Запад рано хоронит новый российский СПГ-проект

Tекст: Ольга Самофалова

FT оценило последствия новых американских санкций против «Арктик СПГ-2». Издание, ссылаясь на западных экспертов, ставит крест на проекте: по сути, Госдеп США блокирует странам Европы и Азии возможность покупать газ в рамках этого проекта, когда он начнет поставки в 2024 году.

В частности, издание приводит мнение консалтинговой компании Energy Aspects, которая исключила ожидаемый объем производства «Арктик СПГ-2» из своего моделирования спроса и предложения на следующий год. То есть эксперты не верят, что поставки с этого проекта начнутся в 2024 году.

Ранее Запад уже вводил секторальные санкции, однако они запрещали только поставки оборудования для российских СПГ-заводов. И впервые санкции затронули именно продажи российского газа. Трубопроводный газ по-прежнему не под санкциями, ровно как и СПГ, который уже производится и поставляется, в частности, с «Ямал СПГ» «Новатэка». ЕС продолжает покупать и тот и другой газ у России.

Однако новый российский СПГ-проект пускать на рынок США не хотят. В Госдепе США объяснили введение выборочных санкций так, что они не хотят стратегически сокращать мировые поставки энергии, так как это повысит цены во всем мире и нарастит прибыль России. Однако США хотят постепенно ухудшить статус России как ведущего поставщика энергоносителей.

США расчищают мировой рынок от конкурентов для собственных СПГ-проектов, которые отстают от российского по срокам реализации.

Масштабный ввод новых СПГ-проектов в США и Катаре ожидается только в 2025–2027 годах, тогда как поставки СПГ с российского проекта – уже со следующего года. Российский проект находится в лучшем положении, потому что в этот период прироста предложения СПГ в мире не ожидается. Тогда как США придется выводить свои новые объемы СПГ на продажу уже на более насыщенный рынок.



При этом США совершенно не переживают, что введенные санкции могут аукнуться ростом цен на европейском рынке. Более того, это непосредственно бьет по французскому акционеру российского проекта.

Акционерами «Арктик СПГ-2» являются российский «Новатэк» (60%), французская TotalEnergies (10%), китайские CNPC и CNOOC Limited (20%) и Japan Arctic LNG (10%).

«Арктик СПГ-2» состоит из трех линий общей мощностью 19,8 млн тонн в год СПГ. Первый СПГ на первой линии планировалось получить уже в конце 2023 года, а на полную мощность линия должна выйти в первом квартале 2024 года. Запуск второй линии намечен на 2024 год, третей линии – на 2026 год.

Сначала Запад пытался остановить этот проект с помощью санкций, запрещающих поставки оборудования на российские СПГ-заводы. Но поставить оборудование как минимум для первой и второй линий «Арктик СПГ» успели, плюс искали аналоги в дружественных странах. Единственная проблема была в газовых турбинах: американская Baker Hughes отказалась поставлять законтрактованные газовые турбины. Однако проблему решили за счет установки электропривода. Со строительством третьей линии, которое только началось, могут быть проблемы, так как для нее поставить западное оборудование не успели. Но здесь, возможно, будет использоваться собственная технология «Новатэка» «Арктический микс», полагают аналитики «БКС Мир инвестиций».

Так как остановить стройку не получилось, США решили зайти с другой стороны – запретить поставки газа с этого завода. Однако западные эксперты все же рано хоронят «Арктик СПГ».

«Прямое противодействие со стороны США, безусловно, является негативной новостью для «Арктик СПГ-2». Однако полная остановка проекта выглядит маловероятной.

Дополнительные действия со стороны США могут привести к увеличению транспортных расходов, затруднить страхование перевозок и, что более важно, приобретение танкеров ледового класса для СПГ, необходимых для проекта. Некоторые танкеры уже поставлены, но их недостаточно для полной разгрузки всех трех технологических линий гигантского проекта», – отмечают аналитики «БКС Мир инвестиций».

«Ситуация серьезная, потому что под санкции попадают даже действующие контракты на куплю-продажу газа, которые были подписаны до введения санкций. Газ контрактовали акционеры «Арктик СПГ» в зависимости от своих долей – «Новатэк», французы, китайцы и японцы. И они могут перепродавать этот газ дальше. Например, «Новатэк» заключал два контракта с китайцами на продажу им СПГ», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Китай – большой и мощный, поэтому может просто игнорировать американские санкции, как он это делает в отношении санкций против нефти из Ирана и Венесуэлы. Пекин продолжает покупать эту нефть», – говорит Юшков.



А вот французская Total и японская компания – акционеры «Арктик СПГ-2» – боятся США, поэтому выполнять санкции будут. Другое дело, что акционеры будут пытаться получить исключение из этих санкций для себя в рамках консультаций с G7. Японцам ранее уже удалось провернуть такой финт: для них ввели исключение из санкций о потолке цены для российской нефти и нефтепродуктов.

Россия, конечно, будет искать пути обхода санкций. «Вполне возможно, что будет разработана такая же схема, которая была у «Сахалина-2». Постановлением правительства будет решено, что все контракты на продажу СПГ с «Арктик СПГ-2» должны оформляться через некую условную компанию ООО «Арктик СПГ Трейдинг».

То есть будет создана специальная посредническая структура, которая не будет бояться попасть под американские санкции. Она будет покупать СПГ с проекта у всех акционеров и перенаправлять его конечному покупателю – теперь уже явно на азиатском рынке»,

– рассуждает эксперт ФНЭБ.

На азиатском рынке кроме Китая есть еще два крупных покупателя СПГ – это Япония и Южная Корея, и на них рассчитывать не приходится, так как они боятся гнева США. То есть основным покупателем СПГ с «Арктик СПГ-2» может стать Китай.

По словам Юшкова, Китай может пойти на закупку токсичного СПГ с «Арктик СПГ-2», но не через госкомпании, а через специально созданные для этого компании. Так сейчас Китай работает с иранской и венесуэльской нефтью.

«Это потребует переоформления контрактов, в рамках которых Китай, вероятно, попытается получить более выгодную для себя цену. В любом случае американские санкции создают токсичность для СПГ с «Арктик СПГ-2». Кроме того, арктическая перевалка газа тоже под санкциями.

Все это, скорее всего, приведет к снижению стоимости газа и маржинальности проекта для «Новатэка»,

– полагает Игорь Юшков.

Сравнивать эту ситуацию с уходом из-под санкций нефти не стоит. «В мире нефти торгуется много, поэтому спрятать ее легче, достаточно выключить транспондер танкера, и уже непонятно, откуда взялась нефть на другом конце мира. А в случае с СПГ все гораздо сложнее. Отключать транспондеры, когда СПГ будет идти по Северному морскому пути, крайне сложно. Забрать газ можно изначально только в двух перевалочных пунктах – в Мурманске и в районе Камчатки. Если газовоз двинулся в эти хабы, то он уже является нарушителем санкции. Отследить эти операции проще, чем на нефтяном рынке. Поэтому, скорее всего, нужно будет просто игнорировать санкции», – рассуждает эксперт.