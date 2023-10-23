Европа боится остаться без газа по двум причинам

Цены на газ в Европе растут от любой неприятности в мире

Tекст: Ольга Самофалова

Стоимость газа на бирже в Европе продолжает расти – и в пятницу превысила 600 долларов за тысячу кубометров. Хотя еще в сентябре цены не поднимались выше 400 долларов.

Рынок нервничает, во-первых, из-за страха, что конфликт на Ближнем Востоке расширится, а это создаст дефицит жизненно важного для Европы топлива в зимний отопительный сезон. Во-вторых, рынок нервничает, так как Болгария начала «интересную» игру против поставок российского газа, идущих по «Турецкому потоку» транзитом через ее территорию. Это создает угрозу для остановки поставок газа из России.

«До сентября цены на газ в Европе держались на уровне 400 долларов за тысячу кубометров, а в октябре буквально за пару недель выросли уже до 600 долларов за тысячу кубометров. Хотя спрос на газ должен быть еще низким, так как хранилища заполнять не надо, а отопительный сезон еще не начался», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности.

Он указывают на новую не самую приятную нормальность для европейского газового рынка.

Теперь любое событие, которое происходит в мире, сразу же отыгрывается на европейском газовом рынке, как это происходит и на нефтяном рынке. Раньше стоимость газа в ЕС мало реагировала на события за пределами еврозоны.

«Теперь у европейцев нет страховки, стабилизирующего фактора, которым выступал раньше Газпром. Он фактически был гарантирующим поставщиком: европейцы были уверены, что получат не только прописанные в контракте объемы газа, но и заказанные сверх этого объемы. Цена газа так сильно не колебалась при наличии такого, по сути, неограниченного источника поставок газа, как Газпром. Сейчас этого уже нет. Если газа на мировом рынке нет, то его нет. Чтобы СПГ пришел к тебе, приходится поднимать цены и платить больше. Теперь европейская биржа сильно реагирует на любое внешнее событие», – объясняет Игорь Юшков. Европейский рынок газа из регионального превратился в глобальный и получил весь «набор» недостатков.

Европейцев нервирует бушующий конфликт между Израилем и ХАМАС, потому что это грозит срывом поставок природного газа и может негативно отразиться на поставках СПГ в Европу на фоне приближения холодов, отмечают аналитики Rystad Energy.

Израиль уже закрыл газовое месторождение Tamar, под угрозой закрытия газовые проекты Karish и Leviathan («Левиафан» – это крупнейшее месторождение газа в Восточном Средиземноморье). Израильский газ покупает Египет и Иордания. Если газовый рынок лишится израильского газа, то сразу возникнет дисбаланс спроса и предложения, далее дефицит СПГ и рост цен для всех импортеров.

«Я бы пока не делал ужасающие прогнозы, что возле берегов Израиля и сектора Газа ходит много судов, и теперь через Суэцкий канал вообще ничего ходить не будет. Вот если в эту историю впишется Иран и тем более Катар, который тоже причисляют к одному из спонсоров ХАМАС, тогда все станет гораздо сложнее. Если будет реализован сценарий с перекрытием Ормузского пролива, тогда это будет шок и для газового, и для нефтяного рынков, так как Иран и Катар не смогут ничего вывезти. Но пока мы не видим расширения конфликта и желания других стран втягиваться в него», – отмечает эксперт ФНЭБ.

Владимир Путин 16 октября обсудил по телефону с лидерами Сирии, Ирана, Палестины и Египта обострение палестино-израильского конфликта. И никто не хотел расширения конфликта – наоборот, все надеялись на скорейшее прекращение огня.

Что касается Болгарии, то она неожиданно резко подняла стоимость транзита российского газа через свою территорию. Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа, но теперь Болгария требует платить пятую часть от текущей стоимости газа, то есть 10 евро при цене газа TTF 50 евро за мегаватт-час. В тысячах кубометров речь идет о налоге в размере 111 долларов за каждую тысячу кубов.

Речь идет о российском трубопроводном газе, который идет по «Турецкому потоку» и далее транзитом через Болгарию в такие страны, как Венгрия, Сербия, Греция, Северная Македония, Босния и Герцеговина.

«Это действительно мощная история. Болгарию используют как очередной инструмент по выдавливанию российского газа с европейского рынка, и делают это необычно»,

– отмечает Юшков.

Болгарию уже не раз использовали с подобной целью. В свое время одного приезда американского сенатора в страну было достаточно, чтобы Болгария отказалась от крайне привлекательного для себя проекта «Южный поток», строительство которого даже уже началось. И когда в 2022 году Россия ввела новую систему расчетов за газ по контрактам с Газпромом, Болгария и Польша стали первыми странами, которым пришлось решать этот вопрос. И если от Польши отказ продолжать покупать российский газ был ожидаем, так как поляки активно готовились к этому, и у них уже был СПГ-терминал, то вот от Болгарии отказ был непрактичным и недальновидным решением. Теперь болгары, по сути, покупают российский по происхождению газ, только через европейских трейдеров, например, турецких и греческих, переплачивая еще больше за и так дорогое нынче топливо. Самое смешное, что большинство европейских стран спокойно перешло на так называемую рублевую схему расчетов, и Болгария этот переход даже не заметила бы, однако она не могла проигнорировать «просьбу» американских коллег. Санкции против российского газа европейцы до сих пор не ввели и пока даже не думают об этом, что не нравится заокеанским политикам.

«После подрывов «Северных потоков» даже американцы понимают, что не надо здесь сильно давить на европейцев, потому что если убрать даже эти небольшие объемы российского газа, тем более в преддверии отопительного сезона, то опять будет дефицит на рынке, а цены полетят вверх», – говорит Игорь Юшков.

Европейская экономика скатилась в рецессию с высокой инфляцией после одной зимы с дефицитом газа и высокими ценами. Второй такой зимы европейцы не хотят, так как последствия могут быть еще более необратимыми.

«С помощью Болгарии создают такой аналог потолка цен в газовой сфере. Им надо как-то заставить Россию меньше зарабатывать. Для этого повышается транзит на газ. Пострадают Сербия, Венгрия, Румыния, Северная Македония и Греция. Задача венгерского руководства на встрече с Владимиром Путиным в Китае была договориться как раз, чтобы этот налог в 111 долларов взял на себя Газпром. Пока цены в Европе 500-600 долларов за тысячу кубометров, это может быть не так болезненно. Но весной цены опускались до 270 долларов, и при такой цене с учетом нового налога я сомневаюсь, что Газпрому будет рентабельно качать газ с Ямала в эти европейские страны. К тому же налог может повышаться», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

Таким образом, этот

болгарский налог может стать необычным способом перекрыть поставки российского газа в ЕС через «Турецкий поток». А это один из двух оставшихся сухопутных маршрутов поставки нашего газа в ЕС. Второй маршрут – украинский – вообще может остановиться в любой момент по разным причинам.

ЕС стал скупать еще почти весь российский СПГ. И для него тоже существует угроза. Польша уже предлагала ввести санкции против российского СПГ. Но многие европейские страны не поддержали это решение, понимая ужасные последствия для всей экономики ЕС. «Однако чтобы преодолеть сопротивление европейских стран, могут что-то сделать: например, обвинить Россию в том, что это она подорвала Balticconnector. Такие провокации помогают продавить несогласных проголосовать за санкции против российского СПГ», – не исключает собеседник.

Когда произошел подрыв этого газопровода, цены на газ тоже резко выросли.