Telegraph узнала о тайно отправленных КНР в сторону Ирана транспортных самолетах

Telegraph узнала о тайно летевших из КНР в сторону Ирана транспортных самолетах

Tекст: Ирма Каплан

«На следующий день после атаки Израиля на Иран в пятницу, 13-го, из Китая вылетел грузовой самолет. На следующий день второй самолет, в понедельник, 16-го, еще один рейс – три рейса за три дня», – пишет британская Telegraph.

Газета узнала, что в плане полета был указан конечный пункт назначения – Люксембург, но самолет, скорее всего, никогда не пролетал вблизи неба ЕС.

Авиационные эксперты отметили, что используемый тип самолета, Boeing 747 freighters, обычно используется для перевозки военной техники и вооружения и нанимается для выполнения государственных заказов.

Китай и Иран являются стратегическими партнерами, объединенными в своем неприятии мирового порядка во главе с США и в поддержке нового «многополярного» этапа в глобальной дипломатии.

Иран также является одним из ключевых поставщиков энергоносителей в Китай, поэтому неудивительно, что Пекин, возможно, ищет способы поддержать и стабилизировать Исламскую Республику.

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Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что удары по иранским ядерным объектам могут привести к катастрофе, и призвал к немедленным мерам урегулирования.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что удары Израиля по ядерным объектам Ирана создают угрозу для безопасности всего региона.