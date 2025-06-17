На саммите G7 усомнились в способности Зеленского выпросить оружие для ВСУ

Reuters: Комментарии Трампа заставляют сомневаться в получении Зеленским оружия

Tекст: Ирма Каплан

«Зеленский заявил, что планирует обсудить с Трампом новые закупки оружия для Украины. Европейские официальные лица отметили, что надеются использовать встречу Зеленского с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте во вторник и саммит НАТО на следующей неделе, чтобы убедить Трампа ужесточить свою позицию», – передает Reuters.

При этом европейские лидеры продолжают надеяться на то, что им удастся склонить Трампа к ужесточению антироссийских санкций. Тогда как Трамп скептически относится к мерам, которые обходятся дороже тем, кто их назначает, о чем он заметил на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп проведет переговоры с Владимиром Зеленским на предстоящем саммите G7, который состоится в Канаде. При этом сторонники Киева в «Группе семи» не ожидают принятия согласованных решений по оказанию давления на Россию или по поддержке Украины на текущем саммите в Канаде.

Государства-участники G7 намерены отказаться от совместного коммюнике по итогам канадского саммита из-за разногласий по Украине и уже подготовили ряд отдельных документов по определенным тематикам.