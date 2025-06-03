ФСБ сообщила о приговоре россиянам за терроризм и поджоги

Tекст: Дмитрий Зубарев

Деятельность троих граждан России, совершавших поджоги военных объектов и транспортной инфраструктуры, а также распространявших призывы к терроризму в интернете, была пресечена сотрудниками ФСБ совместно со Следственным комитетом, передает ТАСС.

По данным Центра общественных связей ФСБ, Калашников, Рожков и Шипичкин были завербованы украинскими спецслужбами через мессенджеры Telegram и Element. Суд признал их виновными по ряду статей УК РФ, включая содействие террористической деятельности и публичные призывы к экстремизму. Калашников получил 15 лет лишения свободы и штраф 400 тыс. рублей, Рожков – 16 лет и штраф, Шипичкин – 19 лет и штраф 560 тыс. рублей.

В сообщении также подчеркивается, что Руслан Сидики, гражданин Италии и России, был осужден за подрыв железнодорожного полотна в Рязанской области и атаки на военный аэродром. Ему назначено 29 лет колонии строгого режима и штраф 2 млн рублей. В ФСБ отметили, что мессенджеры Telegram и Element активно используются украинскими спецслужбами для вербовки исполнителей.

«ФСБ еще раз обращает внимание, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание», – заявили в ЦОС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ в Крыму задержали гражданина Молдавии по подозрению в подготовке теракта. Киев обещал задержанному молдаванину предоставить пистолет для совершения убийства в России. В Госдуме заявили, что Молдавия превратилась в полигон для украинских спецслужб.