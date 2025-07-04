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Минобороны поручило ускорить внедрение новых медтехнологий для военных
Министр обороны России Андрей Белоусов поручил подготовить предложения по внедрению новых медицинских технологий для поддержки военных на передовой в кратчайшие сроки.
Белоусов в ходе совещания в Минобороны отметил, что предложения должны быть подготовлены в течение месяца и основаны на инициативах начальников медицинских служб группировок войск, а также на наработках Минздрава и ФМБА России, передает ТАСС.
Белоусов подчеркнул, что перечень новых технологий для внедрения должен быть готов в кратчайшие сроки. «Дальше мы этот перечень предложений запускаем по «короткому треку». И то, что возможно, нужно внедрить уже в текущем году», – заявил министр.
Ранее президент Владимир Путин подчеркнул важность развития медицинских услуг в регионах для обеспечения качественной реабилитации участников специальной военной операции.