К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?20 комментариев
В парламенте Австрии выступили против предстоящего визита Зеленского
Депутат Герберт Кикль высказался против визита Зеленского в Австрию 16 июня
Представитель крупнейшей парламентской фракции Австрии назвал предстоящий визит Зеленского нарушением принципа нейтралитета и угрозой безопасности стране.
Председатель Австрийской партии свободы Герберт Кикль выступил против визита президента Украины Владимира Зеленского в Австрию, передает передает «Лента.ру» со ссылкой на Kosmo.
Политик заявил: «Безответственно, особенно сейчас, когда многие страны стремятся к мирным переговорам, предоставлять площадку президенту страны, находящейся в состоянии войны».
Кикль подчеркнул, что официальный приезд Зеленского может превратить Австрию в «потенциальную цель» в случае обострения конфликта. Кроме того, парламентарий напомнил, что подобный визит может нарушить нейтралитет страны, закрепленный в Конституции. По его мнению, Австрия должна оставаться посредником и не становиться на чью-либо сторону.
В то же время издание «Интерфакс-Украина» сообщает, что визит Зеленского может пройти уже 16 июня. Ожидается, что у Зеленского в рамках визита запланированы встречи с австрийским руководством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Украина обвинила Китай в поддержке России по производству беспилотников. А французский политик Филиппо обвинил Киев в попытках сорвать мирные переговоры.