Экс-адмирал ВМС США предупредил о последствиях атак украинских дронов на авиабазы России

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6 декабря, вторник | Последнее обновление — 11:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Власти Латвии решили аннулировать лицензию канала «Дождь»
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Кажется очевидным, что почти с самого начала СВО поляки явно ищут предлоги зайти на Украину. И чем дальше, тем мечта полакомиться украинскими территориями разгорается в польской душе все сильней.
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Штатам и Европе неизбежно придется принимать решение, сжигать ли и дальше в украинской топке все более ценные и дорогостоящие ресурсы или все-таки взять паузу и найти иной выход из сложившейся для Запада тупиковой ситуации.
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Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Экс-адмирал ВМС США предупредил о последствиях атак украинских дронов на авиабазы России
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Нападения Украины на российские военные аэродромы окажутся «новым опасным витком» конфликта, НАТО «постараются успокоить» Киев, написал в авторской колонке в Bloomberg экс-адмирал ВМС США, бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
Ставридис полагает, что заявления об атаках на два российских аэродрома являются «новым опасным витком» нарастания конфликта на Украине. При этом американский адмирал выразил надежду на то, что западные партнеры постараются заставить украинцев воздержаться от осуществления более масштабных атак, говорится в колонке Ставридиса в Bloomberg.
Отмечается: несмотря на то, что киевское правительство открыто не брало на себя ответственность, вины оно тоже не отрицало. По информации агентства, один из советников президента Украины Владимира Зеленского заявил в своем Twitter (запрещен в России), что если запустить объекты в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летающие объекты вернутся в точку вылета.
Агентство подчеркивает, что такой шаг киевского режима демонстрирует, что украинцы «чертовски злы и больше не собираются этого терпеть».
Газета The New York Times со ссылкой на украинское официальное лицо отметила, что беспилотники «были запущены с территории Украины», однако киевские власти отказались официально признать осуществление ударов.
Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель.
Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ.
Минобороны: ВСУ пытались атаковать военные аэродромы РФ советскими беспилотниками
Минобороны подтвердило налет украинских беспилотников на военные аэродромы
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Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ, также несколько человек получили легкие ранения.
Нападение произошло на военные аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области, трое военнослужащих технического состава получили смертельные ранения, говорится в Telegram-канале ведомства. Еще четверо получили ранения, их доставили в медицинские учреждения, там им оказывается медицинская помощь.
Российские ПВО сбили беспилотники, летевшие на малой высоте, в результате взрыва и падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Ведомство отмечает, что нанести удар пытались реактивными беспилотниками советского производства. Атака производилась для того, чтобы вывести из строя самолеты Дальней авиации.
Киевским властям не удалось прервать боевую работу авиации, и около 15.00 мск по системе военного управления и объектам оборонного комплекса, узлам связи, энергетики и воинских частей ВСУ был нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Всего было поражено 17 объектов.
В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий
Ранее СМИ писали, что в Саратовской области беспилотник напал на аэродром и упал на взлетно-посадочной полосе, повредив два самолета. Кроме того, на аэродроме под Рязанью после взрыва бензовоза погибли три человека.
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что главе государства доложили о происшествиях.
Осужденный в ДНР британский наемник Пиннер вновь прибыл на Украину
Воевавший за украинскую сторону британский наемник Шон Пиннер, приговоренный в ДНР к смертной казни и возвращенный домой после обмена, вновь появился на Украине, пишут СМИ.
Пиннер заявил, что не намерен уходить на передовую, это он пообещал матери и взрослому сыну, но пояснил, что планирует помогать украинской супруге Ларисе, работающей в благотворительной организации, передает ТАСС со ссылкой на газету Sun.
Пиннер прибыл на украинскую территорию менее чем через 10 недель с момента возвращения в Британию.
Также на Украину захотел вернуться и другой приговоренный к смертной казни в ДНР наемник из Британии – Эйден Эслин. Он заявил, что будет снимать видео для своего блога.
Минобороны показало пуски ракет «Калибр» по объектам Украины
Минобороны показало пуски трех ракет «Калибр» по объектам Украины
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Министерство обороны России показало кадры пуска высокоточных ракет по системе военного управления, а также объектам энергетики Украины.
Минобороны России опубликовало кадры залпового пуска крылатых ракет «Калибр» в рамках массированного удара по системе военного управления, объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины, говорится в сообщении в Telegram-канале.
На видео показан пуск трех ракет с надводного корабля в светлое время суток.
Ранее в Минобороны сообщили, что около 15.00 мск в понедельник по системе военного управления и объектам оборонного комплекса, узлам связи, энергетики и воинских частей ВСУ был нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Всего было поражено 17 объектов.
После ударов в ряде областей Украины полностью отключили подачу электроэнергии.
«Калибр» (по классификации НАТО – SS-N-27 Sizzler) – российские крылатые ракеты, разработанные и производимые екатеринбургским конструкторским бюро «Новатор» (в составе концерна ВКО «Алмаз-Антей»). В настоящий момент в Вооруженных силах РФ применяются ракеты двух модификаций: «Калибр-НК» (корабельного базирования) и «Калибр-ПЛ» (устанавливаемые на подводные лодки).
Боррель призвал не спешить с гарантиями безопасности России
Глава дипломатии Евросоюза Боррель предложил не спешить с предоставлением гарантий безопасности России
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться путем предоставления гарантий безопасности Киеву, а о России предлагает поговорить позже, сообщило Agence France-Presse.
Выступая на симпозиуме, организованном парижским Институтом Жака Делора, Боррель выразил мнение, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться в соответствии с нормами международного права путем предоставления Киеву гарантий безопасности. Комментируя необходимость предоставления гарантий безопасности России, глава дипломатии Евросоюза предложил поговорить об этом «позже», передает ТАСС.
Боррель также заявил, что чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС.
В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон по итогам визита в США заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России. Напомним, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что украинские власти для гарантий безопасности своей стране должны ликвидировать исходящие из Украины угрозы для России.
Авиация ВКС России и средства ПВО сбили украинские Су-25, МиГ-29 и два Ми-8
Истребительной авиацией ВКС возле Юрьевки сбит в воздухе Су-25 ВСУ, а в районе Зверево Донецкой народной республики (ДНР) сбит украинский МиГ-29, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Средствами ПВО у Марьинки ДНР сбиты два вертолета Ми-8 ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки уничтожены десять беспилотников возле Кирилловки, Вишневого, Степного ДНР, а также Красноселовки и Токмака Запорожской области, перечислили в Минобороны.
Кроме того, перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS под Новолуганским ДНР, сообщил Конашенков.
Лобода пригрозила судом литовцам, отказавшимся проводить ее концерт
Украинская певица Лобода заявила о намерении обратиться в суд из-за отмены выступления в Вильнюсе по вине властей Литвы
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Украинская певица и телеведущая Светлана Лобода заявила, что намерена обратиться в суд в связи с нанесенным ей ущербом из-за отмены одной из площадок ее выступления в Вильнюсе после попытки властей Литвы объявить исполнительницу нежелательной персоной.
Лобода заявила, что попытка литовских властей объявить ее нежелательной персоной привела к тому, что организаторы гастролей прекратили продажу билетов, а вильнюсский концертный зал Compensa в одностороннем порядке неоправданно отменил концерт, заявив, что он нежелателен на их сцене. Певица сообщила, что ее адвокаты готовят исковое заявление, передает ТАСС.
Как утверждается, концерт Лободы в столице Литвы состоится, несмотря на ранее объявленную отмену, но пройдет на другой площадке. На прошлой неделе выступления Лободы в Клайпеде, Паневежисе и Шяуляе были отменены с учетом рекомендаций литовского МИД и противоречиво оцениваемой в Литве репутации исполнительницы.
Ранее Лободу раскритиковали за обращение на русском языке в соцсетях.
На Украине создали рекордный запас дров
По информации украинских СМИ, Гослесагентство закупило рекордное количество топливной древесины
Украинское государственное агентство лесных ресурсов запаслось рекордным количеством топливной древесины, сообщает украинское издание «Корреспондент» со ссылкой на главу ведомства Юрия Болоховца.
Уточняется, что общий запас дров на Украине достигает 260 тыс. кубометров, при том, что в середине ноября он составлял около 187 тыс. кубометров. При этом заготовка значительно превышает объемы реализации, а в декабре планируется заготовить еще 314 куб. м. Планируется, что до конца года лесхозы продадут внутри страны 1,1 млн куб. м дров, передает ТАСС.
Ранее на Украине запретили вывозить из страны дрова. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас это основной способ отопления во многих регионах Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему удары по энергетике Украины перестали быть щадящими.
Российские войска за сутки уничтожили более 220 украинских военных на четырех направлениях
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Огневое поражение нанесено ротной тактической группе ВСУ на Купянском направлении у населенного пункта Табаевка Харьковской области. Ликвидированы 65 украинских военнослужащих и две машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Решительными действиями российских войск на Краснолиманском направлении сорвана попытка двух ротных групп ВСУ атаковать возле населенных пунктов Житловка и Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Также в районе Райгородка уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, три машины пехоты, бронеавтомобиль, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Продолжаются успешные наступательные действия на Донецком направлении. За минувшие сутки уничтожено более 70 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины.
Подразделения ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки на Южно-Донецком направлении недалко от населенного пункта Никольское Донецкой народной республики (ДНР). Однако противник был отброшен на исходные позиции. Ликвидированы до 30 военнослужащих, две машины пехоты, отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение семи пунктам управления ВСУ в районах Кисловки, Кругляковки, Крахмального Харьковской области, Торского, Тоненького, Водяного, Ивано-Дарьевки ДНР, а также 72 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 193 районах, сообщил Конашенков.
У Краматорска и Диброва ДНР поражены пункты дислокации иностранных наемников. Возле Парасковиевки ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Под населенным пунктом Рай-Александровка ДНР взорвана радиолокационная станция украинского ЗРК С-300.
Недалеко от Каменского Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
Орбан призвал Европу переосмыслить санкции против России
Премьер Венгрии Орбан призвал Европу переосмыслить санкции против России ради спасения европейской промышленности
Цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики, Европе следует задуматься о пересмотре санкций против Москвы, чтобы быстро разрешить энергетический кризис и спасти европейскую промышленность, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Европа и США участвуют в конфликте на Украине, но цена неодинакова по разные стороны Атлантики. Премьер Венгрии выразил уверенность, что Макрон прав и цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики. Орбан призвал Европу переосмыслить санкции, чтобы быстро разрешить энергетический кризис и спасти европейскую промышленность, передает РИА «Новости».
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не наблюдают сдвигов политики ЕС, направленных на дипломатическое разрешение ситуации на Украине.
Блинкен предположил, чем закончится конфликт на Украине
Госсекретарь США Блинкен: Конфликт на Украине, скорее всего, закончится переговорами
Конфликт на Украине, скорее всего, закончится переговорами, выразил мнение госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции WSJ CEO Summit, организованной американским изданием The Wall Street Journal.
Госсекретарь США выразил мнение, что конфликт на Украине в какой-то момент, скорее всего, закончится переговорами. При этом он отметил, что Соединенные Штаты хотели бы долгосрочного мира, а не фиктивного перемирия, передает ТАСС.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не наблюдают сдвигов политики ЕС, направленных на дипломатическое разрешение ситуации на Украине. Днем ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер спрогнозировал, что Россия одержит военную победу над Украиной летом 2023 года.
Захарова отвергла возможность передачи контроля над Запорожской АЭС
Официальный представитель МИД Захарова отвергла возможность передачи Россией контроля над Запорожской АЭС кому-либо
Россия не собирается передавать кому-либо контроль над Запорожской АЭС, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Захарова подчеркнула, что ни о каком выводе Запорожской АЭС из-под российского контроля или передаче контроля над атомной станцией какой-то третьей стороне не может быть и речи. Дипломат указала, что станция находится на территории РФ и полностью управляется властями России, поэтому только Россия способна обеспечить физическую и ядерную безопасность Запорожской АЭС, передает РИА «Новости».
В минувшую субботу гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не исключил скорого соглашения о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Напомним, в результате обстрелов ЗАЭС войсками Украины оказались повреждены резервуары для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке. Россия предупредила об угрозе атомной аварии.
В США напомнили про ложные обещания Зеленского о мире с Россией
Обозреватель Responsible Statecraft Снайдер: Зеленский стал президентом Украины благодаря курсу на мир с Россией
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Владимир Зеленский стал президентом Украины благодаря курсу на мир с Россией, однако после победы на выборах отказался от выполнения Минских соглашений, выразил мнение обозреватель американского портала Responsible Statecraft Тед Снайдер в авторской статье.
Обозреватель подчеркнул, что это не Россия использовала время, полученное благодаря Минским соглашениям, для наращивания сил и последующего нарушения договоренностей, а Украина, передает ТАСС.
По оценке автора, в 2019 году Зеленский был избран во многом благодаря своей программе на установление мира с Россией. Зеленский, в частности, получил голоса русскоязычных жителей юга и востока Украины. Как полагает автор статьи, для выполнения договоренностей, предусмотренных Минскими соглашениями, Зеленский должен был заручиться поддержкой США, однако не получил ее. В результате Зеленский отказался выполнять Минские соглашения.
Как напомнил Снайдер, бывший посол США в Москве Джек Мэтлок в октябре отметил, что боевых действий на Украине, вероятно, можно было избежать, если бы Киев был готов соблюдать Минские соглашения, признал автономию Донбасса в составе Украины, избегал военных советников НАТО и обещал не вступать в Североатлантический альянс.
В материале также приводится мнение политолога из Кентского университета (Британия) Ричарда Саквы. Он отметил, что ни США, ни ЕС не приложили серьезных усилий, чтобы оказать давление на Киев с целью выполнения Минских соглашений. Как отмечает Снайдер, с этим согласился также старший научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси (в Вашингтоне) Анатоль Ливен. По его словам, США, хоть и поддерживали Минские соглашения публично, на деле ничего не сделали, чтобы подтолкнуть Украину к их реальному выполнению.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, закончится переговорами.
Оливер Стоун обвинил США в конфликте на Украине
Режиссер Оливер Стоун назвал Соединенные Штаты подлинным виновником конфликта на Украине
Американский режиссер Оливер Стоун выразил уверенность, что подлинными виновниками конфликта на Украине являются Соединенные Штаты, которые активно вооружали украинскую армию.
Режиссер отметил в интервью сербскому изданию «Политика», что каждая война имеет свои причину и следствие. Стоун напомнил, что США активно вооружали украинскую армию. Он выразил уверенность, что по крайней мере с 2014 года Украина перестала быть нейтральной и выступила против России, и это именно то, что нарушило равновесие, и стало причиной начала военных действий, передает ТАСС.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, закончится переговорами.
Венгрия отказалась тренировать украинских военных
Госсекретарь по двустороннему сотрудничеству в МИД Венгрии Менцер: В Венгрии не будут обучать украинских солдат
Будапешт не хочет двигаться к войне, поэтому не намерен заниматься подготовкой украинских солдат, заявил госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в МИД Венгрии Тамаш Менцер.
Менцер подтвердил, что некоторые европейские страны обучают украинских солдат. При этом он отметил, что в Венгрии этого делать не будут, так как хотят двигаться не к войне, а к миру, передает ТАСС.
Напомним, в середине ноября начала работу миссия Евросоюза по оказанию военной помощи Украине, в раках которой солдаты стран ЕС занимаются подготовка военнослужащих украинской армии.
По всей Украине объявили воздушную тревогу
На всей контролируемой Киевом территории Украины объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствуют данные в карте воздушных тревог, которую публикует Минцифры.
Воздушная тревога началась с востока страны, региональные власти заявили о ракетной опасности, в Харьковской и Полтавской областях сообщили о работе ПВО, а в Одесской области, что горит подстанция, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник сообщалось, что воздушная тревога началась в Днепропетровской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
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