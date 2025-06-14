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Bloomberg узнало о нежелании США соглашаться с G7 по снижению потолка цен на нефть
Bloomberg: США против стремления G7 снизить потолок цен на нефть России
США выступают против снижения потолка цен на продажу российской нефти, которая в настоящее время установлена на уровне 60 долларов за баррель, и не отступают от этой позиции, передает Bloomberg.
Европейский союз и Великобритания стремятся снизить потолок цен до 45 долларов за баррель, чтобы оказать давление на доходы России от продажи нефти.
«Пока нет никаких сдвигов с позиции, которую США изложили на встрече министров финансов G-7 в начале этого года, заявили источники», – передает агентство.
Европейский союз включил более низкий потолок цен в свой последний пакет санкций против Москвы.
ЕС и Великобритания могли бы рассмотреть возможность снижения лимита без США, сказал один из источников. Большая часть российской нефти транспортируется вблизи европейских вод, поэтому действия в одиночку могут иметь определенный эффект. Но соглашение с участием всех стран G7 было бы более эффективным, поскольку оно могло бы полагаться на принудительные меры со стороны США, отметило Bloomberg.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в случае выполнении угроз Ираном и йеменскими хуситами по блокаде проливов на Ближнем Востоке, через которые транспортируется нефть, цены на черное золото взлетят до 110-130 долларов за баррель, считает сенатор Алексей Пушков.