американское издание.
Ранее экономист Егор Клопенко объяснил, что многие страны задумались о переходе во взаимных расчетах на национальные валюты из-за сомнений в способности Вашингтона вернуть долги в условиях начинающейся рецессии в экономике Соединенных Штатов и гигантского размера госдолга США.
Напомним, администрацию США озадачило появившиеся в американских СМИ сведения о том, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. Идея Саудовской Аравии о продаже нефти за юани встревожила экспертов в США. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Эр-Рияд готов отказаться от доллара при продаже нефти.
Глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. 10 марта американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент России Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.
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Шольц заявил об «обратном эффекте» санкций против России
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При введении санкций против России необходимо учитывать, что они могут иметь «обратный эффект», заявил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц заявил, что в санкционной политике учитывается обратное влияние санкций на страны, которые их ввели, поэтому этот эффект должен быть «преодолимым», передает РИА «Новости».
«Может выйти так, что речь будет идти не о краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе», – заявил канцлер.
Он добавил, что Европа и ее партнеры приняли «самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны», которые влияют на экономическое развитие России, и их последствия «будут еще более драматичными».
По его словам, долгосрочную цель снижения зависимости ЕС от импорта нефти, газа и угля из России разделяют все страны – члены союза.
«Когда это получится, когда эта диверсификация быстро будет достигнута, то этот эффект (прекращения импорта энергоносителей из России) в некотором смысле проявится автоматически», – сказал он.
Ранее в Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа. Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявлял, что если Евросоюз решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
Новак спрогнозировал цену на нефть при отказе Запада от поставок из России
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Нефть может вырасти в цене до 300 долларов за баррель при маловероятном сценарии отказа от поставок из России, заявил вице-премьер Александр Новак на встрече с фракцией ЛДПР.
«Отказ полный? Если бы отказ и был, то цена на нефть будет 300 долларов [за баррель], это я говорю. А некоторые говорят 500 [долларов за баррель]», – передает его слова ТАСС.
Новак добавил, что Россия намерена диверсифицировать поставки нефти с Запада на Восток и создавать новые логистические цепочки. Российские нефтяные компании уже этим занимаются, добавил он. «Если с дисконтом продается нефть, то ее с удовольствием купят как сегодня. Может, мы будем меньше зарабатывать. Будем максимально стараться, чтобы не сокращать [экспорт]», – сказал вице-премьер.
По его словам, Европа сейчас не может полностью отказаться от российских углеводородов, так как заменить российскую нефть нечем.
«Это в настоящее время точно невозможно. Дальше можно объявлять, что угодно. По нефти то же самое, сейчас заместить российскую нефть невозможно. В крайнем случае диверсифицируем поставки в направлении азиатских рынков, там и рынок растет выше мирового в среднем. Хороший рынок», – добавил вице-премьер.
Ранее в понедельник Reuters сообщило, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. При этом Госдеп обещал не заменять поставки российской нефти в США на иранскую.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
Лондонская биржа металлов допустила запрет на продукцию из России
Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME) обсуждает с британским правительством возможность запрета на отгрузку российских металлов на склады LME, сообщил глава торговой площадки Мэттью Чемберлен агентству Bloomberg.
«Если мы введем запрет на [российские] металлы на наших складах, мы примем решение, которое касается не только нашего бизнеса, это будет решение от лица всего рынка. В настоящий момент российские металлы не находятся под санкциями, и поэтому их поставки разрешены», – передает его слова ТАСС.
Чемберлен не исключил, что запрет может быть введен в будущем. «Мы, безусловно, работаем с правительством, чтобы донести до него обеспокоенность рынка, и будем смотреть, к чему все придет», – сказал глава биржи.
Он отметил, что приобретение российских металлов вызывает беспокойство у представителей площадки, так как Лондонская биржа металлов хочет быть уверена, что «не финансирует совершение каких бы то ни было злодеяний».
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что российские металлурги договорились уходить от привязки к LME.
Также сообщалось, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. При этом Госдеп обещал не заменять поставки российской нефти в США на иранскую.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
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Минэнергетики: Авария в Новороссийске будет иметь последствия для мирового рынка нефти
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Через порт Новороссийска транспортируется более 60 млн тонн нефти из Каспийского региона, то есть более миллиона баррелей в сутки. Это очень существенный объем, сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин. Ранее шторм в Новороссийске повредил нефтеналивные терминалы Каспийского трубопроводного консорциума.
«В бухте Новороссийска возникла опасная ситуация с точки зрения экологии. Там нельзя допускать никаких разливов нефти, нельзя допустить никакого ущерба для окружающей среды. Ранее там уже были прецеденты и поэтому компания-оператор очень ответственно к относится к таким проблемам. Надо тщательно все проверить и любые риски минимизировать, устранить, то есть отремонтировать терминалы», – подчеркнул замминистра энергетики России Павел Сорокин.
По его словам, в акватории Новороссийска возник очень сильный шторм, скорость ветра достигала 37 метров в секунду. «Из-за таких погодных аномалий были повреждены объекты терминала КТК. Там находится три терминала нефти. Один из них был поврежден, а второй находится под обследованием. Но есть существенный риск, что и там есть повреждения», – сказал замминистра.
Если и на втором терминале обнаружится поломка, это будет иметь достаточно существенные последствия для мирового нефтяного рынка, отметил Сорокин. «КТК – это международный консорциум, который управляет проектом. По нему транспортируется более 60 млн тонн нефти из Каспийского региона. То есть более миллиона баррелей в сутки. Это очень существенный объем. Здесь участвуют и российские компании», – объяснил он. Международная компания-оператор – очень профессиональная и делает все возможное, чтобы устранить аварию, говорит Сорокин. При этом правительство оказывает ей полную поддержку, заверил замминистра.
Замминистра сообщил, что если подтвердится нанесенный штормом ущерб второму терминалу, то ремонт может занять 1,5–2 месяца. «Это достаточно серьезные сроки, и мы видим риск того, что может выпасть около 1 млн баррелей в сутки. Естественно, мы бы хотели, чтобы восстановление случилось максимально быстро, и последствия были устранены, потому что это влияет на российские компании, это влияет в том числе на добычу российских компаний в регионе. Поэтому, конечно, мы здесь будем делать все возможное, чтобы устранить эти потенциально серьезные последствия», – подчеркнул Сорокин.
Ранее стало известно, что аномальный шторм в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума привел к серьезным повреждениям инфраструктуры этого крупнейшего нефтяного хаба. Как передает НТВ, смещены силовой каркас и защита одного из трех выносных причальных устройств.
Глава Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань заявил, что в случае остановки двух из трех выносных причальных устройств (ВПУ) отгрузка нефти может сократиться в два раза. «Но мы вынуждены исключить любые риски попадания нефти в акваторию моря», – заявил Горбань. По его словам, если еще одно устройство будет выведено из эксплуатации, грузоотправители будут вынуждены искать другие маршруты или способы доставки нефти.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков предупредил, что авария в Новороссийске усугубит дефицит нефти на мировом рынке и, скорее всего, толкнет цены вверх, до 150 долларов США за баррель.
КТК – основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. После завершения проекта расширения в 2018 году мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год. Потребителями поставляемой по этому трубопроводу нефти являются Италия, США, Испания, КНР, Франция и другие страны.
Стало известно о возможном снижении Россией добычи нефти на 0,8 млн баррелей в сутки
Россия с апреля 2022 года может снизить добычу нефти без учета газового конденсата до 8,8 млн баррелей в сутки, что на 0,8 млн баррелей в сутки меньше среднего значения по 2021 году, сообщает агентство «Аргус».
В агентстве сообщили, что «в условиях запрета на импорт российской нефти в США, Канаде, Австралии, декларации Великобритании о прекращении таких поставок до конца года, а также решения некоторых компаний отказаться от таких закупок, добыча нефти в России без учета газового конденсата с апреля может сократиться до 8,8 млн баррелей в сутки против 9,6 млн баррелей в сутки в среднем в прошлом году, по расчетам Argus Consulting», передает ТАСС.
Показатель производства может уменьшиться по сравнению с недавними объемами на 1,7 млн баррелей в сутки.
Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал о планах поддержки российского нефтесервиса. До этого агентство Reuters сообщило, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. При этом Госдеп обещал не заменять поставки российской нефти в США на иранскую.
В Кремле предупредили о влиянии эмбарго на российскую нефть на весь мир
Решение Евросоюза (ЕС) ввести эмбарго на поставки российской нефти, если оно будет принято, серьезно повлияет на мировой рынок, ухудшит энергобалансы в Европе и ударит по всем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предупредив, что европейцам при этом «придется тяжело».
Песков сказал в ответ на просьбу прокомментировать возможность таких санкций и их вероятные последствия, что «тема эмбарго на поставки (российской) нефти активно обсуждается» на Западе, она «очень сложная, потому что такое эмбарго повлияет, причем повлияет очень серьезно, вообще на мировой нефтяной рынок», передает ТАСС.
Представитель Кремля констатировал, что подобное решение «очень серьезно в худшую сторону повлияет на энергобалансы на европейском континенте».
«Американцы при этом останутся при своих – это очевидно – и будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы. Европейцам придется тяжело. Наверное, это решение, которое ударит по всем», – подытожил Песков.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго.
Цены на нефть выросли на опасениях дефицита сырья на рынке
Мировые цены на нефть растут более чем на 2,5% на фоне обсуждения в Евросоюзе (ЕС) санкций против российской нефтяной отрасли, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.32 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,85% – до 118,91 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 2,6%, до 112,81 доллара, передает РИА «Новости».
Росту цен способствуют сообщения о том, что в ЕС обсуждают эмбарго на импорт российской нефти в связи с ситуацией вокруг Украины. Инвесторы опасаются дефицита сырья на рынке.
«Похоже, что торговцы энергоносителями все больше уверены в том, что дефицит предложения не за горами», – сказал The Associated Press аналитик Oanda Эдвард Мойя.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что нефть может вырасти в цене до 300 долларов за баррель при маловероятном сценарии отказа от поставок из России.
Между тем международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз среднегодового уровня стоимости нефти сорта Brent в 2022 году с 70 долларов до 100 долларов за баррель, на 2023 год – с 60 долларов до 80 долларов за баррель, а на 2024 год – с 53 долларов до 60 долларов за баррель.
В Минэнерго назвали сроки ремонта терминала КТК
Ремонт выносного причального устройства на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море может занять 1,5–2 месяца, что вызовет выпадение экспорта нефти в объеме около 1 млн баррелей в сутки, заявил замминистра энергетики России Павел Сорокин.
«Если подтвердится ущерб, то это может быть и 1,5–2 месяца. Это достаточно серьезные сроки, и мы видим риск того, что может выпасть около 1 миллиона баррелей в сутки», – приводит РИА «Новости» ответ Сорокина на вопрос, сколько может занять восстановление объектов КТК.
Ранее в КТК допустили остановку отгрузки нефти через Новороссийский порт. К повреждениям ВПУ привел пятибалльный шторм и порывы ветра скоростью до 37 метров в секунду в Новороссийске, сообщил телеканал «Россия 24». В связи с этим КТК выводит ВПУ-3 из работы из-за смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов для ремонта. Сообщалось, что выхода нефти в Черное море после поломки оборудования на ВПУ-3 в Новороссийске не допущено.
КТК – крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода, протяженностью более 1,5 тыс. км. Нефть транспортируется до морского терминала компании в поселке Южная Озереевка (западнее Новороссийска), где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки.
КТК – основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. После завершения проекта расширения в 2018 году мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год. Потребителями поставляемой по этому трубопроводу нефти являются Италия, США, Испания, КНР, Франция и другие страны.
Новак рассказал о планах поддержки российского нефтесервиса
Правительство рассматривает планы поддержки российского нефтесервиса, чтобы была возможность сохранить добычу нефти и газа на текущих уровнях, заявил высказал вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с фракцией ЛДПР.
«У нас достаточно высокий уровень компетенций у наших компаний. В иностранных компаниях [которые заявляют о возможном уходе с рынка РФ] работают наши люди, поэтому, даже если они объявят об уходе, то все равно [специалисты этих] компаний продолжат работать», – передает его слова РИА «Новости».
Кроме того, Новак исключил полный отказ ЕС от импорта российской нефти и газа
«Это в настоящее время точно невозможно. Дальше можно объявлять, что угодно. По нефти то же самое, сейчас заместить российскую нефть невозможно. В крайнем случае диверсифицируем поставки в направлении азиатских рынков, там и рынок растет выше мирового в среднем. Хороший рынок», – сказал вице-премьер.
Ранее в понедельник Reuters сообщило, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. При этом Госдеп обещал не заменять поставки российской нефти в США на иранскую.
В Польше выразили надежду на давление со стороны Байдена на «медленных лидеров ЕС»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду на то, что президент США Джо Байден надавит на «временами слишком медленных» лидеров Европейского союза (ЕС) в вопросе антироссийских санкций, прежде всего по отказу от российской нефти.
Моравецкий после встречи с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом выразил надежду, что «визит господина (президента США Джо) Байдена (в Брюссель) будет тем дополнительным элементом давления на временами слишком медленно действующих лидеров Европейского союза», передает РИА «Новости».
По его словам, вопрос санкций будет одним из основных на заседании Евросовета.
Премьер также заявил, что в первую очередь будет убеждать глав стран Евросоюза отказаться от импорта российской нефти, так как это является «главным источником дохода для России».
По его словам, «газ и уголь также существенны», но менее существенны с точки зрения объема бюджетных доходов, которые могут пойти на расходы в ВПК.
«Так что, все углеводороды, особенно нефть, будут наверняка предметом дискуссии на Европейском совете», – заключил Моравецкий.
Ранее в Кремле предупредили о влиянии эмбарго на российскую нефть на весь мир. До этого стало известно, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго.