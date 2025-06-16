КСИР пообещал продолжить удары по Израилю до уничтожения

Tекст: Дарья Григоренко

В официальном заявлении КСИР, опубликованном через пресс-службу, отмечается: «Эффективные, прицельные и сокрушительные операции против жизненно важных целей этого режима будут продолжаться до полного его уничтожения», передает РИА «Новости».

КСИР также предупредил страны, поддерживающие Израиль, чтобы они осознавали неизбежность последствий этих действий. Организация подчеркнула, что давление на Израиль усилится, а каждое новое нападение будет отличаться большей точностью и разрушительной силой.

В понедельник израильские военные заявили, что нанесли авиаудары по командным центрам сил «Кудс» КСИР в Иране, где якобы планировались атаки против Израиля.

Ранее ракета упала рядом с отделением посольства США в Израиле. Сообщалось, что 14 иранских ученых-ядерщиков погибли в результате израильских атак, начиная с пятницы.



