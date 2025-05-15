Как украинские спецслужбы нашли в Венгрии предателей Родины

Tекст: Евгений Крутиков

Венгерские СМИ сообщают, что силы ПВО страны сбили в районе Токая украинский дрон, который, предположительно, использовался в разведывательных целях. Венгерские источники полагают, что этот инцидент – продолжение многомесячной войны между венгерскими и украинскими спецслужбами.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что спецслужбы Украины пытаются сорвать референдум о членстве Киева в Европейском союзе (ЕС). Кроме того, политик обвинил в связях с украинскими спецслужбами и активном участии в их операциях неназванную «венгерскую оппозиционную партию». Хотя все знают, что речь идет о партии «Тиса» политика Петера Мадьяра, главного «проевропейского» либерального оппозиционера с опорой на Джорджа Сороса.

Референдум в Венгрии о возможности вступления Украины в ЕС начался 1 мая и продлится до конца месяца. Участие в нем добровольное, специальные защищенные бюллетени можно пересылать по почте, а подведут итоги уже в июне с привлечением нотариуса. Будапешт увешан рекламными плакатами, на которых изображены Зеленский и Урсула фон дер Ляйен, перечеркнутые красным крестом и со слоганом «Не дадим им решать за нас!». Не то чтобы результаты голосования были однозначно понятны уже сейчас, но Орбан заявил, что хотел бы заручиться поддержкой всех венгров перед тем, как представлять позицию страны в Брюсселе по украинскому вопросу.

А 9 мая в Киеве распространили видео задержания в Закарпатье, где живет более 200 тыс. этнических венгров, двух человек, которых обвинили в работе на венгерскую разведку (Информационное бюро, IH). Предположительно, это бывшие военнослужащие ВСУ венгерской национальности, которые якобы собирали информацию о военных объектах в Закарпатье и передвижении там частей ВСУ.

В Будапеште в ответ объявили о выдворении из страны двух украинских дипломатов – Юрия Керничного и Дмитрия Кричфалуши (этнический венгр). Кроме того, венгерская сторона сообщила, что еще 5 мая был задержан, а затем выслан из страны еще один сотрудник украинского посольства – Сергей Александров. Ему запретили въезд в шенгенскую зону на 10 лет.

Такие высылки обычно проводятся тихо, и венгры, скорее всего, изначально не хотели обнародовать эту информацию, но Киев пошел на резкую эскалацию дипломатического и разведывательного конфликтов.

Одновременно в украинской прессе началась беспрецедентная атака на Венгрию и конкретно на министра обороны страны. Апофеоз случился 8 мая, когда главный проевропейский оппозиционер Венгрии, депутат Европарламента и лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр опубликовал в соцсетях аудиозапись совещания у министра обороны Венгрии Криштофа Салаи-Бобровницки. На ней министр говорит, что «мы должны готовить сильную и боеспособную венгерскую армию», «мы отказываемся от менталитета мира» и «мы находимся на нулевой фазе войны».

Салаи-Бобровницки от своих слов отказываться не стал, более того, подтвердил, что будет продолжать строить в современных условиях сильную национальную армию. «Мир требует силы», – сказал министр. Это был, видимо, парафраз на известное латинское изречение «хочешь мира – готовься к войне».

Но в это же время ресурсы, подконтрольные партии «Тиса» Петера Мадьяра и Джорджа Сороса, стали наполняться старыми видеокадрами перемещения венгерской военной техники. Комментаторы выдавали их за якобы свежую подготовку венгерской армии к вторжению на Украину. Почти синхронно все это дублировалось в украинских СМИ.

Правительство Орбана и венгерская контрразведка сочли это скоординированной атакой на министра обороны с целью создать в ходе референдума нездоровую обстановку в стране. Мол, смотрите, дорогие венгры-избиратели, правительство Орбана втягивает вас в войну.

Заодно вспомнили и недавнее подписание Будапештом оборонительного пакта с Сербией и Республикой Сербской в пику «тройственному союзу» Албании, Косово и Хорватии. Ресурсы Сороса и Петера Мадьяра принялись тиражировать высказывание сотрудников МИДа Венгрии, которые подтверждали, что Будапешт может вмешаться в ситуацию в Боснии и Герцеговине, если там будет предпринята попытка арестовать Милорада Додика.

Источник утечки нашли быстро. Им оказался бывший начальник генерального штаба венгерской армии генерал-лейтенант Ромулус Русин-Сенди. В 2023 году его сняли с должности, и он вступил в партию «Тиса», где быстро стал одним из влиятельных функционеров.

И вот сейчас глава парламентской фракции правящей партии «ФИДЕС» Мате Кочиш и руководитель военной службы безопасности (KNBSZ) Жолт Бартель-Ружа провели специальную пресс-конференции по «случаю с украинскими шпионами». Правда, они сразу предупредили: всё, что обсуждалось в присутствии Орбана на заседании Совета обороны страны, засекречено на 50 лет вперед.

Кочиш и Бартель-Ружа открыто обвинили бывшего начальника генштаба в работе на Украину, которая развязала беспрецедентную кампанию против Венгрии, на территории Венгрии и с участием венгерских политиков с целью сорвать референдум.

По сути, речь идет об уголовных обвинениях, включая госизмену и разглашение государственной тайны в адрес генерала Русин-Сенди и лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра. Они «разгласили чувствительную информацию», действуя в интересах Украины.

В адрес Русин-Сенди начато расследование. Кроме того, парламент инициировал вместе с контрразведкой более широкие расследования о той пропагандистской кампании, которую Украина развязала в Венгрии.

Генерала Русин-Сенди также обвиняют в том, что он не имел право представлять в НАТО «антивоенные нарративы» Венгрии, поскольку это угрожает перспективам венгерской национальной безопасности. По словам главы парламентской фракции и начальника военной разведки, «Венгрия подверглась политической атаке», а

венгерская служба безопасности готова подтвердить связь между украинской разведкой и оппозиционной партией «Тиса».

Надо сказать, что задержания в Будапеште украинских дипломатов проходили показательно жестко с участием спецназа. В венгерских СМИ сейчас активно припоминают генералу Русин-Сенди его совместные фото с Залужным в камуфляжной форме и крики «Слава Украине!» на совместном заседании НАТО.

Венгры очень оскорблены тем, что украинское влияние в стране затронуло не только СМИ или ресурсы Сороса, но во всё это оказались вовлечены высшие военные чины и политики. Для венгров с их специфическим менталитетом «чужих в Европе» такого рода антигосударственная деятельность воспринимается очень болезненно, на грани национального предательства. Да и аналогичных скандалов в стране не было вообще никогда.

Обращает на себя внимание и то, какими методами действует украинская разведка в Венгрии. Киев физически вмешался во внутренние дела соседней страны с целью повлиять на волеизъявление венгерского народа. А это уже не разведка, а политическая диверсия. И что-то не слышно возмущенных криков из Брюсселя и Страсбурга об «иностранном вмешательстве в выборы» и «атаке на демократию».

Кроме того, Киев использовал для вмешательства в венгерские дела местную политическую партию, которая по своим взглядам попадает в разряд «сочувствующих» и транслирует крайние формы либерализма в его европейском варианте. То есть украинская разведка легко нашла в венгерском обществе если не «пятую колонну», то ментально близких себе людей, которые оказались способны по факту предать Родину. А никак иначе, кроме предательства, обнародование чувствительных данных из недр министерства обороны назвать нельзя. Поиск такого рода «сочувствующих» внутри общества и установление с ними связи – знакомая россиянам тактика. А оправдать контакты с разведкой другой страны нельзя никакими политическими убеждениями.

И потому «украинский шпионский скандал» – а в Венгрии употребляют именно этот термин – весьма поучительная история. Еще не ясно, чем дело закончится. Возможно, венгерская контрразведка выйдет не только на «украинский след», но и в широком смысле более «европейский», поскольку один из бенефициаров срыва референдума как раз Брюссель. Но в любом случае тут есть над чем задуматься не только венграм.