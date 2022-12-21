Путин заявил о необходимости обновить систему военных комиссариатов

Кавалер орден Мужества рассказала о работе по поддержке ветеранов СВО

«После ранения, полученного в Мариуполе, я работаю в Службе сопровождения ветеранов СВО, созданной в рамках Народного фронта – с помощью Фонда президентских грантов. Эта служба предназначена для тех, кто тяжело пострадал во время боев», – рассказала газете ВЗГЛЯД журналист Ирина Куксенкова. Ранее во вторник она получила в Кремле орден Мужества из рук президента.

«Стоит пояснить, что сейчас мало пулевых ранений, большинство пострадавших получает осколочные ранения от огня артиллерии, а такие раны нередко приводят к ампутации конечностей. К счастью, современные протезы позволяют раненым бойцам потом вставать, ходить, то есть жить полной жизнью. Протез практически полноценно заменяет ногу. Однако у многих раненных остаются психологические проблемы», – рассказала военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.

«Чтобы минимизировать моральные травмы, участники нашего проекта договорились с тульским губернатором Алексеем Дюминым, – и теперь раненые могут пройти реабилитацию в спортивной базе в тульском городе Алексин, где также тренируются российские паралимпийцы», – уточнила Куксенкова.

«Недавно несколько десятков таких бойцов прошли такой курс в Алексине. Я тоже в этом участвовала. Регулярно занимались там всяческими физическими упражнениями, зимними видами спорта. У нас была рыбалка, катание на лошадях, мы бесплатно посещали театр. И в итоге этого курса реабилитации у бойцов появился огонек в глазах, укрепилось желание жить», – вспоминает она.

Что касается самой церемонии, состоявшейся во вторник в Кремле, отмечает Куксенкова, то в зале оказались как военные – десантники, танкисты, так и представители других профессий: журналисты, например – военкор Семен Пегов, врачи, композитор, капитан танкера-газовоза руководитель ядерного центра в Сарове, а также главы новых российских территорий.

«От слов президента, прозвучавших на церемонии, у меня осталось такое впечатление, – у главы государства отношение ко всем участникам СВО как к настоящим героям. Причем неважно, были они на церемонии в Екатерининском зале или остались в окопах. Для Путина они все – герои», – добавила собеседница.

Во вторник в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения высших государственных наград. Орден Мужества из рук президента получила Ирина Куксенкова (Сокирко) – руководитель проекта Народного фронта «Служба сопровождения ветеранов СВО», военный корреспондент Первого канала.

Куксенкова прославилась еще в августе 2008 года, когда вела репортажи из Цхинвала, где она оказалась в момент нападения грузинских войск. Также освещала конфликты в Чечне, Сирии и Донбассе с 2014 года. В зоне украинской спецоперации работала с самого ее начала. Во время подготовки репортажа из Мариуполя во время уличных боев получила тяжелые ранения обеих ног. Перенесла несколько сложных операций и до сих пор проходит курс реабилитации.

Куксенкова также была среди военкоров, поддержавших проект «Народный фронт. Всё для победы!», предназначенный для сбора средств и вещей для бойцов на передовой. Проект Куксенкова поддержала в мае, с момента его создания – причем сразу после операции, перенесенной в госпитале.