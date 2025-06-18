Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.7 комментариев
Telegraph узнала о тайно отправленных КНР в сторону Ирана транспортных самолетах
Telegraph узнала о тайно летевших из КНР в сторону Ирана транспортных самолетах
Китай направил в сторону Ирана транспортные самолеты, которые летели вдоль северного Китая, пересекая территорию Казахстана, на юг, где Узбекистан и Туркменистан, а потом исчезали с радаров, приближаясь к Ирану, пишет Telegraph.
«На следующий день после атаки Израиля на Иран в пятницу, 13-го, из Китая вылетел грузовой самолет. На следующий день второй самолет, в понедельник, 16-го, еще один рейс – три рейса за три дня», – пишет британская Telegraph.
Газета узнала, что в плане полета был указан конечный пункт назначения – Люксембург, но самолет, скорее всего, никогда не пролетал вблизи неба ЕС.
Авиационные эксперты отметили, что используемый тип самолета, Boeing 747 freighters, обычно используется для перевозки военной техники и вооружения и нанимается для выполнения государственных заказов.
Китай и Иран являются стратегическими партнерами, объединенными в своем неприятии мирового порядка во главе с США и в поддержке нового «многополярного» этапа в глобальной дипломатии.
Иран также является одним из ключевых поставщиков энергоносителей в Китай, поэтому неудивительно, что Пекин, возможно, ищет способы поддержать и стабилизировать Исламскую Республику.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что удары по иранским ядерным объектам могут привести к катастрофе, и призвал к немедленным мерам урегулирования.
До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что удары Израиля по ядерным объектам Ирана создают угрозу для безопасности всего региона.