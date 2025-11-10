Водитель грузовика и боец «Орлана» пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

Tекст: Дарья Григоренко

Гладков в своем Telegram-канале написал, что в результате удара пострадал водитель – он получил минно-взрывную травму, осколочное ранение груди, а также множественные осколочные ранения руки и ног. «Пострадавший в крайне тяжелом состоянии доставлен в Шебекинскую ЦРБ, сейчас ему проводят операцию», – отметил глава региона.

Кроме того, в селе Червона Дибровка в том же округе в результате взрыва FPV-дрона минно-взрывную травму и ранения ноги получил боец «Орлана». По данным губернатора, пострадавший смог самостоятельно дойти до больницы, где ему сейчас оказывают помощь.

Также беспилотник нанес удар по частному домовладению в селе Бочковка Белгородского района, а в Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая дрон сдетонировал на территории фермерского хозяйства. В результате взрыва второго дрона была повреждена кабина трактора, уточнил Гладков.

Накануне Гладков сообщил, что мирный житель погиб в результате удара украинского FPV-дрона по легковому автомобилю в селе Козинка Грайворонского округа.

Ранее сообщалось, что в результате детонации дрона ВСУ в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области ранение получили двое мужчин. Кроме того, в Белгородской области водитель машины умер после атаки украинского дрона.