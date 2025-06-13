Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

Тимофей Бордачёв
Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией
Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.
Андрей Медведев
Русским дали вспомнить, что они есть
Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.
Дмитрий Самойлов
Россия достойна праздника сама по себе
Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.