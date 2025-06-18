Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.7 комментариев
Марочко сообщил, что российская армия приступила к боям за Новый Мир
Марочко: Бойцы ВС России начали бои за Новый Мир в Харьковской области
Наступательные действия развернулись после выхода российских сил на границу Донецкой Народной Республики и Харьковской области, что позволило перейти к освобождению Нового Мира, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Перейдя административную границу ДНР и Харьковской области, передовые российские отряды заняли новые рубежи и позиции, что позволило начать мероприятия по освобождению населенного пункта Новый Мир», – сообщил он ТАСС.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Марочко несколькими днями ранее рассказывал, что российские войска сосредоточились на зачистке освобожденных территорий и наращивании сил в районе Волчанска Харьковской области.
Кроме того, МИД России сообщал, что прекращено действие соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве приграничных областей, подписанного в 1995 году.