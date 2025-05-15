ПВО Венгрии сбила украинский беспилотник-шпион в районе границы между странами

Tекст: Ирма Каплан

Силы ПВО Венгрии сбили украинский беспилотник, обнаруженный в воздушном пространстве страны радаром над городом Токаем, пишет газета Magyar Hirlap со ссылкой на источники, которые считают инцидент продолжением разведывательного соперничества двух стран.

Издание уточняет, что инцидент произошел на прошлой неделе, но известно о нем стало сейчас. Несмотря на то, что подобные эпизоды происходили и ранее, нынешний случай приобрел особую значимость из-за перехода конфликтов разведок на уровень военного противостояния.

В последние месяцы фиксировались неоднократные попытки нарушения воздушной границы Венгрии беспилотниками, но как минимум один из них был уничтожен венгерскими военными, сказано в заметке.

По информации источников, знакомых с ситуацией, украинская сторона могла планировать диверсионные операции при участии людей, которых готовят в Закарпатье.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии 11 мая отменили встречу с Украиной по вопросам венгерского меньшинства в Закарпатье на фоне обвинений Киева в шпионаже.

При этом венгерские власти опубликовали данные сотрудников украинского посольства, которых обвинили в шпионской деятельности и объявили персонами нон-грата.

9 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.