Производитель заявил об уникальности российских дронов «Орлан»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Многофункциональный разведывательный комплекс с беспилотниками «Орлан», который используется российскими военными в спецоперации на Украине, отличается уникальными характеристиками для своего класса, передает ТАСС.

Компания-производитель «Специальный технологический центр» подчеркнула, что комплексы «Орлан-10Е» мобильны, компактны, демонстрируют высокую надежность и способны нести различные типы нагрузок для выполнения разных задач.

В СТЦ также добавили, что эти беспилотники эксплуатируются уже много лет и их эффективность подтверждена условиями реального применения. Продвижением продукции военного назначения занимается «Рособоронэкспорт».

На Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае представлены не только комплекс «Орлан-10Е», но и обновлённая версия «Орлан-30», также успешно работающая в рамках СВО. Мероприятие проходит с 17 по 21 ноября и дает возможность показать российские разработки зарубежным заказчикам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, СТЦ анонсировал показ беспилотника «Орлан» на выставке в Дубае.

Водитель грузовика и боец экипажа комплекса «Орлан» ранее пострадали при атаках беспилотников в Белгородской области.