Погрузку нефти на терминале КТК полностью остановили

Погрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) полностью остановлена, прием в трубопровод пока продолжается, но резервуаров хватит лишь до конца четверга, сказал глава КТК Николай Горбань.

Он отметил, что отгрузки нефти на терминале компании в марте и апреле могут упасть в пять раз.

«Погрузка на морском терминале остановлена полностью... Прием по трубопроводу происходит, но емкости резервуарной у нас осталось только до следующего вечера – завтрашнего дня, сокращение в перспективе составит практически в пять раз», – передает слова главы КТК РИА «Новости».

Упасть в три-пять раз в ближайшее время может отгрузка нефти в Италию, Францию, США и Испанию по системе Каспийского трубопроводного консорциума.

Так, в 2021 году КТК отгрузил 585 танкеров. Основным направлением стала Италия – 213 танкеров. Также в направлении Франции отгрузили 39 танкеров, в США – 26, Испанию – 41 судно.

Напомним, КТК ранее сообщал, что выводит из эксплуатации выносное причальное устройство ВПУ-3, чтобы провести на нем ремонт после сильного шторма в Черном море. Ремонт может занять 1,5-2 месяца.

Горбань добавил, что обследование причала пока не проведено.

«ВПУ-1 на сегодняшний день обследованию не проведено, потому что наши водолазные бригады по погодным условиям пока что не могут выйти в море и провести работу», – сообщил Горбань.