В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.4 комментария
КСИР пообещал продолжить удары по Израилю до уничтожения
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) пообещал, что «Правдивое обещание 3» и последующие операции будут более сокрушительными, жесткими, точными и разрушительными, чем предыдущие.
В официальном заявлении КСИР, опубликованном через пресс-службу, отмечается: «Эффективные, прицельные и сокрушительные операции против жизненно важных целей этого режима будут продолжаться до полного его уничтожения», передает РИА «Новости».
КСИР также предупредил страны, поддерживающие Израиль, чтобы они осознавали неизбежность последствий этих действий. Организация подчеркнула, что давление на Израиль усилится, а каждое новое нападение будет отличаться большей точностью и разрушительной силой.
В понедельник израильские военные заявили, что нанесли авиаудары по командным центрам сил «Кудс» КСИР в Иране, где якобы планировались атаки против Израиля.
Ранее ракета упала рядом с отделением посольства США в Израиле. Сообщалось, что 14 иранских ученых-ядерщиков погибли в результате израильских атак, начиная с пятницы.