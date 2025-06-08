7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.2 комментария
Депутат: Днепропетровская область может стать новым регионом России
Днепропетровская область рассматривается как элемент стратегии защиты российских граждан, заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник, комментируя наступление ВС России на этом направлении.
О планах и значении продвижения российских войск в Днепропетровской области рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник, передает «Лента.ру». По его словам, дальнейшее расширение так называемой серой зоны будет напрямую зависеть от того, насколько Украина продолжит угрожать России, в частности осуществлять ракетные и беспилотные атаки.
Колесник отметил, что Вооруженные силы России создают плацдарм, необходимый для обеспечения безопасности российских граждан. Он подчеркнул, что украинская сторона отказалась от территориальных переговоров, а наступление российской армии продолжается по всей линии фронта.
«Днепропетровская область – это одна из составляющих стратегического и тактического плана, поэтому она вполне может стать новым регионом России. И не только она», – заявил парламентарий. По мнению Колесника, присоединение новых территорий возможно при сохранении нынешних условий на линии соприкосновения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска развили наступление в Днепропетровской области.