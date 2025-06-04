  • Новость часаСистема ПВО за ночь уничтожила семь украинских БПЛА в трех регионах России
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    Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и игнорировать острые вопросы.

    26 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.

    18 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Дроны против бомбардировщиков приближают сценарий ядерной войны

    Россия может применить ядерное оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.

    27 комментариев
    4 июня 2025, 07:59 • Новости дня

    Поставки российского СПГ в Европу сократились на 2,4%

    Tекст: Александра Юдина

    Российский экспорт сжиженного природного газа в страны Евросоюза за первые пять месяцев 2025 года сократился на 2,4%, следует из данных европейского аналитического центра Bruegel.

    Общий объем поставок достиг почти 9,5 млрд кубометров, что на 230 млн кубометров меньше, чем за аналогичный период 2024 года, передает ТАСС.

    В частности, по данным аналитического центра Bruegel, за январь–май текущего года Евросоюз импортировал примерно 9,45 млрд кубометров российского СПГ, тогда как за тот же период прошлого года объем составлял 9,68 млрд кубометров. Поставки в мае остались на уровне апреля – 1,88 млрд кубометров, но это меньше показателя мая прошлого года, когда было поставлено 1,92 млрд кубометров.

    В то же время импорт СПГ в Европу с американского направления, включая США и Тринидад и Тобаго, в мае вырос на 2,7% по сравнению с апрелем – до рекордных 8,2 млрд кубометров. С января по май импорт газа из этих стран увеличился более чем на треть и достиг 35,65 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за четыре года расходы Евросоюза на импорт сжиженного природного газа из России существенно увеличились, чему способствовали как рост цен, так и объемы поставок.

    3 июня 2025, 20:23 • Новости дня
    В России решили развернуть сеть спутников для управления дронами

    Глава Роскосмоса сообщил о планах развертывания 103 спутников для управления беспилотниками

    В России решили развернуть сеть спутников для управления дронами
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках национального космического проекта в России планируется развернуть сеть из более чем 100 аппаратов для координации беспилотных авиационных систем.

    Информация о запуске сети спутников в целях управления беспилотниками была озвучена главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», передает РИА «Новости».

    На представленном им слайде указано, что в орбитальную группировку войдут 102 космических аппарата плюс еще один дополнительный спутник. Этот проект реализуется в рамках национальной программы освоения космоса.

    Новая спутниковая сеть призвана обеспечить эффективное управление беспилотными авиационными системами в интересах развития отечественной промышленности и технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, включая комплексы «Калинка» и «Тобол».

    В Москве открылся новый центр развития технологий для космических систем, который займется разработкой дронов с роевым управлением и аппаратами для дистанционного зондирования Земли.

    Четыре китайских малых спутника связи Tianqi были доставлены на орбиту с помощью коммерческой ракеты Ceres-1, что завершило формирование первой фазы спутниковой группировки.

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    3 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    Опубликовано видео уничтожения дроном «Ланцет» беспилотного катера ВСУ

    Российские военные уничтожили украинский БЭК с помощью дрона «Ланцет»

    Опубликовано видео уничтожения дроном «Ланцет» беспилотного катера ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Российский беспилотник нанес точный удар по украинскому беспилотному катеру, который был выведен из строя и остановлен на месте столкновения.

    Российские военные уничтожили украинский быстроходный катер (БЭК) ударом дрона «Ланцет» при отражении атак ВСУ, передают «Известия».

    На опубликованных кадрах видно, как беспилотник точно попал в катер, после чего украинская техника остановилась и вышла из строя. Действия происходили в ходе боевых столкновений с украинскими силами.

    Ранее сообщалось о заявлении ВСУ об атаке на Крымский мост, несмотря на его гражданский статус. Напомним, во вторник дроны уничтожили бронетехнику ВСУ в Донбассе и под Часовым Яром.

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    3 июня 2025, 16:55 • Видео
    Новый президент Польши даст жару

    Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

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    3 июня 2025, 10:19 • Новости дня
    В партии Мерца потребовали закрыть Русский дом в Берлине

    Tекст: Александра Юдина

    Политик партии Христианско-демократический союз Родерих Кизеветтер заявил о необходимости принудительной высылки оставшихся российских дипломатов и агентов из Германии, пишет Deutche Welle (внесено в России в список иноагентов).

    По данным издания, Русский дом в Берлине занимается организацией культурных мероприятий и курсов русского языка, находясь под управлением российского государственного агентства, входящего в санкционный список Евросоюза, передает Deutche Welle.

    По словам Кизеветтера, в ЕС считают, что эта структура ведет деятельность по координации сети агентов влияния на протяжении многих лет.

    Политик также предложил реализовать дополнительные меры по сдерживанию иностранного влияния и дезинформации, включая визовый запрет для российских туристов и отключение пропагандистских порталов.

    Издание указывает, что немецкий чиновник также высказал идею создания приложения для предупреждения населения о дезинформационных кампаниях и специального агентства по их выявлению и противодействию.

    Ранее молдавские власти объявили о планах по закрытию Русского дома в Кишиневе. Молдавский оппозиционный блок «Победа» считает, что инициатива правительства Молдавии по закрытию Русского дома в Кишиневе не отвечает интересам граждан республики.

    В марте Россия подписала соглашения на открытие Русских домов в Бразилии и Мадагаскаре. В феврале Русский дом в Баку объявил о приостановке своей деятельности после обращения министерства иностранных дел Азербайджана.

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    3 июня 2025, 18:48 • Новости дня
    Сенат США удалил доклад о «вмешательстве России» в выборы-2016
    Сенат США удалил доклад о «вмешательстве России» в выборы-2016
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Документ о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года стал недоступен на официальном сайте Сената США, вместо него появилась ошибка 404.

    Доклад о якобы вмешательстве России в выборы, который ранее был опубликован на сайте Сената США, исчез, передает «Московский комсомолец». Страницы, где находился документ, теперь выдают ошибку 404, указывая на его удаление.

    В докладе содержались обвинения в адрес России по поводу вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Российская сторона последовательно отвергала это.

    После выборов 2016 года президентом США стал Дональд Трамп. В марте Трамп в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул, что рад отсутствию негативных последствий для отношений между Вашингтоном и Москвой из-за этих заявлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сенате США начали обсуждать подготовку введения пошлин в 500% на товары партнеров России. Американские сенаторы также предложили слишком быстрые для Евросоюза санкции против России.

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    3 июня 2025, 13:24 • Новости дня
    Кремль заявил о нацеленности меморандума на устранение причин конфликта на Украине

    Песков заявил о нацеленности меморандума на устранение причин конфликта на Украине

    Кремль заявил о нацеленности меморандума на устранение причин конфликта на Украине
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Проект российского меморандума по урегулированию на Украине предусматривает устранение базовых причин продолжения конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что вопрос урегулирования остается чрезвычайно сложным и включает множество нюансов, передает ТАСС.

    По словам представителя Кремля, опубликованный ранее текст проекта меморандума был передан украинской стороне и включает различные положения и варианты решения.

    Песков пояснил, что все изложенные в документе предложения направлены на то, чтобы устранить причины конфликта и выработать устойчивую траекторию для урегулирования ситуации.

    Ранее в Стамбуле в закрытом режиме прошел второй раунд переговоров России и Украины.

    Киев получил от Москвы меморандум с условиями прекращения огня.

    Российский меморандум включает три основных раздела: параметры окончательного урегулирования, условия прекращения огня и последовательность шагов к реализации договоренностей.

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    3 июня 2025, 18:40 • Новости дня
    Bloomberg: НАТО просит Европу увеличить в пять раз наземные силы ПВО
    Bloomberg: НАТО просит Европу увеличить в пять раз наземные силы ПВО
    @ REUTERS/Fabian Bimmer

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс просит европейских членов военного блока упятерить наземные силы ПВО из-за якобы угрозы со стороны России, сообщили источники Bloomberg.

    Вопрос о наращивании средств ПВО планируется обсудить на встрече глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе 5 июня, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    По данным собеседников, общей целью для НАТО в Европе станет наращивание средств ПВО, но конечные показатели для каждого члена альянса будут отличаться.

    Ранее сообщалось, что Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге, который пройдет 24–25 июня.

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    3 июня 2025, 19:12 • Новости дня
    Дроны уничтожили бронетехнику ВСУ в Донбассе и под Часовым Яром

    Дроны группировок «Юг», «Восток» и «Центр» уничтожили технику ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    Операторы российских военных дронов поразили бронемашину «Кобра-2», самоходную артустановку «Богдана» и БМП М2 Bradley на передовой.

    Операторы FPV-дронов на оптоволоконном управлении из состава Южной группировки войск уничтожили бронемашину «Кобра-2» турецкого производства, передает Минобороны России. Удар нанесен в районе Часова Яра, где бронемашина находилась в распоряжении Вооруженных сил Украины.

    На Южно-Донецком направлении военнослужащие группировки войск «Восток» применили барражирующий боеприпас «Ланцет». В результате атаки уничтожена самоходная артиллерийская установка «Богдана» украинского производства.

    Беспилотные летательные аппараты горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» также отличились на Красноармейском направлении. С помощью разведывательных дронов «Суперкам» и ударных беспилотников «Молния-2» уничтожена боевая машина пехоты М2 Bradley ВСУ американского производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, ВСУ использовали ударные дроны с зарядом до 25 кг взрывчатки для атаки на объекты в Запорожской и Херсонской областях. Виталий Лихачев заявил о контроле ситуации на Запорожской АЭС.

    А бойцы батальона «Восток-Ахмат» уничтожили живую силу и технику ВСУ с помощью беспилотника на Ореховском направлении.

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    3 июня 2025, 21:57 • Новости дня
    Фидан сообщил о новом раунде переговоров России и Украины

    Турция заявила о прогрессе и ожидании следующей встречи России и Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Анкара заявила о достигнутом прогрессе на второй встрече российских и украинских делегаций, которая прошла второго июня в Стамбуле.

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Анкара ожидает проведения нового раунда переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что на встрече, прошедшей второго июня в Стамбуле, стороны смогли достичь прогресса в реализации ранее принятых решений.

    «На мой взгляд, на встрече, состоявшейся 2 июня, был достигнут прогресс в плане реализации решений, принятых в предыдущем раунде переговоров. Поэтому ожидаем, что следующая встреча состоится», – сказал Фидан в эфире телеканала TRT Haber.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется. В ходе встречи в Стамбуле представители России и Украины вели дискуссию на русском языке. В Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа.

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    3 июня 2025, 11:29 • Новости дня
    Мирошник объяснил использование русского языка делегацией Украины в Стамбуле

    Tекст: Александра Юдина

    Посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил, что члены украинской делегации на текущих переговорах в Стамбуле, как и в 2022 году, говорят на русском языке, поскольку именно он является для них родным.

    По его словам, для всех участников украинской делегации русский язык остается основным языком общения в закрытых помещениях, передает ТАСС.

    Он отметил, что за последние три года представители делегации практически не пользовались украинским языком в быту.

    Мирошник подчеркнул, что попытки членов украинской делегации перейти на украинский или английский язык выглядят, по его мнению, как демонстрация стремления быть похожими на западные страны либо отказ от родного наследия. Когда же камеры выключаются, делегация возвращается к привычному для себя языку, который лучше всего подходит для точного взаимопонимания и формулировки мыслей.

    В Стамбуле прошла встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа. Российская делегация получила от украинской стороны проект меморандума о мирном урегулировании на украинском и английском языках.

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    3 июня 2025, 09:15 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о попытке Мелони и Макрона перезагрузить отношения

    Tекст: Александра Юдина

    Встреча премьер-министра Италии Джорджи Мелони и президента Франции Эмманюэля Макрона в Риме рассматривается как попытка перезагрузить отношения между странами перед саммитами НАТО и G7, пишет Bloomberg.

    Премьер Италии и президент Франции во вторник проведут переговоры в Риме по ключевым вопросам перед крупными международными саммитами, передает ТАСС.

    По данным агентства, переговоры могут стать шагом к проведению межправительственного саммита между Парижем и Римом, который не проводился в течение нескольких лет из-за обострения отношений и разногласий между лидерами.

    Представитель Елисейского дворца сообщил, что на повестке встречи окажутся вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины, событий на Ближнем Востоке, а также состояния двусторонних политических и экономических связей.

    Ранее Мелони провела разговор с президентом США Дональдом Трампом о новых раундах переговоров по Украине.

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    3 июня 2025, 19:44 • Новости дня
    Дроны ВСУ повредили дома и автомобили в Белгородской области

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атак украинских беспилотников зафиксированы повреждения зданий, автомобилей и инфраструктуры в нескольких населенных пунктах Белгородской области.

    Над Белгородским районом системы ПВО сбили вражеские беспилотники, но обломки повредили коммерческий объект в Белгороде, частный дом в поселке Дубовое, два автомобиля в Майском, а также частные дома и заборы в Таврово. В селе Шагаровка повреждена надворная постройка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

    В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа беспилотник атаковал частное домовладение, в результате чего пострадали кровля и остекление. В городе Шебекино от удара FPV-дрона повреждена крыша частного дома, второй дрон попал в производственное предприятие – пробита кровля здания цеха.

    Также в селе Первое Цепляево Шебекинского округа от детонации дрона повреждены грузовой и легковой автомобили, работавшие в поле. В районе села Муром в результате атаки FPV-дрона уничтожено строение на территории неработающего сельхозпредприятия.

    В Краснояружском районе в селе Теребрено из-за удара FPV-дрона загорелся частный дом. В селе Зозули Борисовского района дрон сдетонировал во дворе частного дома, были выбиты окна, посечен фасад, забор и автомобиль. Еще один беспилотник взорвался на дороге, повредив забор дома. Информация о пострадавших и ущербе уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за удара снаряда ВСУ по жилому дому в Белгородской области погибла женщина и получил контузию ребенок. В районе села Доброе во время атаки украинского беспилотника пострадали два мирных жителя.

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    3 июня 2025, 14:15 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии планов Ирана по ядерному оружию

    Tекст: Александра Юдина

    Россия исходит из заявлений иранской стороны о том, что у республики нет планов владеть ядерным оружием, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что власти России ориентируются на официальную позицию Тегерана по данному вопросу и считают, что Иран не вынашивает намерений обзавестись ядерным вооружением, передает ТАСС.

    Песков также напомнил, что все государства имеют законное право на использование мирной атомной энергии.

    По его словам, этот процесс должен проходить только под строгим наблюдением МАГАТЭ и международного сообщества. Пресс-секретарь президента отметил, что Россия поддерживает сохранение такого права за странами мира.

    Ранее Вашингтон допустил временное продолжение Ираном низкоуровневого обогащения урана при условии демонтажа части ядерной инфраструктуры. Тегеран готовит официальный отказ на проект ядерного соглашения, предложенный США через посредничество Омана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ предупредили о вероятности нападения США на Иран в ближайшие недели. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила о приостановке всех санкций против Ирана.

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    3 июня 2025, 13:34 • Новости дня
    Американский экономист Сакс счел вероятным распад Евросоюза

    Tекст: Александра Юдина

    Американский экономист Джеффри Сакс назвал Европейский союз хрупкой структурой, допустив возможность его распада при отсутствии модернизации.

    По его словам, сценарий распада Евросоюза остается реальным. Он отметил, что структура Евросоюза до сих пор остается достаточно уязвимой, передает ТАСС.

    Сакс подчеркнул, что ЕС нуждается в модернизации и укреплении. По его мнению, сильная Европа могла бы принести пользу как самой Европе, так и всему миру, однако при отсутствии необходимых реформ Союз может прекратить существование.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала о том, что правый поворот Европы неостановим.

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    3 июня 2025, 18:27 • Новости дня
    Вячеслав Козлов возглавил хоккейный клуб «Сочи» в КХЛ

    Двукратный обладатель Кубка Стэнли подписал контракт с «Сочи»

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-игрок и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Козлов стал главным тренером хоккейного клуба «Сочи» на два года.

    Вячеслав Козлов назначен главным тренером хоккейного клуба «Сочи», передает ТАСС. Пресс-служба клуба сообщила, что контракт с 53-летним специалистом рассчитан на два года. Козлов является двукратным обладателем Кубка Стэнли, которые он выиграл в составе клуба National Hockey League.

    Ранее Козлов успешно выступал как игрок, а теперь приступает к новой тренерской работе в рамках Континентальной хоккейной лиги. Ожидается, что под его руководством клуб усилит свои позиции в чемпионате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, клуб из Сочи одержал победу над «Нижним Новгородом» и вышел в Российскую премьер-лигу спустя год после вылета. Петербургский хоккейный клуб СКА назначил Игоря Ларионова главным тренером после расторжения контракта с Романом Ротенбергом.

    Президент России Владимир Путин поздравил ярославский хоккейный клуб «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина.

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    3 июня 2025, 15:56 • Новости дня
    Электроснабжение восстановили после атак ВСУ в Бердянске Запорожской области

    Электроснабжение Бердянска восстановили, планируется подключение Мелитополя

    Tекст: Евгения Караваева

    В Бердянске вновь появилось электричество, а следующими планируют вернуть свет жителям Мелитополя.

    Электроснабжение в Бердянске полностью восстановлено, сообщает РИА «Новости». Глава региона Евгений Балицкий отметил, что после подключения Бердянска специалисты приступят к восстановлению электроснабжения в Мелитополе.

    Ранее Балицкий сообщал о повреждении высоковольтного оборудования вследствие обстрелов со стороны ВСУ. Из-за этого на всей территории региона отсутствовала электроэнергия, а объекты здравоохранения работали на резервных источниках питания. По данным властей, без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тыс. абонентов.

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      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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