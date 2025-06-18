Жителя Южно-Сахалинска задержали по подозрению в экстремистской деятельности

Жителя Южно-Сахалинска задержали по подозрению в экстремизме

Tекст: Ирма Каплан

По версии следствия, обвиняемый с 2016 года был лидером ячейки запрещенного экстремистского движения, несмотря на то, что Верховного суд 17 августа 2020 года указанное движение признано экстремистским и его деятельность на территории России запретил, уточнили в ведомстве.

«Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Сахалинской области. Проводятся следственные и процессуальные действия», – уточнили следователи в Telegram-канале.

Там добавили, что по ходатайству следователя в отношении обвиняемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, трое жителей разных регионов России были приговорены к длительным срокам заключения за поджоги и интернет-призывы к терроризму после вербовки через Telegram и Element. Также блогер Арег Щепихин был арестован судом в Москве по обвинениям в публичных призывах к экстремизму и возбуждении ненависти на два месяца.