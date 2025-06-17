Фраза Рютте «лучше учите русский» – не предупреждение, а рекламный слоган экономики жертвы, где граждан обязывают платить за возможность чувствовать себя героями в борьбе с медийно назначенным злом.

Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

«Газпром» оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию компании.

Конфликтом Израиля и Ирана воспользовались нефтегазовые спекулянты Нефть подорожала на фоне обострения израильско-иранского конфликта. Инвесторы опасаются, что стоимость энергоресурсов поднимется еще выше и затронет также газовую сферу. Каковы потенциальные сценарии развития событий на рынке энергетики и какие из них позитивны для России? Подробности Перейти в раздел

Россия сохранила шанс для дипломатии между Ираном и Израилем На фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами противоборствующих сторон и Дональдом Трампом. В Москве и Вашингтоне отмечают, что стороны готовы вернуться к переговорному процессу. Однако, как считают эксперты, для этого главе Белого дома необходимо проявить ответственный подход и воспользоваться своим влиянием на Израиль. Подробности Перейти в раздел

Как Мексика влияет на беспорядки в США К воскресенью, 15 июня, полиция фактически зачистила улицы Лос-Анджелеса от протестующих с помощью слезоточивых гранат и резиновых пуль. И хотя демонстрации во многих других городах США продолжаются, угроза в Калифорнии выглядит устраненной. Возможно, это стало следствием неловких действий соседа Соединенных Штатов – Мексики. О чем идет речь? Подробности Перейти в раздел

Юбилей армии США стал днем уныния В США произошли два события, которые были запланированы как значимые и почти исторические: первый за многие десятилетия военный парад и общенациональная акция протеста против президента. Результаты поразительные: у всех все плохо. Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел