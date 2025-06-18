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    Вашингтон охладел к оружейным сделкам с Зеленским
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Украина, Молдавия и Румыния нацелились на Приднестровье

    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Национальное достояние» в поисках новой точки равновесия

    Газпром оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию.

    14 комментариев
    Фэнь Вэй Фэнь Вэй Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

    4 комментария
    18 июня 2025, 06:41 • Новости дня

    Сенат США отложил введение санкций против России до июля

    Semafor: Сенат отложил решение вопроса о санкциях против России до июля

    Tекст: Ирма Каплан

    Сенат США откладывает планы по введению санкций против России и ее торговых партнеров как минимум до июля, поскольку война между Ираном и Израилем, а также законопроект республиканцев о массовом снижении налогов требует корректировки приоритетов законодателей, пишет портал Semafor.

    Ожидалось, что законопроект о санкциях против России и ее торговых партнеров будет рассмотрен в Сенате в ближайшее время, однако теперь обсуждение перенесли как минимум на июль, пишет портал Semafor.

    «Сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) и конгрессмен Ричард Блюменталь работают над переработанной версией законопроекта, предусматривающей защиту союзников Украины от части санкций за торговлю с Россией. Также планируются технические изменения в тексте документа», – узнало издание.

    Лидер республиканцев в Сенате Джон Тун заявил, что наиболее вероятным сроком возвращения к вопросу о санкциях будет июль.

    «Мы открыты для изменений, мы пытаемся работать с администрацией с точки зрения сроков», – заявил он.

    Даже внесенный в список террористов и экстремистов в России сенатор Грэм отметил, что Сенату «придется немного подождать» с введением антироссийских санкций.

    Сенаторы подчеркивают, что сейчас ключевое внимание уделяется ситуации вокруг Ирана и Израиля. В то же время в Республиканской партии нарастает запрос на новые меры против России из-за разногласий по поводу военной помощи Украине, однако многие не готовы действовать без поддержки президента Дональда Трампа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры Группы семи собирались обсудить санкции против России во вторник без президента США Трампа, который покинул мероприятие досрочно.

    До этого стало известно, что администрация Трампа прекратила деятельность межведомственной группы, занимавшейся разработкой стратегий «давления на Россию» ради ускорения переговоров с Киевом.

    При этом французский президент Эммануэль Макрон на полях саммита G7 высказал мнение о том, как «заставить Россию» вернуться за столь переговоров.

    17 июня 2025, 14:31 • Новости дня
    Мантуров сделал заявление о будущем Renault в России

    Мантуров: Renault делает все, чтобы не иметь шанса вернуться в Россию

    Мантуров сделал заявление о будущем Renault в России
    @ Schofmann/Imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал об усилиях Renault по невозможности возвращения в Россию, он также опроверг слухи о Toyota и Hyundai.

    Французский автоконцерн Renault делает все возможное, чтобы не реализовать опцион на возвращение в Россию, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в эфире РБК-ТВ, передает ТАСС. По словам Мантурова, «пока все идет к тому, что они делали и делают для того, чтобы этот опцион не имел возможности к реализации».

    Он также опроверг информацию о возможном возвращении на российский рынок автобрендов Toyota и Hyundai. Мантуров отметил, что после 2022 года отношения с этими компаниями полностью прерваны, и официальной информации о возвращении не поступало.

    Кроме того, Мантуров заявил, что производство автомобилей в России в 2026 году и в последующие годы будет расти. Он подчеркнул, что закон о локализации машин такси поддержит российских производителей, таких как «Автоваз», «Москвич» и другие компании, подписавшие специальные инвестконтракты. По словам Мантурова, «следующий год и последующие годы будет рост».

    До конца этого года в Калуге и Петербурге начнется выпуск автомобилей с уровнем локализации, соответствующим критериям для господдержки. Мантуров сообщил, что производства запускаются уже в соответствии с правилами Минпромторга, обеспечивающими возможность финансовой поддержки государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула компанию Renault в попытке наладить производство беспилотников на Украине после утраты позиций на российском автомобильном рынке.

    Жесткие требования Евросоюза привели к невозможности выпуска дешевых автомобилей, что создало угрозу снижения продаж и обвала рынка для европейского автопрома. Российский автомобильный рынок в марте 2025 года сократился на 44,4% из-за высоких ставок и демпинга, что было названо драматическим падением.

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    17 июня 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому

    Политолог Трухачев: Досрочный отъезд Трампа обнажил разногласия в «Большой семерке»

    Эксперт: Досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если бы Дональд Трамп на саммите G7 поддержал ужесточение санкций против России, это стало бы для него потерей лица. Выглядело бы все так, будто шесть членов «Группы семи» «сломали» президента США. Впрочем, разногласия внутри объединения касаются не только украинского кризиса, но и конфликта на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее Трамп досрочно вернулся в США.

    «Проходящий в Канаде саммит G7 лишь подсветил существующие между Дональдом Трампом и другими лидерами "семерки" разногласия. Одно из них связано с вопросом санкций против России», – отметил политолог Вадим Трухачев.

    Собеседник напомнил сообщения прессы, согласно которым глава Белого дома не поддержал идею ужесточения рестрикций против Москвы, посчитав их слишком затратными. Трамп также отказался от мер по снижению потолка цен на российскую нефть. «Если бы американский президент поступил иначе, это стало бы для него потерей лица. Выглядело бы все так, будто шесть членов G7 и Урсула фон дер Ляйен "сломали" Трампа», – уточнил эксперт.

    По его мнению, это одна из причин преждевременного возвращения президента в Вашингтон. «Однако, несмотря на отъезд Трампа, европейцы продолжат обсуждение возможного ввода санкций. Не исключено, что они подковерно примут какие-то решения на этом направлении», – добавил Трухачев.

    Кроме того, некоторые разногласия в G7 есть по теме ирано-израильского конфликта. Однако лидерам удалось согласовать итоговое заявление по этой теме. «При этом есть вопросы к содержанию. Призывы "семерки" к деэскалации – пустые слова. В таких случаях принимают бумажку ради бумажки, чтобы саммит не выглядел совсем уж провальным», – уточнил спикер.

    По его мнению, упоминание о том, что Израиль «имеет право на самооборону» – это реверанс в сторону Трампа. Но такой ход европейских лидеров не подкупил главу Белого дома, и он все же уехал из Канады. Примечательно, что Эммануэль Макрон, решивший примерить на себя роль пресс-секретаря президента США, сообщил, что тот едет мирить стороны конфликта. Глава Белого дома его быстро осадил.

    «Французский лидер занимается внешней политикой в ущерб внутренней. А в последнее время он и вовсе стал комедийным персонажем: во Вьетнаме получил пощечину от жены, а в Канаде – пусть и ментальную – от американского коллеги», – иронично отметил Трухачев.

    Еще одну своеобразную «пощечину» получил и Владимир Зеленский. Он надеялся встретиться с Трампом и обсудить с ним «покупку» Украиной вооружений, но все эти планы провалились. Политолог допускает, что таким образом президент США демонстрирует Зеленскому свое отношение к нему, которое еще больше испортилось после скандала в Овальном кабинете.

    Саммит G7 закончился для европейцев настоящим унижением, отметил американист Малек Дудаков. «Они возлагали на него большие надежды, стремясь навязать Трампу свою повестку. Однако в итоге американский президент уехал сильно заранее, оставив всех остальных участников одних бултыхаться в своем загончике», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

    «Кир Стармер наматывал круги вокруг Трампа и пытался создать картинку торжественного подписания торговой сделки США и Британии. Правда, Трамп в самый ответственный момент просто уронил на землю текст документа. Стармеру пришлось спешно подбирать за тем упавшие страницы», – напомнил политолог.

    «Заодно Трамп признал и ущерб в миллиарды долларов для западных экономик от санкций против России. Причем речь идет не только о Евросоюзе, который лишился дешевых энергоносителей. Проблемы возникли и в США – например, со взлетом цен на удобрения в несколько раз. Это уже привело к рецессии на фермерском рынке Америки», – указал Дудаков.

    «То же самое касается закупок российского урана или титана. Поэтому Трамп и отказался поддерживать планы G7 по ужесточению санкций. Тем более сейчас мировой рынок дестабилизирован эскалацией вокруг Ирана. Попытки одновременно бороться с российской нефтью приведут к новому витку энергокризиса на Западе», – акцентировал он.

    «Повестка Трампа вызвала неразбериху среди ястребов на саммите G7. Но президент США даже не стал с ними препираться – он просто первым покинул сходку либеральных элитариев. Сейчас у Трампа приоритет – это Ближний Восток. Белый дом все еще надеется найти способ для деэскалации, поэтому спешно отправил Джея Ди Вэнса на переговоры с Ираном. Остальным же участникам G7 остается лишь смиряться с ролью тех, чье мнение Вашингтон совсем не волнует», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп досрочно покинул саммит «Группы семи» в Канаде. По информации телеканала Fox News, президент США распорядился созвать заседание членов Совета нацбезопасности Белого дома. Незадолго до этого он опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором призвал «всех эвакуироваться» из Тегерана.

    Президент Франции заявил, что решение Трампа вернуться в Вашингтон может быть связано с предложением о прекращении огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома ответил, что «ищущий внимания общественности Эммануэль Макрон» ошибся. «Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Гораздо более серьезное», – написал Трамп.

    Отметим, что во вторник ожидалась встреча президента Соединенных Штатов и Владимира Зеленского. «Действительно, один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече, – об оборонном пакете, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность», – сказал Зеленский накануне. Однако на деле встреча так и не состоялась.

    Как сообщает Politico, лидеры «Группы семи» проведут обсуждение санкций против России без президента США. По информации издания, Трамп в ходе саммита дал понять, что не поддержит введение новых рестрикций, поскольку считает их слишком затратными. Он также отказался от идеи снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, на чем настаивали европейские страны.

    При этом лидеры стран G7 смогли согласовать формулировки относительно ирано-израильского конфликта. «Мы всегда давали ясно понять, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия. Мы призываем к тому, чтобы урегулирование кризиса в Иране привело к более широкой деэскалации боевых действий на Ближнем Востоке», – говорится в заявлении. Лидеры подчеркнули, что они подтверждают право Израиля на самооборону, заявив о поддержке его безопасности.

    По сообщению The New York Times, итоговое заявление подписано всеми семью лидерами, включая президента США, хотя ранее СМИ сообщали, что Трамп может отказаться подписывать итоговый документ.

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    17 июня 2025, 12:55 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

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    17 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    Ростех создал систему «Серп» для защиты от дронов

    Чемезов: Ростех создал систему «Серп» для защиты от дронов

    Ростех создал систему «Серп» для защиты от дронов
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщил о разработке и внедрении новой системы радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д».

    По его словам, комплекс способен обнаруживать и эффективно подавлять FPV-дроны и ранее неуязвимые беспилотники, которые управляются в расширенном диапазоне частот, передает ТАСС.

    Чемезов отметил: «У нас появилась новая система, новый комплекс [РЭБ] «Серп-ВС13Д» – он способен обнаружить и подавлять в том числе FPV-дроны и ранее неуязвимые беспилотники с функцией управления в более широком диапазоне частот».

    Руководитель корпорации уточнил, что система РЭБ «Серп» уже размещена на многих оборонных предприятиях, включая боеприпасные, и демонстрирует высокую эффективность защиты от налета беспилотников.

    Он также сообщил, что количество ракет для зенитного ракетного комплекса «Панцирь-СМД-Е» увеличилось в четыре раза. По словам Чемезова, в новой модификации комплекса теперь установлены мини-ракеты, благодаря чему боекомплект вырос с 12 до 48 ракет.

    Глава Ростеха отметил, что увеличение боекомплекта значительно повышает эффективность работы комплекса при отражении массовых атак беспилотных летательных аппаратов. По его словам, военные положительно оценивают такую доработку системы.

    Ранее Чемезов сообщил о росте производства боеприпасов и техники в десятки раз.

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    17 июня 2025, 10:51 • Новости дня
    Politico: Запад не в состоянии помочь Украине победить Россию
    Politico: Запад не в состоянии помочь Украине победить Россию
    @ Oleksii Chumachenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Александра Юдина

    Военный конфликт на Украине постепенно превращается в затяжное противостояние, и теперь западным странам приходится столкнуться не с победой Киева, а с мировым соглашением о прекращении боевых действий, пишет Politico.

    Издание указывает, что длительная и истощающая фаза конфликта на Украине вынуждает западных политиков переосмысливать изменение поддержки Киева. На Западе все чаще признают: масштабная военная победа Украины становится маловероятной, несмотря на значительные финансовые вложения и военную помощь, передает Politico.

    Эксперты отмечают, что конфликт оказался затяжного характера. При этом, по данным украинского Минобороны, более 30% призывников не вышли на службу, а снижение мобилизационного возраста до 25 лет не решило проблему нехватки кадров. Кроме того, демографическая и экономическая ситуация усугубляется, а политическое разногласие и коррупция вызывает нарастающее раздражение в Киеве.

    Аналитики отмечают, что Россия в то же время смогла перестроиться на военных рельсах и обогнать Запад по производству боеприпасов.

    В статье сообщается, что на недавних мировых переговорах в Стамбуле стороны продемонстрировали значительные разногласия: Киев предложил 30-дневное продолжение огня, Москва – два-три дня для эвакуации погибших.

    Эксперты считают, что западным лидерам предстоит определиться – продолжать поддерживать Украину без ограничения или искать варианты замораживания конфликта.

    Такой компромисс, как отмечают аналитики, может означать сохранение контроля над текущими территориями, обеспечение международных гарантий безопасности вне границ НАТО и поэтапные международные отношения, сопровождающиеся экономической и гуманитарной поддержкой.

    Ранее Владимир Зеленский выразил опасения относительно снижения поддержки Украины со стороны Запада из-за конфликта между Израилем и Ираном.

    Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.

    Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что помощь США Киеву прекратится из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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    17 июня 2025, 14:57 • Новости дня
    Объявлены планы по производству самолетов Ту-214

    Мантуров сообщил о планах производить 20 самолетов Ту-214 ежегодно

    Tекст: Денис Тельманов

    В России намерены увеличить ежегодный выпуск самолетов Ту-214 до 20 к 2027–2028 годам, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Производство самолетов Ту-214 будет наращено до 20 штук ежегодно к 2027–2028 годам, передает ТАСС. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в эфире канала РБК-ТВ. Он отметил, что сейчас обсуждается возможность  управления данным самолетом экипажем из двух пилотов на данных воздушных судах, однако государственные авиакомпании не ставят переход на такой экипаж в приоритет.

    Мантуров подчеркнул, что вопрос закупки зарубежных авиалайнеров не рассматривается. По его словам, ранее идея приобретения иностранных самолетов обсуждалась, но сегодня в стране стоит задача создания полностью отечественных воздушных судов. «Мы как имели перед собой задачу иметь 100-процентный российский самолет, так она и сохраняется», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году авиакомпании получат в эксплуатацию первый полностью отечественный гражданский самолет Ту-214. Ту-214 является прямым конкурентом более современного и экономичного лайнера МС-21.

    В 2025 году планируется начать поставки первых самолетов Ту-214 в рамках программы развития авиапромышленности России.

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    17 июня 2025, 20:04 • Новости дня
    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты не имеют планов по устранению иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, но ему необходимо капитулировать, заявил президент США Дональд Трамп.

    США знают, где находятся Хаменеи, и могут его легко устранить, но не собираются пока этого делать, заявил Трамп в соцсетях, передает ТАСС.

    Он добавил, что США не желают видеть ракетные удары по мирным гражданам или американским военным. «Безоговорочная капитуляция!» – заключил политик.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи могут устранить. СМИ сообщали, что Трамп якобы запретил израильской стороне убивать Хаменеи.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    18 июня 2025, 03:52 • Новости дня
    КСИР заявил о взятии контроля над небом Израиля после применения гиперзвука

    Tекст: Ирма Каплан

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о взятии под контроль неба Израиля после ночной атаки на государство с помощью гиперзвуковых ракет «Фаттах».

    «Сегодняшний ракетный удар показал, что мы полностью контролируем небо над оккупированными территориями, а их жители оказались полностью беззащитными перед ракетными атаками Ирана», – сказано в сообщении КСИР.

    Там пояснили, что 11-я волна атак в рамках операции «Истинное Обещание 3» с использованием ракет первого поколения «Фаттах» ознаменовало «начало конца мифической ПВО» Израиля.

    «Мощные и маневренные ракеты «Фаттах» сегодня ночью, преодолев противоракетный щит, неоднократно сотрясли убежища сионистских трусов и передали послание силы Ирана военному союзнику Тель-Авива, живущему в иллюзиях и пустых мечтах», – отметили в КСИР.

    Говоря о союзнике в иллюзиях иранцы, вероятно, подразумевали США, которые пока взвешивают все за и против участия в ирано-израильском конфликте. Напомним, ранее портал Axios узнал, что президент США Дональд Трамп изучает вопрос присоединения США к военной операции Израиля против Ирана.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT сообщила, что американское командование привело войска в состояние повышенной готовности по всему региону из-за опасений более масштабной войны, как говорят официальные источники, Иран готовит ракеты для возможных ответных ударов по базам США.

    Ранее встреча американского президента Дональда Трампа с командой по национальной безопасности в Ситуационном центре завершилась, однако полного согласия среди сторонников главы Белого дома об участии США в ближневосточном конфликте не принесла.

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    17 июня 2025, 14:01 • Новости дня
    Госдума приняла закон о защите русского языка
    Госдума приняла закон о защите русского языка
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о защите русского языка. Палата парламента утвердила поправки, обязывающие использовать русский язык на вывесках и указателях сферы торговли и услуг.

    Новый законопроект требует, чтобы вся информация для публичного ознакомления, размещаемая на вывесках и указателях в торговле и сфере бытовых услуг, предоставлялась на русском языке. Это положение не распространяется на рекламные материалы, передает ТАСС.

    В законе также предусмотрена возможность использования государственных языков республик и других языков народов России, однако информация на них должна полностью совпадать по содержанию с русскоязычной версией.

    Автором инициативы стал председатель думского комитета по экономической политике Максим Топилин. Поправки затрагивают сразу несколько федеральных законов, включая закон «О защите прав потребителей».

    Законопроект был внесен группой депутатов еще в 2023 году. В ходе обсуждения подчеркивалось, что главная цель изменений – сохранить статус русского языка как государственного и обеспечить его приоритет в публичных коммуникациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о подготовке государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка. Новый документ направлен на защиту русского языка как основы общероссийской гражданской идентичности.

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    17 июня 2025, 20:44 • Новости дня
    Глава курского сельсовета погиб после удара дрона ВСУ

    Глава сельсовета в Белгородской области погиб при атаке дрона на его автомобиль

    Глава курского сельсовета погиб после удара дрона ВСУ
    @ Администрация Гончаровского сельсовета

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки украинского дрона на автомобиль в Ракитянском районе Белгородской области погиб глава Гончаровского сельского совета Александр Гаркавенко.

    Дрон ВСУ целенаправленно атаковал легковой автомобиль, в котором находился Гаркавенко, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    Инцидент произошел в Ракитянском районе недалеко от села Борисполье. Полученные ранения оказались смертельными, мужчина скончался на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее при обстреле украинскими военными города Шебекино в Белгородской области погиб мирный гражданин. А в Кременной ЛНР в результате атаки дрона ВСУ погибли два жителя.

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    17 июня 2025, 17:15 • Новости дня
    Анонсирован телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином

    Ушаков анонсировал телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином

    Анонсирован телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин намерены в ближайшие дни провести телефонные переговоры.

    О предстоящем телефонном разговоре Путина и Си Цзиньпина сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС. По его словам, переговоры пройдут на этой неделе, их темами станут как двусторонние отношения, так и эскалация ситуации на Ближнем Востоке.

    Ушаков подчеркнул: «Буквально в ближайшие дни, на этой неделе, состоится телефонный разговор нашего президента с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого, естественно, помимо двухсторонних тем, будут обсуждаться вопросы текущей ситуации на Ближнем Востоке, где Китай и Россия действуют в унисон и координируют позиции друг с другом. И другие вопросы, естественно, будут обсуждаться».

    В воскресенье Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения.

    Ранее Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и заявил о важности прямого диалога с ним.

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    17 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    МИД призвал Израиль прекратить удары по ядерным объектам Ирана
    МИД призвал Израиль прекратить удары по ядерным объектам Ирана
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Российский МИД подверг критике действия израильских военных против иранских атомных объектов, назвав их угрозой мировой безопасности.

    Интенсивные удары Израиля по ядерным объектам Ирана могут привести к ядерной катастрофе, последствия которой ощутят все, включая Израиль. Действия являются незаконными с точки зрения международного права и представляют угрозу глобальной безопасности. С таким заявлением выступил МИД России, обращаясь к международному сообществу.

    Отмечается, что Москва требует от израильских властей немедленно прекратить удары по иранским ядерным объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ. Российская сторона ожидает от агентства подробного доклада о последствиях атак, а также объективной оценки ущерба и угроз инспекторам МАГАТЭ.

    МИД России обратил внимание на реакцию большинства стран мира, осудивших удары Израиля, и на итоги экстренного заседания СБ ООН и спецсессии МАГАТЭ. В ведомстве подчеркнули, что только ограниченное число государств поддерживает действия Израиля, руководствуясь политическими интересами.

    Россия поддержала готовность Ирана к возобновлению контактов с США по вопросам ядерной программы при условии прекращения израильских нападений и заявила, что дипломатия является единственным способом урегулирования кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана. Президент США также изучает вопрос присоединения Штатов к военной операции Израиля против Ирана. Америка перебрасывает дополнительные истребители на Ближний Восток.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    17 июня 2025, 14:53 • Новости дня
    Глава Ростеха сообщил о росте производства боеприпасов и техники в десятки раз

    Глава Ростеха Чемезов сообщил о росте производства боеприпасов и техники в десятки раз

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов сообщил о существенном росте производства боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов по сравнению с 2021 годом.

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным он отметил, что выпуск этих видов вооружений увеличился в десятки раз, передает РИА «Новости».

    По словам Чемезова, только за 2024 год выпуск новой легкобронированной техники и танков вырос в 1,1 раза, боеприпасов для ствольной артиллерии – в 1,3 раза, для легкобронированной техники и танков – в 2,1 раза, а снарядов для РСЗО – в 1,7 раза.

    Кроме того, он подчеркнул, что предприятия Ростеха продолжают реализовывать государственный оборонный заказ почти полностью. В эфире телеканала «Россия-24» он заявил: «ГОЗ мы выполняем на достаточно высоком уровне, который составляет 99,9%, фактически 100%. Постоянно работаем над тем, чтобы усовершенствовать нашу технику, находимся в постоянном контакте с военнослужащими».

    Ранее Ростех выпустил бесспутниковую навигацию для авиации и дронов. Кроме того, Ростех импортозаместил систему кибербезопасности для российской авиации.

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    17 июня 2025, 23:26 • Новости дня
    Канада включила в новый санкционный список Юмашеву и Чубайса

    Tекст: Ирма Каплан

    Правительство Канады после саммита G7 в Кананаскисе разместило на сайте очередной перечень лиц и организаций России, против которых распространены санкции страны.

    Министр иностранных дел Анита Ананд объявила, что Канада вводит дополнительные санкции в отношении 77 лиц и 39 организаций в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (Россия), сказано в заявлении ведомства.

    В санкционный список Канады включены дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, ее супруг, бывший руководитель администрации президента Валентин Юмашев, бывший глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс.

    Кроме этого, Канада вводит санкции в отношении торговли почти 1 тыс. новых товаров с Россией, добавляет 201 судно и налагает на них новые запреты, чтобы еще больше ограничить их деятельность.

    Как писала в этот день газета ВЗГЛЯД, правительство Британии объявило о расширении ограничительных мер против России, включив в новый санкционный список десять человек и 20 судов.

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    17 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    Ростех объявил о приостановке строительства трех мусороперерабатывающих заводов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпорация «Ростех» объявила о планах приостановить возведение трех мусороперерабатывающих предприятий.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов доложил президенту России Владимиру Путину о решении приостановить строительство трех мусороперерабатывающих заводов, передает РИА «Новости». Речь идет о предприятиях, которые должны были появиться в Московской области и Казани.

    Чемезов заявил: «Будем вынуждены заморозить строительство до лучших времен, когда будут более дешевые деньги, или какая-то помощь от государства, если возможно, появится».

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник анонсировал встречу Путина с Чемезовым.

    В ходе встречи с президентом Чемезов сообщил о росте производства боеприпасов и техники в десятки раз, а также рассказал о системе «Серп» для защиты от дронов.

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    17 июня 2025, 14:47 • Новости дня
    Россия заявила о готовности стать посредником между Ираном и Израилем

    Tекст: Евгения Караваева

    Российский МИД выразил готовность содействовать диалогу между Ираном и Израилем для урегулирования конфликта, если стороны выразят соответствующее желание.

    Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил журналистам, что Москва готова предоставить всевозможные посреднические услуги, передает ТАСС.

    «И та, и другая сторона об этом знают», – подчеркнул дипломат.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    Ситуация обострилась после того, как Израиль 13 июня начал операцию «Восстающий лев» против иранской ядерной программы. В ответ Тегеран на следующий день нанес удары по израильским объектам. В последующие дни стороны вновь обменялись атаками, приведшими к жертвам и разрушениям, хотя обе стороны заявили, что ущерб был ограниченным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, в Совфеде назвали лицемерным заявление G7 о праве Израиля на самооборону.


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