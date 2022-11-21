В России оценили итоги выборов в Казахстане

Политолог Бордачев: Опыт Токаева поможет Казахстану проводить адекватную внешнюю политику

Несмотря на заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Казахстан не намерен отворачиваться от России. Но Касым-Жомарту Токаеву придется вести непростую игру, в которой необходимо сохранить отношения с Западом и не нарушать обязательства перед Москвой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев, комментируя итоги президентских выборов в республике.

«В любом случае отношения Казахстана с Россией и Китаем останутся наиболее приоритетными во внешней политике государства. Казахстанское руководство показывает достаточно высокую и адекватную способность оценки геополитического положения республики и развивает международное сотрудничество в рамках этого понимания», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Сейчас мы не видим предпосылок к тому, чтобы Казахстан проводил неадекватную внешнюю политику. И большой дипломатический опыт Токаева здесь играет не последнюю роль», – подчеркнул собеседник.

Политолог также обратил внимание на заявления президента Казахстана о необходимости проведения многовекторной политики. «Это основа внешней политики государства на протяжении всех 30 лет независимости. Она закреплена во всех официальных документах государства», – отметил он.

«Безусловно, когда Москва критикует Астану за многовекторность, Казахстан всегда может ответить, что и Россия проводит аналогичную политику. Ведь фактически речь идет о способности развивать отношения не только на одном географическом направлении», – считает эксперт.

Поэтому визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Казахстан и другие страны региона не окажет влияния на геополитический курс Астаны, уверен Бордачев. «Казахстан просто не мог отказать в этом визите. Именно поэтому Боррель приехал и сказал то, что должен сказать в рамках своей должности. И эти заявления не обязательно должны иметь что-то общее с реальностью», – иронизирует собеседник.

«Например, евродипломат заявил о необходимости строить альтернативные транспортные коридоры в обход России через Каспийское море. Все, конечно, посмеялись над этим, поскольку технологических возможностей для осуществления этих планов нет», – продолжает политолог.

«Нечто подобное уже пытались сделать. Но всё уперлось в то, что Каспийское море достаточно мелкое, но при этом очень бурное. И провезти через него большой объем грузов просто не получается», – напомнил Бордачев.

Отдельно политолог обратил внимание на дальнейшее развитие отношений между Казахстаном и Западом. «Астана опасается любого давления. И тут играют роль два фактора. Во-первых, в 90-е годы, когда Россия лежала в экономических руинах, первый президент Назарбаев продал значительную часть прав на добычу энергоресурсов западным компаниям. Во-вторых, Казахстан, как и ряд постсоветских стран, зависит от международной финансовой системы», – перечислил эксперт.

«Именно поэтому Астане приходится проводить достаточно сложную, но взвешенную политику, чтобы, с одной стороны, не нарваться на неприятности от Запада, а с другой – полностью выполнять свои обязательства перед Россией. И в первую очередь это касается сложностей, связанных с антироссийскими санкциями», – заключил Бордачев.

Напомним, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переизбрался еще на один срок. Как сообщили в ЦИК республики, глава государства набрал 81,31% голосов избирателей. При этом итоговая явка составила 69,44%. В голосовании участвовали 8 млн 300 тыс. 046 граждан.

Досрочные выборы прошли накануне. Для голосования были открыты более 10 тыс. избирательных участков, еще 68 участков работали в 53 странах, в том числе в России – в Москве, Петербурге, Астрахани, Казани и Омске.

За место президента боролись шесть кандидатов. При этом оппонентам Токаева формально была отведена роль статистов. Как показал опрос телекомпании «Хабар», местное население практически ничего не знает о них. Главная интрига была в том, как выступит кандидат «против всех» – такой графы в бюллетенях на предыдущих выборах не было. В итоге на втором месте оказалась графа «против всех» с результатом 5,8%.

Не дожидаясь итогового подсчета голосов, Токаев анонсировал ряд изменений в стране. Так, Казахстан ожидают «последовательная конституционная реформа» и «переход к новой форме политического устройства». Он также заявил о необходимости проводить многовекторную внешнюю политику в нынешних реалиях.

Примечательно и то, что к выборам в республике приурочил свое турне по Средней Азии глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он призвал развивать транспортные коридоры между Евросоюзом и регионом в обход России.

При этом за несколько дней до выборов Боррель посетил Казахстан. На встрече с Токаевым он пообещал возместить государству «сопутствующий ущерб», нанесенный антироссийскими санкциями Евросоюза. В российском экспертном сообществе такой шаг расценили как попытку подкупа дружественной нам страны.