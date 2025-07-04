Минобороны внедрило новые технологии спасения раненых на передовой

Tекст: Валерия Городецкая

Об использовании новых методов оказания медицинской помощи заявил начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин в ходе совещания в Минобороны, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Он сообщил, что с начала спецоперации применяются передовые медицинские группы с высококвалифицированными специалистами, что дало возможность максимально приблизить специализированную помощь к линии боевых действий и оперативно проводить жизнеспасающие операции. «В предыдущих военных конфликтах данная тактика не применялась», – подчеркнул Тришкин.

В настоящее время для личного состава применяются современные медицинские изделия, а также ведется поиск новых технологий и методов лечения. В группировках войск на передовых этапах медицинской эвакуации начали использовать лиофилизированную (сухую) плазму крови, что значительно облегчило спасение тяжелораненых. ФМБА России в текущем году поставит в войска 10 тысяч упаковок сухой плазмы.

Для эвакуации раненых запущены военно-санитарные летучки, полностью оборудованные аппаратурой и снабженные необходимыми препаратами, где круглосуточно дежурят медицинские бригады. Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о создании координационного центра для взаимодействия с военными и гражданскими структурами.

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила о создании 13-слойного противоосколочного материала, выдерживающего до 130 граммов в тротиловом эквиваленте; из него уже производят панели для машин скорой помощи и носилки для раненых. Скворцова добавила, что агентство готово делиться передовым опытом в сфере диагностики, защиты от биологических и химических угроз, и поставлять современные препараты.

Министр обороны выразил благодарность Минздраву и ФМБА и поручил срочно внедрять новшества для сохранения жизни военнослужащих.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поручил подготовить предложения по внедрению новых медицинских технологий для поддержки военных на передовой в кратчайшие сроки.