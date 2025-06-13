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Цены на нефть Brent поднимались выше 78 долларов на фоне ударов Израиля по Ирану
Биржевые цены на нефть марки Brent в пятницу утром поднялись выше 78 долларов за баррель на фоне ударов Израиля по Ирану.
Цены пошли в рост сразу после открытия. К 5.30 мск цена нефти марки Brent достигла 78,4 доллара, это на 13% больше, чем цена закрытия. WTI параллельно выросла на 12,8%, до 76,7 доллара, передает РИА «Новости».
По состоянию на 9.16 августовские фьючерсы на марку Brent торговались в районе 74 долларов (рост на 6,6%), а июльские фьючерсы на нефть марки WTI росли на 7,7%, они держатся в районе 73,3 долларов за баррель.
Напомним, в ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восходящий лев», в рамках которой ВВС страны наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по заявлдениям израильских военных и разведки, Иран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия.