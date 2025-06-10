Зеленский обвинил Венгрию в сборе данных о ПВО Украины без ведома НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

«Будапешт пытался вмешаться во внутренние дела Украины десятками разных способов. Зачем нужно было искать наши уязвимые места в районе украинско-венгерской границы? Зачем венграм нужна была информация о том, где мы разместили С-300?» – сказал Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz Online, передает РБК.

По словам Зеленского, он не заявляет, что «Будапешт чего-то хочет», однако возникает вопрос: «для кого он собирает информацию». Украинский лидер добавил, что спрашивал у представителей стран – членов НАТО, обращались ли они к Венгрии с просьбой собирать такую информацию, но получил отрицательный ответ.

«Я президент страны, которая находится в состоянии войны, как бы вы отреагировали на моем месте? Я виню не Виктора (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан), а KNBSZ (Венгерская военная служба национальной безопасности)», – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил о наличии у Киева доказательств якобы шпионажа со стороны венгерских спецслужб.

В мае власти Венгрии приняли решение о высылке двух сотрудников украинского посольства, обвиненных в шпионаже под видом дипломатов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Киев в шпионаже и разведывательной деятельности против Будапешта.