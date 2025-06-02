Американский сенатор потребовал жестких санкций против России перед саммитом G7

Bloomberg: Сенатор Грэм потребовал новых суровых санкций против России

Tекст: Ирма Каплан

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в российский список террористов и экстремистов), близкий союзник президента Дональда Трампа, заявил, что намерен добиться новых санкций против России до саммита G7.

В совместном заявлении с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем законодатели заявили, что Европа и США должны предпринять шаги, чтобы помешать Китаю и Индии покупать дешевую российскую нефть.

«К саммиту G-7 мы надеемся, что санкции будут введены в действие – в координации с Европой – чтобы донести недвусмысленный сигнал Китаю», – приводит Bloomberg выдержку из заявления, сделанного в воскресенье.

Сенаторы США заявили, что у их законопроекта о санкциях против России есть 82 соавтора.

Напомним, саммит G-7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня. Ранее газета Nikkei узнала, что на этом мероприятии собираются отказаться от подписания традиционного итогового коммюнике из-за американского президента Дональда Трампа.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенаторы Грэм и Блюменталь готовят закон о 500-процентных пошлинах в отношении Индии, Китая и других торговых партнеров России. По мнению авторов инициативы, новые меры должны «изолировать Россию от торговли».