Зеленский выдал старые планы ввода войск НАТО на Украину

Tекст: Евгений Крутиков

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что венгерская разведка собирает на Украине чувствительную военную информацию. «Будапешт пытался вмешаться во внутренние дела Украины десятками разных способов. Зачем нужно было искать наши уязвимые места в районе украинско-венгерской границы? Зачем венграм нужна была информация о том, где мы разместили С-300?» – сказал Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz Online. Лидер киевского режима утверждает также, что Виктор Орбан использует украинский фактор для решения собственных внутриполитических проблем.

Премьер-министр Венгрии отреагировал быстро. «Господин президент Зеленский выступил против нас, потому что венгры не хотят умирать за Украину... Мы не хотим, чтобы наши дети в составе венгерской армии отправлялись на украинские фронты... и возвращались оттуда в гробах», – сказал Орбан в видеообращении.

Зеленский ранее уже утверждал, что Будапешт «делает очень опасные вещи для ЕС», а большинство венгров, по опросам, якобы поддерживают вступление Украины в Евросоюз. Орбан в ответ заявлял, что ни Зеленский, ни «бюрократы в Брюсселе» не решают, что думает венгерский народ, и что без Венгрии Украина не вступит в ЕС. Кроме того, по словам Орбана, вступление Украины в ЕС приведет к повышению расходов членов евросообщества – в том числе Венгрии, в которой могут повысить коммунальные платежи из-за того, что деньги будут направляться на Украину.

В конфликте между Киевом и Будапештом есть двойное и даже тройное дно. Конечно, Венгрия не хочет нести дополнительные расходы, ее отношения с Брюсселем в финансовой сфере и так запутаны. Но Будапешт волнует и судьба венгров Закарпатья, которые попадают под мобилизацию на Украине.

В Закарпатье изначально располагалось несколько бригад ВСУ, которые считались элитными, а службу в них проходили в том числе и этнические венгры. Но с началом войны в Донбассе в 2014 году эти бригады были вовлечены в боевые действия и понесли большие потери.

Этнические венгры за редким исключением не горели желанием делать военную карьеру или умирать за «территориальную целостность» Украины, а потому активизировался процесс получения паспортов Венгерской республики и массовый выезд из Закарпатья в приграничные регионы Венгрии, где у многих жителей Ужгорода, Мукачево и Берегово есть родственники. В Киеве, кстати, считают массовую раздачу местному населению венгерских паспортов незаконной.

Кроме того, законы современной Украины привели к запретам на школьное обучение на венгерском языке даже в тех районах, где венгры составляют 100% населения (Береговский район и город Берегово).

Венгры стали терять возможность обучения на родном языке, а следовательно, и возможность поступать в вузы в Будапеште. Нет и перспективы сохранить какое-либо самоуправление венгерской общины (а это более 200 тыс. человек) в Закарпатье, поскольку на Украине этническое самоуправление предусмотрено только для крымских татар, и то виртуально.

Массовое уклонение от мобилизации – обычное явление на Украине повсеместно, но в Закарпатье оно приобрело ярко выраженный этнический характер. Кроме того, по местным меркам венгры живут несколько богаче, чем, скажем, гуцулы, что позволяет им откупаться от ТЦК, но социальная и этническая напряженность от этого не спадает.

Другой аспект: методы, которые использует Киев для давления на Венгрию. Они связаны не только с давлением на венгерскую общину Закарпатья и манипуляцию мнением других местных общин (словаков, румын, горцев). Киев стремится повлиять на общественное мнение Венгрии с помощью социально близких ему и Брюсселю оппозиционных партий и групп в Будапеште.

Дело в том, что проходящий сейчас в Венгрии референдум по поводу вступления Украины в ЕС может однозначно закрыть все разговоры о «европейском выборе» Киева. Украинские власти не придумали ничего лучше, как начать распространять компромат на некоторых членов венгерского правительства, особенно на руководство министерства обороны, через проевропейскую оппозиционную партию «Тиса» молодого, но очень либерального политика Петера Мадьяра. Это привело к задержанию в Будапеште нескольких сотрудников украинского посольства и их высылке за шпионаж и подрывную деятельность. А в отношении некоторых оппозиционных деятелей Венгрии, включая бывшего начальника генштаба генерала Ромулуса Русин-Сенди идет расследование по подозрению в измене родине и разглашению государственной тайны.

В Закарпатье же СБУ задержала двух местных жителей – бывших военных, этнических венгров, которые якобы и передавали в Будапешт данные о дислокации в регионе подразделений украинской армии, в том числе и пресловутых С-300.

В Будапеште задались вопросом: а зачем вообще Украина держит в Закарпатье крупный гарнизон и размещает там дефицитные средства ПВО? Закарпатье – прямой путь в ЕС, оттуда в принципе не должна исходить какая-либо угроза для киевского режима. Ответ неосторожно дал сам Владимир Зеленский в том самом интервью Valasz Online.

По его словам, венгерская военная разведка KNBSZ с 2021 года расширяла свою агентурную сеть в Закарпатье среди этнических венгров. Помимо мест дислокации С-300, Будапешт интересовали аспекты размещения в Закарпатском регионе венгерских войск, которые Зеленский назвал «миротворцами». По словам киевского лидера, СБУ располагает телефонным опросником для венгерской агентуры из 16 пунктов, в числе которых были, например, характеристики помещений (военных городков), в которых могли бы разместиться венгерские войска. Речь может идти в первую очередь о старых советских военных городках в Мукачево и Ужгороде. А также возможность блокировки Верецкого перевала – единственной трассы по прямой из Закарпатья на восток во Львов через горы.

То есть Зеленский утверждает, что в Будапеште начиная с 2021 года готовились к потенциальному вводу своей армии на Украину в рамках какой-то гипотетической миротворческой миссии в Закарпатье.

Если ранее все разговоры о возможном вводе иностранных войск в пограничные регионы Западной Украины киевским режимом отвергались, то сейчас Зеленский сам фактически признал, что такие настроения, по крайней мере в Венгрии, были и возможно есть до сих пор. В то же время именно с подачи СБУ оппозиционная партия «Тиса» распространяла в последние месяцы фейковые видеокадры о якобы перемещениях венгерской бронетехники к украинской границе.

По словам Зеленского, он обратился в соответствующие инстанции НАТО с вопросом о том, действительно ли венгры что-то замышляют и давали ли им разрешение на ведение агентурной разведки на территории Украины. В НАТО ему ответили, что венгры разрешения не спрашивали. Да и запретить им невозможно.

Есть основания полагать, что планы размещения в Закарпатье венгерских войск в рамках какой-то «миротворческой операции» действительно существуют. Еще в 2022 году СВР РФ заявляла об аналогичных планах Польши. Генштабы всех армий мира разрабатывают самые разнообразные планы на все случаи жизни. Не удивимся, если аналогичный план есть и у Румынии. Видимо, поэтому Киев оказался вынужден сохранить в Закарпатье значительную воинскую группировку, не задействованную в Донбассе, и дефицитные средства ПВО.

При этом Зеленский пытается сохранить остатки взаимоотношений с Виктором Орбаном. Он винит в происходящем не самого венгерского премьера, хотя тот, по его словам, и «совершает историческую ошибку», а только венгерскую разведку KNBSZ. Возможно, это последний способ хоть как-то сохранить лицо. Но, по крайней мере, становится понятно не только то, что субъектность Украины для окружающих стран уже давно под вопросом, но и то, что началось это не с СВО, а заметно раньше.