Поставки российского СПГ в Европу сократились на 2,4%

Tекст: Александра Юдина

Общий объем поставок достиг почти 9,5 млрд кубометров, что на 230 млн кубометров меньше, чем за аналогичный период 2024 года, передает ТАСС.

В частности, по данным аналитического центра Bruegel, за январь–май текущего года Евросоюз импортировал примерно 9,45 млрд кубометров российского СПГ, тогда как за тот же период прошлого года объем составлял 9,68 млрд кубометров. Поставки в мае остались на уровне апреля – 1,88 млрд кубометров, но это меньше показателя мая прошлого года, когда было поставлено 1,92 млрд кубометров.

В то же время импорт СПГ в Европу с американского направления, включая США и Тринидад и Тобаго, в мае вырос на 2,7% по сравнению с апрелем – до рекордных 8,2 млрд кубометров. С января по май импорт газа из этих стран увеличился более чем на треть и достиг 35,65 млрд кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за четыре года расходы Евросоюза на импорт сжиженного природного газа из России существенно увеличились, чему способствовали как рост цен, так и объемы поставок.