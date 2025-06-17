Глеб Простаков
«Национальное достояние» в поисках новой точки равновесия
«Газпром» оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию компании.
Фэнь Вэй
Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности
Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.
Глеб Кузнецов
В Европе создается экономика жертвы
Фраза Рютте «лучше учите русский» – не предупреждение, а рекламный слоган экономики жертвы, где граждан обязывают платить за возможность чувствовать себя героями в борьбе с медийно назначенным злом.