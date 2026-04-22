Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».
Страны Азии заинтересовались новым боеприпасом «Рус-ПЭ»
Ряд стран Юго-Восточной Азии заинтересованы в приобретении новейшей переносной разведывательно-ударной системы с управляемым боеприпасом «Рус-ПЭ», сообщил директор по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов концерна «Калашников» Леонид Рокеах на международной выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia в Малайзии.
Он добавил, что «Рус-ПЭ» является первым российским переносным барражирующим боеприпасом, который можно использовать одному человеку. Рокеах отметил: «Безусловно, наша новинка вызывает большой интерес в регионе Юго-Восточной Азии. Время сейчас неспокойное, все озабочены защитой своих границ и поэтому ищут различные методы обеспечения этого вопроса. «Рус-ПЭ» очень актуален».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые представила новейший боеприпас «Рус-ПЭ» на выставке DSA в Малайзии.
Ранее эта переносная система успешно прошла апробацию в зоне специальной военной операции.
«Рособоронэкспорт» планирует включить данный дрон-камикадзе в состав вооружения боевых машин.