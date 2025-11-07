Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.2 комментария
При взрыве беспилотника в Белгородской области пострадали два человека
Ранение получили двое мужчин в результате детонации дрона ВСУ в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона.
Пострадавших доставили в Ракитянскую центральную районную больницу, указали в штабе, передает ТАСС.
У одного пострадавшего обнаружили осколочное ранение спины, у второго – осколочное ранение бедра.
Одного пострадавшего оставили в этой ЦРБ, второго медики повезли в городскую больницу № 2 Белгорода.
Ранее в Белгородской области водитель машины умер после атаки украинского дрона.
До этого глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что 4 ноября за сутки ВСУ атаковали 12 районов региона с применением 112 беспилотников. Пострадали пять мирных жителей, включая несовершеннолетнего.