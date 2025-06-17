Украина, Молдавия и Румыния нацелились на Приднестровье

Война «пятницы, 13-го» между Израилем и Ираном практически полностью затмила прошедший 11 июня в Одессе саммит «Украина – Юго-Восточная Европа», в котором, помимо Зеленского приняли участие главы стран Балканского полуострова, включая Сербию, а также Румынии и Молдавии.

То, что эта встреча прошла на Украине, само по себе говорит об изначальном ее антироссийском настрое. Что подтвердил в своей приветственной речи Зеленский. «РФ планирует захватить Одессу, а затем выйти к границе с Молдовой и Румынией», – объявил он.

Можно было бы предположить, что саммит в Одессе – это такая мини-«Крымская платформа», куда Киев заманил глав государств, чтобы показать, что его проблемы еще кому-то интересны, но тот факт, что в мероприятии приняли участие представители всех стран региона, включая «пророссийского» Вучича, говорит о другом. Это больше напоминает организованный глобалистами смотр южного фланга нового «санитарного кордона», участие в котором строго обязательно, и не оставляет места многовекторности и претензиям на нейтралитет.

«НАТО собирает архитектуру безопасности Европы вместе, и каждая европейская страна имеет право выбирать свой собственный путь безопасности в этих рамках и предстоящий саммит альянса должен это подтвердить», – подвел Зеленский итог саммита, живо напомнив легендарное «В плюрализме двух мнений быть не может!».

«Мы говорили о том, как мы укрепляем нашу устойчивость перед лицом внешних угроз» – написала президент Молдавии Майя Санду в соцсетях об одесском саммите, фактически поддержав нарратив киевской пропаганды о том, что «война на Украине не локальный кризис, а вызов всей Европе». Разговор, о котором упомянула Санду, вылился, как сообщили прозападные молдавские СМИ, в создание «Тройственного союза», в «ось Бухарест-Киев-Кишинев».

«Молдове, которая с нами с самого начала войны, мы вместе с Румынией обязательно поможем бороться с российским деструктивным влиянием», – заявил Зеленский, обозначив роли участников «Тройственного союза»: Молдавия – жертва, Украина и Румыния – ее защитники.

То, что нелигитимный глава Украины приписывает «российскому деструктивному влиянию» в реальности связано с неэффективностью властей Молдавии и растущим недовольством населения курсом Санду. При этом она сама признается: велика вероятность, что на сентябрьских выборах в парламент пройдут оппозиционные партии и она потеряет власть.

Собственно, в сложившихся политических реалиях тема «российской угрозы» как предлог для зачистки политического поля и давления на оппозицию – практически единственный вариант для сохранения ее власти. Но путь внутриполитической эскалации неизбежно выплескивается наружу и предполагает размораживание приднестровского конфликта и «узаконивание» внешнего вмешательства: украинского, а, возможно, и румынского.

Возобновление конфликта с ПМР а также с Россией, чей миротворческий контингент находится на территории непризнанной республики, а многие ее жители, имеют гражданство РФ, пугает большинство молдаван, и это обстоятельство заставляло Санду ранее уклонятся от предложений Киева «совместно решить вопрос Приднестровья». Но теперь это видится как путь сохранения ее «президентства» – хотя бы по украинскому варианту, предполагающему отмену выборов в связи с чрезвычайным/военным положением.

Для Зеленского нападение на ПМР – один из давних пунктов программы. Силы МО Приднестровья и российской контингента ограничены, у них, в частности, нет эшелонированной ПВО, и это дает определенные надежды на успех ВСУ на этом направлении. Помимо открытия «второго фронта» против России с перспективой расширения конфликта и втягивания в него члена НАТО (Румынии), Киев привлекает возможность захвата «приза» – складов ракетно-артиллерийского вооружения у села Колбасны, на которых хранится большое количество боеприпасов.

За время СВО украинские формировании несколько раз осуществляли провокации против ПМР, атакуя дронами военные объекты республики и развертывая войска у границы. Однако их одергивали западные кураторы, опасаясь, что эскалация может принять неконтролируемый характер. И нападение на Приднестровье было Киевом отложено, как самый крайний вариант, на черный день.

Этот день стремительно приближается, и очень скоро в распоряжении генштаба ВСУ просто не будет сил для агрессии против ПМР. И это, кстати, может быть одной из причин их спешки. Другим основанием является международный политический контекст – в результате войны на Ближнем Востоке украинский вопрос почти полностью выпал из новостной повестки. И в случае, если ирано-израильский конфликт примет затяжной характер и потребует расширенной помощи Запада, поддержка Киева будет осуществляться по остаточному принципу. Чтобы этого не произошло, Зеленский может попытаться себя «актуализировать» через нападение на ПМР, разумеется, «в ответ на провокации и по просьбе Кишинева о защите, и помощи в восстановлении суверенитета».

Кроме того, угрозу эскалации и расширения конфликта (с перспективой втягивания в него НАТО), Банковая может использовать для попыток давления на Трампа – с целью, например, добиться от него возобновления военных поставок (дескать, в этом случае можно обойтись без захвата складов в Колбасне).

Впрочем, европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные конфронтационные программы по «сдерживанию России», в которых место украинцев смогут занять другие прокси.