Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.16 комментариев
Евростат сообщил о росте стоимости закупок российского СПГ
За четыре года расходы Евросоюза на импорт сжиженного природного газа из России существенно увеличились, чему способствовали как рост цен, так и объемы поставок.
По данным Евростата, стоимость закупок российского сжиженного природного газа для Евросоюза выросла за четыре года в 4,6 раза. Основными причинами стали как возросшие цены на СПГ, так и увеличение объемов его поставок из России, сообщает ТАСС.
Уточняется, что в первом квартале 2025 года рост стоимости импорта СПГ из России в ЕС составил 359% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Доля России в общем объеме импорта сжиженного газа в Европейский союз снизилась до 19%.
При этом главным поставщиком сжиженного природного газа в ЕС остаются США, на которые приходится 48% всех поставок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США расширили санкционный список против российского СПГ, что затронуло и китайских покупателей. Запад делает преждевременные выводы о нежизнеспособности нового российского СПГ-проекта. Новые европейские санкции могут создать дополнительные возможности для российских поставщиков СПГ.