Производитель заявил об уникальности российских дронов «Орлан»
Многофункциональный разведывательный комплекс с беспилотниками «Орлан-10Е», эксплуатируемый российской армией на Украине, отличается мобильностью и проверенной надежностью при выполнении различных задач, заявили в компании-производителе «Специальный технологический центр» (СТЦ) в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.
Компания-производитель «Специальный технологический центр» подчеркнула, что комплексы «Орлан-10Е» мобильны, компактны, демонстрируют высокую надежность и способны нести различные типы нагрузок для выполнения разных задач.
В СТЦ также добавили, что эти беспилотники эксплуатируются уже много лет и их эффективность подтверждена условиями реального применения. Продвижением продукции военного назначения занимается «Рособоронэкспорт».
На Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае представлены не только комплекс «Орлан-10Е», но и обновлённая версия «Орлан-30», также успешно работающая в рамках СВО. Мероприятие проходит с 17 по 21 ноября и дает возможность показать российские разработки зарубежным заказчикам.
Водитель грузовика и боец экипажа комплекса «Орлан» ранее пострадали при атаках беспилотников в Белгородской области.