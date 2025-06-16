Politico: Страны G7 на саммите не смогут поддержать Украину

Tекст: Вера Басилая

Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщает, что сторонники Киева в «Группе семи» не ожидают принятия согласованных решений по оказанию давления на Россию или по поддержке Украины на текущем саммите в Канаде. По данным источников, среди союзников Киева преобладает скептицизм относительно возможности совместных действий, передает ТАСС.

Politico отмечает, что часть европейских лидеров и американские сенаторы Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) и Ричард Блюменталь выступают за снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель, однако президент США Дональд Трамп, как полагают, не заинтересован в такой инициативе.

Также, по мнению европейских дипломатов, американский лидер не поддержит законопроект о новых рестрикциях против России, предусматривающих импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, приобретающих у России нефть, газ, уран и другие ресурсы.

Саммит «Группы семи», в которую входят Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, проходит с 15 по 17 июня в канадском Кананаскисе, провинция Альберта.

Белый дом ранее анонсировал встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на саммите G7 в Канаде.

Американский сенатор заявил о намерении добиваться введения новых антироссийских санкций до начала саммита G7.

США выступают против снижения потолка цен на продажу российской нефти.

Участники G7 намерены отказаться от совместного итогового коммюнике по итогам саммита в Канаде из-за разногласий по вопросу Украины.