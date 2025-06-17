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На саммите G7 усомнились в способности Зеленского выпросить оружие для ВСУ
Reuters: Комментарии Трампа заставляют сомневаться в получении Зеленским оружия
Несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп назвал ошибкой исключение России из G8, он не стал высказывать о восстановлении страны в группе, да и прочие его высказывания вызвали сомнения в том, что украинский лидер Владимир Зеленский сможет чего-либо добиться на встрече во вторник.
«Зеленский заявил, что планирует обсудить с Трампом новые закупки оружия для Украины. Европейские официальные лица отметили, что надеются использовать встречу Зеленского с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте во вторник и саммит НАТО на следующей неделе, чтобы убедить Трампа ужесточить свою позицию», – передает Reuters.
При этом европейские лидеры продолжают надеяться на то, что им удастся склонить Трампа к ужесточению антироссийских санкций. Тогда как Трамп скептически относится к мерам, которые обходятся дороже тем, кто их назначает, о чем он заметил на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп проведет переговоры с Владимиром Зеленским на предстоящем саммите G7, который состоится в Канаде. При этом сторонники Киева в «Группе семи» не ожидают принятия согласованных решений по оказанию давления на Россию или по поддержке Украины на текущем саммите в Канаде.
Государства-участники G7 намерены отказаться от совместного коммюнике по итогам канадского саммита из-за разногласий по Украине и уже подготовили ряд отдельных документов по определенным тематикам.