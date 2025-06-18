Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.7 комментариев
Бойцы группировки «Север» обратили в бегство испаноговорящих наемников ВСУ
Российские военнослужащие Северной группировки войск на направлении Павловка – Новый Путь сразились с испаноговорящими наемниками ВСУ, обратив их в бегство, а выбивая противника из опорных пунктов, морпехи продвинулись на более чем 1,5 км в приграничных лесных массивах.
«Испаноговорящие наемники ВСУ вступили в стрелковый бой с «Северянами» на направлении Павловка – Новый Путь. Бесстрашным штурмовикам поддержку оказали наши операторы БПЛА и артиллеристы – противник с потерями бежал вглубь Сумской области», – сообщил неофициальный Telegram-канал группировки войск «Северный ветер».
Там отметили, что в селах Сумской области Бруски и Юрьево, а также в окрестностях Белополья уничтожены артиллерийский и минометный расчеты противника, бронемашина и боевые группы ВСУ.
«Северяне» добавили, что в пяти контратаках ВСУ задействовали более 40 человек, из которых больше половины были уничтожены, остальные бежали, бросив раненных сослуживцев на поле боя.
«За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 80 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – отмечено в сводке.
При этом в Волчанске «Северяне» зачистили семь домовладений и выбили противника из нескольких опорных пунктов на направлении Волчанские Хутора.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что наступательные действия развернулись после выхода российских сил на границу Донецкой Народной Республики и Харьковской области, что позволило перейти к освобождению Нового Мира.
До этого сообщалось, что российские войска сосредоточились на зачистке освобожденных территорий и наращивании сил в районе Волчанска Харьковской области.