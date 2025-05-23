Орбан обвинил Украину в шпионаже против Венгрии ради ЕС

Орбан заявил о шпионаже Киева для давления на референдум о вступлении Украины в ЕС

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Киев в шпионаже и разведывательной деятельности против Будапешта, передает ТАСС.

Во время выступления на радио он заявил, что украинские агенты, зафиксированные на видеозаписях, пытались наладить контакты с оппозиционными партиями для продвижения вступления Украины в Евросоюз. Орбан подчеркнул, что эти действия включают дезинформационные кампании и попытки мобилизовать венгерскую оппозицию против политики правительства, связанной с референдумом по вопросу о принятии Украины в ЕС.

По словам Орбана, спецслужбы Украины проводят оперативные мероприятия на территории Венгрии, используя значительные ресурсы, чтобы склонить венгерское руководство к поддержке интеграции Украины в Евросоюз вопреки национальным интересам.

Он также напомнил, что правительства Венгрии будет принимать решение по вопросу членства Украины в ЕС на основе результатов референдума, который продолжается до середины июня.

Между странами сохраняется напряженность после скандала с высылкой дипломатов: ранее Служба безопасности Украины объявила о задержании двух человек по подозрению в работе на венгерскую разведку, после чего обе страны выслали по два дипломата. По мнению Будапешта, эти шаги направлены на дискредитацию Венгрии в Евросоюзе и подрыв доверия к нынешнему референдуму.

Ранее венгерские спецслужбы раскрыли деятельность двух украинских шпионов, связанных с оппозиционной партией «Тиса».

Власти Венгрии 11 мая отменили встречу с Украиной по вопросам венгерского меньшинства в Закарпатье из-за обвинений Киева в шпионаже.

Отношения Венгрии и Украины в последние недели обострились по ряду политических и этнических причин.