Путин заявил об отсутствии планов по милитаризации экономики России

Российское руководство не намерено милитаризировать страну, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны.

«Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности где надо и там, где было и не надо на самом деле, мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики», – цитирует Путина ТАСС.

Он добавил, что не планируется милитаризировать страну и экономику, в этом нет необходимости, поскольку достигнутый уровень развития и структура экономики «не требуют этого».

«Нам этого просто не нужно, а делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике, социальной сфере мы не намерены и не будем этого делать», – подчеркнул президент.

Также в ходе заседания коллегии Минобороны Путин заявил о необходимости улучшить системы военных комиссариатов в стране.