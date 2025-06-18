Tекст: Ирма Каплан

«Испаноговорящие наемники ВСУ вступили в стрелковый бой с «Северянами» на направлении Павловка – Новый Путь. Бесстрашным штурмовикам поддержку оказали наши операторы БПЛА и артиллеристы – противник с потерями бежал вглубь Сумской области», – сообщил неофициальный Telegram-канал группировки войск «Северный ветер».

Там отметили, что в селах Сумской области Бруски и Юрьево, а также в окрестностях Белополья уничтожены артиллерийский и минометный расчеты противника, бронемашина и боевые группы ВСУ.

«Северяне» добавили, что в пяти контратаках ВСУ задействовали более 40 человек, из которых больше половины были уничтожены, остальные бежали, бросив раненных сослуживцев на поле боя.

«За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 80 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – отмечено в сводке.

При этом в Волчанске «Северяне» зачистили семь домовладений и выбили противника из нескольких опорных пунктов на направлении Волчанские Хутора.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что наступательные действия развернулись после выхода российских сил на границу Донецкой Народной Республики и Харьковской области, что позволило перейти к освобождению Нового Мира.

До этого сообщалось, что российские войска сосредоточились на зачистке освобожденных территорий и наращивании сил в районе Волчанска Харьковской области.