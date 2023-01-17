Шойгу анонсировал масштабные изменения в российской армии

Масштабные изменения в российской армии осуществят в период с 2023 по 2026 год, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании военного ведомства по вопросам увеличения численности Вооруженных Сил России.

По словам главы военного ведомства, масштабные изменения состава ВС РФ, увеличение их численности, изменение военно-административного деления России, потребуют от всех заместителей министра обороны, главнокомандующих видами Вооруженных Сил, командующих войсками военных округов, Северным флотом и родами войск Вооруженных Сил принятия соответствующих компетентных решений, пишет Telegram-канал Минобороны.

Министр напомнил о решении президента России Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих.

Также он обратил внимание, что все мероприятия должны быть объединены в комплексный план наращивания состава и численности ВС РФ и синхронизированы со сроками поставки вооружений по гособоронзаказу, строительством инфраструктуры для размещения войск (сил) и обеспеченные соответствующими ресурсами.

По словам Шойгу, гарантированно обеспечить военную безопасность государства возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных Сил. В частности, он заявил о необходимости создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения ВС РФ – Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых субъектов Российской Федерации.

Кроме того, Шойгу поручил сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках.

Министр потребовал переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте, а также усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН.

«Особое внимание требуется уделить комплектованию войск (сил) военнослужащими по контракту, обеспечить своевременную подачу ВВСТ и других материальных средств в объединения, соединения и воинские части, увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов Российской Федерации», – заявил Шойгу.

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