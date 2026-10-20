Две жительницы Запорожья осуждены на восемь и 16 лет за подготовку теракта

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Сотрудник ГУР МО Украины предложил Целуйко совершить на территории Запорожской области террористические акты в отношении сотрудников территориальных подразделений ГУ МВД России по Запорожской области, на что она согласилась. Для облегчения реализации преступного плана Целуйко привлекла Здор, утаив свое участие в террористическом сообществе», – заявили в суде. Целуйко также оштрафована на 500 тыс. рублей, а Здор – на 300 тыс. рублей.

По версии следствия, Целуйко вступила в террористическое сообщество, созданное спецслужбами Украины, и передавала информацию о дислокации российских войск в Запорожской области. Согласившись на участие в теракте, она со Здор приехала к месту схрона компонентов для взрывчатки, но их задержали правоохранители, обнаружившие компоненты в автомобиле Здор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Верховный суд оставил в силе приговор пенсионеру за попытку теракта.

В июне текущего года Второй Западный окружной военный суд назначил жителю Воронежа 22 года колонии также за подготовку теракта.

В конце августа Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Мелитополя за подготовку диверсий по заданию украинских спецслужб.