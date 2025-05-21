Евростат сообщил о росте стоимости закупок российского СПГ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным Евростата, стоимость закупок российского сжиженного природного газа для Евросоюза выросла за четыре года в 4,6 раза. Основными причинами стали как возросшие цены на СПГ, так и увеличение объемов его поставок из России, сообщает ТАСС.

Уточняется, что в первом квартале 2025 года рост стоимости импорта СПГ из России в ЕС составил 359% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Доля России в общем объеме импорта сжиженного газа в Европейский союз снизилась до 19%.

При этом главным поставщиком сжиженного природного газа в ЕС остаются США, на которые приходится 48% всех поставок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США расширили санкционный список против российского СПГ, что затронуло и китайских покупателей. Запад делает преждевременные выводы о нежизнеспособности нового российского СПГ-проекта. Новые европейские санкции могут создать дополнительные возможности для российских поставщиков СПГ.