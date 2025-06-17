Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.0 комментариев
МИД сообщил о прекращении сотрудничества приграничных областей России и Украины
Действие соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве приграничных областей, подписанного в 1995 году, прекращено, сообщает МИД России.
По данным ведомства, соглашение перестало действовать 5 июня 2025 года. Документ был подписан в Харькове 27 января 1995 года, передает ТАСС.
В соглашении 1995 года стороны договаривались развивать сотрудничество между Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областями и Краснодарским краем России и Донецкой, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской областями Украины.
В документе также отмечалось, что стороны должны были принимать меры по устранению препятствий для перемещения местных товаров и услуг между этими территориями.
Депутат Госдумы Андрей Колесник ранее заявил, что Днепропетровская область рассматривается как элемент стратегии защиты российских граждан.