Казахстан внезапно оказался нужен всему миру

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2 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 17:12  |  vz.ru
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Почему Европу спасает российский, а не американский СПГ

Federico Gambarini/DPA/Global Look Press
Пока поставки трубопроводного газа из России находятся под пристальным вниманием, ЕС втихую скупает все большие объемы другого российского газа – СПГ. Затраты Европы на импорт российского СПГ взлетели до рекордного уровня, выяснило Bloomberg. Как Россия начала больше поставлять именно сжиженного газа в Европу и, главное, почему сами европейцы не видят в этом ничего страшного? Подробности...
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Православных украинцев отправят в подполье

Власти Украины решили запретить УПЦ и захватить святыни русского православия Maxym Marusenko/
NurPhoto/Reuters
Украинская власть решила запретить связанные с Россией религиозные организации. Под удар в первую очередь попадет каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Почему Киев решился на этот шаг именно сейчас? И что ждет тысячи священнослужителей и миллионы прихожан УПЦ? Подробности...
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Для технологического прорыва России пригодится сталинский подход

Обеспечить технологический суверенитет России должны молодые ученые REUTERS/Marko Djurica
Уход иностранных компаний из России и западные санкции освободили отечественным производителям рыночную нишу в триллионы рублей. Но чтобы отечественная промышленность смогла наладить выпуск товаров на замену иностранным и внедрять высокотехнологичные разработки, ей придется решить кадровую проблему. Как подготовить необходимых специалистов и инженеров, не допустить утечку мозгов за рубеж и вернуть уже уехавших профессионалов? Подробности...
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Страны Восточной Европы превратились в «украинский Урал»

Восточная Европа, используя советские производственные линии, насыщает ВСУ боеприпасами Сергей Аверин/РИА Новости
Страны Восточной Европы переживают бум военной промышленности, производя «советские» образцы боеприпасов для ВС Украины. К этому процессу намерены подключиться и США. Как быстро страны НАТО могут развернуть массовое производство необходимых им боеприпасов советского образца и что этому может противопоставить Россия? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Казахстан внезапно оказался нужен всему миру

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Напряжение в Центральной Азии (не только в Казахстане) продолжит нарастать. Виной тому будут и проблемы в мировой экономике, и попытки крупных игроков использовать Казахстан как козырь в большой геополитической игре. Подробности...

Открытый конфликт на Украине схлопнул все симуляции

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Военный конфликт не терпит иллюзий ни о себе, ни о противнике. Именно об этом гласят надписи в каждой российской войсковой части: «В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки». Теперь это мантра для нас не только армейская, но и гражданская. Подробности...

Тревожность – это новая нормальность

Никита Сетов
Никита Сетов, замруководителя департамента спецпроектов КГ «Полилог»
Ощущения тревожности настоящего и тревожности будущего, вероятно, знакомы каждому жителю современной России. Но есть и не совсем очевидный аспект тревоги, связанный с прошлым. Подробности...
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Казахи оценили спецоперацию

Европа готовит трибунал по Украине

Польша готовится вернуть Львов

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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Глеб Простаков

    Казахстан внезапно оказался нужен всему миру

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		2 декабря 2022, 17:00

    Российско-казахские отношения переживают непростые времена, регулярно давая поводы для беспокойства. Обе стороны крайне нервно реагируют на любые раздражители, будь то нашумевшее заявление президента Токаева о непризнании независимости ДНР и ЛНР, робкие попытки казахстанских властей зажать параллельный импорт товаров в Россию либо недавние заявления того же Токаева о необходимости развивать альтернативные российским маршруты доставки казахстанской нефти на внешние рынки, прозвучавшие после того, как работа Каспийского трубопроводного консорциума вдруг стала давать сбой. 

    Все это в России воспринимается не иначе, как проявление нелояльности ближайшего союзника и партнера. И, конечно, побуждает к ответным действиям и заявлениям, которые в свою очередь дают повод разгонять антироссийскую риторику уже в Казахстане. Так, недавние протесты на «Казфосфате» в Таразе, вызванные изначально экономическими проблемами (рабочие требовали улучшения условий труда и роста зарплат), в итоге вылились в требования об увольнении российского менеджмента предприятия. Эти новости попадают в российское информпространство, где неизменно трактуются как проявление русофобии. И цикл повторяется снова.

    Отдаление Казахстана от России невозможно для Москвы и крайне вредно для Астаны. Казахстан не просто соседнее государство, но союзник (по ОДКБ), экономический партнер (по ЕАЭС). Да и протяженность российско-казахстанской границы в два с половиной раза больше, чем российско-украинской. Один только этот параметр кратно повышает значение Казахстана для безопасности России. А значит, тактика взаимных «шпилек и тычков» должна уйти в прошлое, уступив место трезвому взгляду на поведенческие модели для Москвы и Астаны в заданных условиях. А также формированию предохранителей, взаимно купирующих любое проявление неуважения. Ведь ошибки в построении отношений с самой крупной страной Центральной Азии – региона, который уже в ближайшем будущем станет местом схватки крупнейших геополитических игроков – могут оказаться фатальными.

    Итак, Касым-Жомарт Токаев победил на прошедших 20 ноября досрочных президентских выборах. Победа не стала для него проблемой ввиду тотальной зачистки постназарбаевской элиты за последние месяцы. Сами эти выборы призваны были не только укрепить легитимность действующего президента Казахстана, но и служить страховкой от «проблемы 2024 года», на который приходятся президентские выборы в США и России, – странах, которые наряду с Китаем и Евросоюзом оказывают на Казахстан наибольшее влияние. Победа на выборах должна снять с Токаева приставку «ставленника Назарбаева», ведь обстоятельства прихода к власти нового президента бросали тень на его субъектность как самостоятельного политического игрока. Теперь это в прошлом. Что, впрочем, не убавило Токаеву забот.

    На ваш взгляд

     
    Насколько надежным союзником России является Казахстан?




    Обсуждение:  18 комментариев

    Свой первый зарубежный визит в качестве избранного президента Токаев совершил именно в Москву, тем самым отдав дань традиции (до этого Токаев и Назарбаев в качестве избранных президентов также отправлялись с первым визитом в Россию) и продемонстрировав важность российско-казахстанских отношений, несмотря ни на что. Но не стоит воспринимать этот символический жест как внешнеполитический крен Казахстана в сторону России. В последнее время эта страна пользуется избыточным вниманием со стороны сильных мира сего. И эти сильные приходят в Казахстан не только с предложениями, но и с требованиями.

    Только за последние пару месяцев Казахстан посетили китайский лидер Си Цзиньпин, глава Европарламента Шарль Мишель, глава МИД Германии и самый популярный немецкий политик Анналена Бербок. Да что там, туда вдруг отправился папа римский, пусть даже число католиков в Казахстане едва переваливает за 1% от числа верующих. Некогда сонный Казахстан буквально купается во внимании, и это не может не пугать казахстанские власти.

    Евросоюз остается крупнейшим инвестором в Казахстан, Китай – крупнейшим кредитором, Россия – важнейшим торговым и логистическим партнером. Еще есть Турция с ее пантюркистскими и османистскими амбициями. Есть США, играющие свою партию по всему миру, в том числе на центральноазиатской шахматной доске.

    Фото: Виталий Белоусов/POOL/ТАСС

    Все эти игроки что-то предлагают Казахстану, но и неизменно что-то требуют взамен. Кадровый дипломат Токаев рассчитывает пройти меж каплями дождя, взяв максимум из предлагаемого и выполнив минимум хотелок дающих, если те не соответствуют интересам Казахстана или подрывают позиции самого Токаева.

    Во время своего визита в Москву Токаев делает ряд ласкающих ухо заявлений о защите российских инвестиций и совместных инфраструктурных проектах. Не признавая новые российские территории, Токаев тем же делает пасс Пекину, давая понять, что никогда не признает и независимость Тайваня. Накануне выборов он анонсирует ряд либеральных реформ в экономике с неизменным посылом «меньше государства», что не может не радовать США и ЕС. Он ограничивает президентскую власть одним семилетним сроком, давая понять, что не намерен быть очередным пожизненным центральноазиатским диктатором. Токаев максимально бюрократизирует процедуры параллельного импорта в Россию, что выглядит как подыгрывание санкционной политике Евросоюза – но полностью не останавливает этот импорт, так как это необходимо РФ и выгодно самому Казахстану.

    Трудно сказать, как долго продлится эта сложная игра. Напряжение в Центральной Азии (не только в Казахстане) продолжит нарастать. Виной тому будут и проблемы в мировой экономике, и попытки крупных игроков использовать Казахстан как козырь в большой геополитической игре. Несмотря на то что мир стремительно разогревается, заявления становятся жестче, в отношении Казахстана России стоит вести умную игру, понизив градус фобий (отчасти оправданных, но часто и преувеличенных) и отказавшись от любых попыток шантажа, сколько бы привлекательным и действенным этот инструмент ни казался в моменте.

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