Орбан заявил об операции спецслужб Украины на территори Венгрии

Орбан заявил о попытке Украины сорвать голосование в Венгрии о членстве Киева в ЕС

Tекст: Ольга Иванова

Украинские спецслужбы пытались сорвать голосование о членстве Киева в Евросоюзе, используя шпионский скандал, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости».

В своем видеообращении Орбан подчеркнул: «Украина развернула скоординированную клеветническую кампанию против Венгрии с целью сделать невозможным наше голосование по вопросу ее членства в ЕС».

Премьер отметил, что по итогам заседания Совета обороны выяснилось: украинская сторона координировала свои действия с помощью связей внутри Венгрии, а также при поддержке местной оппозиционной партии начала атаку на оборонные силы страны. Орбан добавил, что ранее таких действий не происходило, и предупредил, что до завершения опроса общественного мнения возможны новые операции.

Глава правительства заверил, что венгерские службы готовы к дальнейшему развитию ситуации. По словам Орбана, власти Венгрии доведут голосование до конца, поскольку «ни Брюссель, ни Киев не могут принимать решение в обход венгров».

В Венгрии в апреле стартовал общенациональный опрос населения, посвященный целесообразности вступления Украины в Европейский союз. Голосование продлится до 20 июня. Заявлено, что его итоги будут иметь рекомендательный характер и не повлекут за собой прямых юридических последствий.

В воскресенье власти Венгрии отменили встречу с Украиной по вопросам венгерского меньшинства в Закарпатье на фоне обвинений Киева в шпионаже. До этого в Киеве заявили, что власти Венгрии отложили намеченные на 12 мая переговоры с Украиной по вопросам национальных меньшинств.

9 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке в течение 48 часов двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.