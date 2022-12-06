Экс-адмирал ВМС США предупредил о последствиях атак украинских дронов на авиабазы России

Нападения Украины на российские военные аэродромы окажутся «новым опасным витком» конфликта, НАТО «постараются успокоить» Киев, написал в авторской колонке в Bloomberg экс-адмирал ВМС США, бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Ставридис полагает, что заявления об атаках на два российских аэродрома являются «новым опасным витком» нарастания конфликта на Украине. При этом американский адмирал выразил надежду на то, что западные партнеры постараются заставить украинцев воздержаться от осуществления более масштабных атак, говорится в колонке Ставридиса в Bloomberg.

Отмечается: несмотря на то, что киевское правительство открыто не брало на себя ответственность, вины оно тоже не отрицало. По информации агентства, один из советников президента Украины Владимира Зеленского заявил в своем Twitter (запрещен в России), что если запустить объекты в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летающие объекты вернутся в точку вылета.

Агентство подчеркивает, что такой шаг киевского режима демонстрирует, что украинцы «чертовски злы и больше не собираются этого терпеть».

Газета The New York Times со ссылкой на украинское официальное лицо отметила, что беспилотники «были запущены с территории Украины», однако киевские власти отказались официально признать осуществление ударов.

Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель.

Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ.